V Hormuzu vedeme obrannou operaci, útočíme, když jsme napadeni, řekl Rubio

Autor: ,
Sledujeme online   6:28
Akce Spojených států v Hormuzském průlivu jsou podle Washingtonu čistě obranné a ofenzivní fáze války skončila. Ministr zahraničí Marco Rubio to ve středu řekl na brífinku v Bílém domě. Dodal, že při íránské blokádě už zemřelo nejméně deset civilních námořníků. Britská námořní služba zároveň informovala o dalším incidentu v oblasti.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio (19. února 2026) | foto: Reuters

„Reagujeme jen tehdy, když jsme napadeni jako první. Tohle je obranná operace,“ řekl Rubio reportérům v prezidentském sídle. USA podle něho cílí na íránské drony, střely či čluny ve chvíli, kdy ohrožují plavidla v průlivu důležitém pro přepravu ropy, plynu či hnojiv. Američané již tento týden potopili sedm íránských člunů, vyčíslil ministr.

Prezident Donald Trump v neděli oznámil novou operaci zvanou Projekt Svoboda, jejímž cílem je vojensky chránit obchodní lodě proplouvající klíčovou námořní trasou v Hormuzském průlivu, kterou Írán po zahájení americko-izraelských úderů začátkem března zablokoval.

V úterý večer amerického času však Trump na své síti Truth Social oznámil, že „na žádost Pákistánu a dalších zemí“ a také na základě „faktu, že byl dosažen velký pokrok směrem k úplné a konečné dohodě s představiteli Íránu“ bude Projekt Svoboda „nakrátko pozastaven, abychom viděli, zda je možné dokončit a podepsat dohodu či ne“.

Ačkoli mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně stále platí křehké příměří, v průlivu jsou stále blokovány stovky lodí s posádkami.

„Jsou izolovaní, jsou vyhladovělí, jsou zranitelní a v důsledku již zemřelo nejméně deset námořníků, civilních námořníků,“ poznamenal Rubio.

Ministr obrany Pete Hegseth ve středu prohlásil, že USA již bezpečnou cestu zajišťují, Írán nedokáže průliv blokovat a na jeho proplutí se chystají stovky plavidel. Jeden z íránských činitelů přitom v pondělí uvedl, že Teherán by mohl americkou ochranu lodí považovat za porušení příměří.

Americké námořnictvo v současné době rovněž prosazuje námořní blokádu Íránu, brání tedy lodím vplouvat do íránských přístavů nebo je opouštět.

Cílem obou vojenských operací je vyvinout na Teherán tlak, aby uzavřel trvalou dohodu o ukončení konfliktu podle Trumpových podmínek, píše agentura Reuters. Íránští představitelé však tvrdí, že politickou krizi nelze vyřešit vojenskými prostředky, a hrozí, že Teherán s konfrontací kolem Hormuzského průlivu ještě ani nezačal.

28. dubna 2026
