Mnohem důležitější než válka raket a dronů je právě ekonomické bojiště.
Jde o to, kdo déle vydrží žít s ranami, které schytává od druhé strany.
Zapadlá zpráva, že Íránec s minimální mzdou spotřebuje její desetinu na zaplacení kila jehněčího, což stačí asi tak na jedno jídlo pro rodinu, je v téhle válce důležitější, než že Amerika právě vystřelila několik salv tomahawků na vojenské cíle. A minimální mzdu už má dnes v Íránu kdekdo. I to je výsledek války.
Ze zpráv lze složit puzzle, z něhož vyplývá, že výlohy teheránských obchodů jsou oblepeny nabídkami na bezúročné nákupy na dluh a programy „nakupuj teď a plať později“. Běžně o tom píší i íránská média.