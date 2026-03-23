USA posílají k Íránu tisíce mariňáků. Možná obsadíme Charg, varovaly spojence

Americká armáda urychlila vyslání tisíců příslušníků námořní pěchoty a námořnictva na Blízký východ, uvádí portál The Jerusalem Post. Spojené státy podle něj nyní intenzivně zvažují okupaci či blokádu íránského ostrova Charg, jenž slouží jako exportní terminál pro 90 procent íránského vývozu ropy.
Loď amerického námořnictva USS Boxer v Tichém oceánu (27. února 2026) | foto: Mcs Trace Gorsuch/U.S. Navy / Zuma Press / Profimedia

„Američtí představitelé v posledních dnech informovali své protějšky v Izraeli a dalších zemích, že USA možná nebudou mít jinou možnost než zahájit pozemní vojenskou operaci s cílem obsadit Charg,“ sdělily portálu The Jerusalem Post (JP) dva zdroje obeznámené s touto záležitostí.

Jeden z nich uvedl, že americká armáda nyní urychlila vyslání tisíců příslušníků námořní pěchoty a námořnictva na Blízký východ.

Riskantní operace. Trump zvažuje okupaci srdce íránského ropného exportu

Součástí tohoto nasazení je vrtulníková výsadková loď USS Boxer, která je vybavena raketovými systémy, kanony nebo těžkými kulomety.

Boxer běžně nese kombinaci šesti stíhaček a 20 až 25 vrtulníků, která se proměňuje v závislosti na typu mise. Standardní složení zahrnuje útočná letadla F-35, transportní konvertoplány Osprey, vrtulníky Viper, Venom a Seahawk nebo těžké transportní helikoptéry Super Stallion.

Plavidlo doprovázejí obojživelné transportní doky USS Portland a USS Comstock. Na palubě těchto tří plavidel se celkem nachází přibližně 4 500 mariňáků a další personál nutný pro jejich fungování.

„Velmi dobré rozhovory.“ Trump odložil útoky na elektrárny, Írán jednání popřel

Portál Axios v pátek uvedl, že Washington zvažuje okupaci či blokádu Chargu, aby vyvinul tlak na Írán a přiměl ho ke znovuotevření Hormuzského průlivu.

Ostrov leží asi 25 kilometrů od íránského pobřeží. USA na něj v polovině zaútočily a podle prezidenta Donalda Trumpa ho z velké části zničily. Na ostrově leží důležitý ropný terminál. Šéf Bílého domu uvedl, že armáda nezasáhla energetické cíle, protože jejich obnova by trvala roky.

Trump v sobotu Íránu pohrozil, že pokud do 48 hodin nebude blokáda Hormuzského průlivu zrušena, zaútočí na íránské elektrárny. V pondělí pak prezident oznámil, že útoky nařídil o pět dnů podmínečně odložit s tím, že USA vedly v posledních dnech „produktivní“ rozhovory s Íránem o úplném ukončení války. Teherán jakákoliv přímá i nepřímá jednání popřel.

Provoz na klíčové vodní cestě v důsledku války v Íránu téměř ustal, což způsobilo celosvětové zdražování ropy. Za normální situace touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu.

Írán v pondělí pohrozil, že by případě americké pozemní invaze zaminoval Perský záliv a zaútočil na elektrárny v celém arabském regionu.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

