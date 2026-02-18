Až 800 úderů za den. USA shromažďují u Íránu drtivou sílu, boje mohou trvat týdny

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln v čele útočné skupiny v Arabském moři. (6. února 2026) | foto: Reuters

Jan Hron
  12:55
Spojené státy posilují svou vojenskou sílu na Blízkém východě pro možnou, týdny trvající vojenskou kampaň proti Íránu. Do oblasti míří druhá letadlová loď doprovázená torpédoborci. Zvyšuje se letecká přítomnost, bombardéry B-2 jsou v pohotovosti. Podle pozorovatelů by Američané mohli Írán zahltit údery, vážnost situace by naznačilo vyslání ponorek se střelami Tomahawk.

„V případě, že neuzavřeme dohodu, budeme ji potřebovat.“ Takto americký prezident Donald Trump odůvodnil, proč k Blízkému východu míří největší letadlová loď světa USS Gerald R. Ford v čele útočné skupiny.

USA s Íránem vedou jednání o jeho jaderném programu. Mezitím však výrazně posilují svou vojenskou přítomnost v regionu, což vyvolává obavy, že by mezi oběma zeměmi mohl propuknout otevřený konflikt.

Letadlová loď je bezpochyby nebezpečné zařízení. Ještě nebezpečnější je však zbraň, která ji může poslat ke dnu.

Alí Chameneííránský vůdce

