USA posílají k Íránu tisíce mariňáků. Možná obsadíme Charg, varovaly spojence

„Američtí představitelé v posledních dnech informovali své protějšky v Izraeli a dalších zemích, že USA možná nebudou mít jinou možnost než zahájit pozemní vojenskou operaci s cílem obsadit Charg,“ sdělily portálu The Jerusalem Post (JP) dva zdroje obeznámené s touto záležitostí.
Jeden z nich uvedl, že americká armáda nyní urychlila vyslání tisíců příslušníků námořní pěchoty a námořnictva na Blízký východ.
Součástí tohoto nasazení je vrtulníková výsadková loď USS Boxer, která je vybavena raketovými systémy, kanony nebo těžkými kulomety.
Boxer běžně nese kombinaci šesti stíhaček a 20 až 25 vrtulníků, která se proměňuje v závislosti na typu mise. Standardní složení zahrnuje útočná letadla F-35, transportní konvertoplány Osprey, vrtulníky Viper, Venom a Seahawk nebo těžké transportní helikoptéry Super Stallion.
Plavidlo doprovázejí obojživelné transportní doky USS Portland a USS Comstock. Na palubě těchto tří plavidel se celkem nachází přibližně 4 500 mariňáků a další personál nutný pro jejich fungování.
Portál Axios v pátek uvedl, že Washington zvažuje okupaci či blokádu Chargu, aby vyvinul tlak na Írán a přiměl ho ke znovuotevření Hormuzského průlivu.
Ostrov leží asi 25 kilometrů od íránského pobřeží. USA na něj v polovině zaútočily a podle prezidenta Donalda Trumpa ho z velké části zničily. Na ostrově leží důležitý ropný terminál. Šéf Bílého domu uvedl, že armáda nezasáhla energetické cíle, protože jejich obnova by trvala roky.
Trump v sobotu Íránu pohrozil, že pokud do 48 hodin nebude blokáda Hormuzského průlivu zrušena, zaútočí na íránské elektrárny. V pondělí pak prezident oznámil, že útoky nařídil o pět dnů podmínečně odložit s tím, že USA vedly v posledních dnech „produktivní“ rozhovory s Íránem o úplném ukončení války. Teherán jakákoliv přímá i nepřímá jednání popřel.
Provoz na klíčové vodní cestě v důsledku války v Íránu téměř ustal, což způsobilo celosvětové zdražování ropy. Za normální situace touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu.
Írán v pondělí pohrozil, že by případě americké pozemní invaze zaminoval Perský záliv a zaútočil na elektrárny v celém arabském regionu.