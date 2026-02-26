Letadlová loď Gerald Ford se přesouvá do bojové pozice, F-22 se rozmisťují v Izraeli

  19:15
Největší americká letadlová loď USS Gerald Ford ve čtvrtek odplula z Kréty a zamířila k východnímu okraji Středozemního moře. V rámci tlaku na Írán se přemísťuje do bojové pozice. USA rovněž poslaly do Izraele desítku svých bojových letounů poslední generace F-22.

Podle agentury Reuters letadlová loď USS Gerald Ford směřuje k pobřeží na severu Izraele, kam by měla dorazit v pátek. Letadlová loď připlula na Krétu v pondělí. Americké velvyslanectví pohyb plavidla nekomentovalo.

Až 800 úderů za den. USA shromažďují u Íránu drtivou sílu, boje mohou trvat týdny

Americká vláda nechala podle agentur na americké základny na Blízkém východě přesunout i výraznější počet bojových a jiných armádních letounů. Podle médií by se mohlo jednat o přípravy na úder na Írán.

Americká letadlová loď USS Gerald Ford odplouvá z přístavu na Krétě na Blízký východu. (26. února 2026)
Americká letadlová loď USS Gerald Ford odplouvá z přístavu na Krétě na Blízký východu. (26. února 2026)
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln se před očekávaným úderem proti Íránu pohybuje v Arabském moři. (20. února 2026)
Americká letadlová loď USS Gerald Ford odplouvá z přístavu na Krétě na Blízký východu. (26. února 2026)
Se zemí ve čtvrtek v Ženevě jednají američtí představitelé. Mezi hlavními body rozhovorů je budoucnost íránského jaderného programu, osud vysoce obohaceného uranu, který Írán má, či íránský raketový program.

Trump se lapil do vlastní pasti. Žene se do války, kterou nechce. A nemůže ji vyhrát

Nejmenovaný íránský představitel podle Reuters řekl, že je možné dosáhnout rámce pro dohodu, pokud Washington oddělí jaderná a nejaderná témata. Teherán, který svůj nukleární program označuje za výhradně mírový, rovněž uvedl, že v zásadě souhlasil s omezením svých jaderných aktivit výměnou za zrušení sankcí, odmítá ale svázat rozhovory s dalšími otázkami. Íránský činitel také řekl, že k zúžení stávajících překážek bude potřebné ještě další kolo jednání.

