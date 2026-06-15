Íránský prezident Masúd Pezeškján v pondělí uvedl, že memorandum o porozumění uzavřené se Spojenými státy představuje významný krok k ukončení války a zahájení jednání. S odkazem na prezidentovo vyjádření o tom informovala stanice CNN.
„Dosažená dohoda je významným krokem k zastavení války a zahájení vyjednávání. Konečná dohoda však dosud nebyla formalizována,“ napsal Pezeškján v sérii příspěvků na sociální síti X.
Podle CNN prezident zároveň zdůraznil, že Islámská republika je připravena na všechny možné scénáře. Vláda se podle něj bude bez ohledu na výsledek jednání nadále soustředit na potřeby íránských občanů.
Pezeškján uvedl, že memorandum je výsledkem několikaměsíčních jednání a diplomatických kontaktů. Pokud budou jeho ustanovení naplněna, může být podle něj považováno za důležitý dokument pro Írán.
|
Mír se blíží? V neděli podepíšeme dohodu s Íránem, oznámil Trump
Americký prezident Donald Trump uvedl, že text memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem bude zveřejněn, pravděpodobně po jeho slavnostním podpisu plánovaném na pátek.
„Je to velmi silný dokument a chci, aby byl zveřejněn,“ řekl Trump při setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Podle svých slov očekává, že se tak stane krátce po pátečním ceremoniálu.
|
Po oznámení o dohodě mezi USA a Íránem klesly ceny ropy. Nejistoty ale přetrvávají
Pákistán, který zprostředkovává kontakty mezi Íránem a USA, již dříve uvedl, že formální podpis dohody se uskuteční ve švýcarské Ženevě.