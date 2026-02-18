Až 800 úderů za den. USA shromažďují u Íránu drtivou sílu, boje mohou trvat týdny

„V případě, že neuzavřeme dohodu, budeme ji potřebovat.“ Takto americký prezident Donald Trump odůvodnil, proč k Blízkému východu míří největší letadlová loď světa USS Gerald R. Ford v čele útočné skupiny.
USA s Íránem vedou jednání o jeho jaderném programu. Mezitím však výrazně posilují svou vojenskou přítomnost v regionu, což vyvolává obavy, že by mezi oběma zeměmi mohl propuknout otevřený konflikt.
Letadlová loď je bezpochyby nebezpečné zařízení. Ještě nebezpečnější je však zbraň, která ji může poslat ke dnu.