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ANALÝZA: Kdo uhne dřív. USA teď ostřelují ceny jídla v Íránu, ten na to však má školu

Milan Vodička

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Na dluh? Snímek prodejce sladkostí na bazaru v Teheránu. Dovolit si je může čím dál méně lidí | foto: Profimedia.cz

Za kulisou občasných raketových přestřelek se v Perském zálivu rozjela válka, která je pro Írán mnohem nebezpečnější, protože v ní explodují ceny. Vojenské akce jsou stále řidší, protože teď Američané jdou po íránských peněženkách, zatímco íránským cílem jsou peněženky arabských spojenců Washingtonu.

Mnohem důležitější než válka raket a dronů je právě ekonomické bojiště.

Jde o to, kdo déle vydrží žít s ranami, které schytává od druhé strany.

Zapadlá zpráva, že Íránec s minimální mzdou spotřebuje její desetinu na zaplacení kila jehněčího, což stačí asi tak na jedno jídlo pro rodinu, je v téhle válce důležitější, než že Amerika právě vystřelila několik salv tomahawků na vojenské cíle. A minimální mzdu už má dnes v Íránu kdekdo. I to je výsledek války.

Ze zpráv lze složit puzzle, z něhož vyplývá, že výlohy teheránských obchodů jsou oblepeny nabídkami na bezúročné nákupy na dluh a programy „nakupuj teď a plať později“. Běžně o tom píší i íránská média.

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Za kulisou občasných raketových přestřelek se v Perském zálivu rozjela válka, která je pro Írán mnohem nebezpečnější, protože v ní explodují ceny. Vojenské akce jsou stále řidší, protože teď...

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