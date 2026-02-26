Poslední šance předejít válce. Írán a USA v Ženevě pokračují v jednáních

Autor: ,
  16:22
Írán a Spojené státy ve čtvrtek v Ženevě zahájily další kolo nepřímých jednání o jaderném programu Teheránu. Rozhovory zprostředkované Ománem jsou poslední diplomatickou šancí, jak předejít konfliktu mezi těmito dvěma zeměmi. USA už do blízkovýchodního regionu vyslaly řadu válečných letadel a lodí, aby vyvinuly tlak na Teherán k uzavření dohody.
Ománský ministr zahraničních věcí Sajjid Badr bin Hamad Ál Búsajdí se setkal se...

Ománský ministr zahraničních věcí Sajjid Badr bin Hamad Ál Búsajdí se setkal se zvláštním vyslancem Bílého domu Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v rámci probíhajících íránsko-amerických jednání ve švýcarské Ženevě. (26. února 2026) | foto: Oman News AgencyReuters

Protest proti íránské vládě před sídlem Organizace spojených národů v Ženevě....
Americký prezident Donald Trump (19. února 2026)
Protest proti íránské vládě před sídlem Organizace spojených národů v Ženevě....
Protest proti íránské vládě před sídlem Organizace spojených národů v Ženevě....
59 fotografií

V tomto kole jednání americký prezident Donald Trump požaduje úplné zastavení obohacování uranu Íránem i řešení jeho balistického programu a podpory regionálních ozbrojenců. Teherán ale trvá na tom, aby se rozhovory týkaly jen jaderných otázek.

Trump se lapil do vlastní pasti. Žene se do války, kterou nechce. A nemůže ji vyhrát

Rozhovory byly ve čtvrtek po několika hodinách přerušeny, podle mluvčího íránského ministerstva zahraničí Esmaíla Baghaího se ale delegace ve čtvrtek ještě znovu sejdou, zřejmě okolo 17:30 až 18:00.

„Jednání s USA v Ženevě byla intenzivní a vážná,“ uvedl k dosavadním diskusím vysoký íránský představitel. Pokud rozhovory selžou, panuje nejistota ohledně načasování případného útoku, píše agentura AP.

USA riskují vleklou vojenskou kampaň

Trump opakovaně vyhrožuje, že na Írán zaútočí, což by podle zemí Blízkého východu mohlo vyústit v novou regionální válku. USA však zatím nevyjasnily přesný smysl případné vojenské akce.

Pokud je záměrem donutit Írán k ústupkům v jaderných jednáních, není jasné, zda by omezené údery dosáhly požadovaného efektu, píší média. Pokud je cílem svržení íránského vedení, znamenalo by to pro USA pravděpodobně rozsáhlou a vleklou vojenskou kampaň.

Na dohodu s Íránem dávám deset dní, pak bude zle, řekl Trump na schůzi Rady míru

Írán již varoval, že v případě amerického úderu bude považovat všechny americké vojenské základny na Blízkém východě za legitimní cíle, což přímo ohrožuje desítky tisíc amerických vojáků v této oblasti.

Írán na jednání zastupuje ministr zahraničí Abbás Arakčí, zatímco Spojené státy reprezentuje Trumpův vyslanec Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner. Šéf íránské diplomacie Arakčí ve středu před odletem do Ženevy prohlásil, že případná válka by byla zničující a nikdo by v ní nezvítězil.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa. (19. února 2026)

Britská policie zadržela na několik hodin králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého...

Soud za deset minut rozvedl manželství expremiéra Nečase. Pár se odcizil

Jana a Petr Nečasovi před jednáním Vrchního soudu v Praze (14. září 2017)

Soud v úterý rozvedl manželství bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) a Jany Nečasové, dříve Nagyové, někdejší ředitelky jeho sekretariátu na úřadu vlády. Na ukončení manželství se dohodli. Kvůli...

Ministerstvo chystá odpověď Evropské komisi ohledně Babišova střetu zájmů

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) obdrželo dopis Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Potvrdila to šéfka resortu Zuzana Mrázová (ANO). Úřad nyní pracuje na odpovědi,...

26. února 2026  16:26,  aktualizováno  16:29

Poslední šance předejít válce. Írán a USA v Ženevě pokračují v jednáních

Ománský ministr zahraničních věcí Sajjid Badr bin Hamad Ál Búsajdí se setkal se...

Írán a Spojené státy ve čtvrtek v Ženevě zahájily další kolo nepřímých jednání o jaderném programu Teheránu. Rozhovory zprostředkované Ománem jsou poslední diplomatickou šancí, jak předejít konfliktu...

26. února 2026  16:22

Influenceři ve vlaku a gastro. Česko se snaží, aby turisté po pár dnech neutekli

Stánek České republiky na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITB v Berlíně...

Jen dva a půl dne v Česku stráví obvykle zahraniční turisté. Agentura CzechTourism proto využívá spolupráce například s influencery, nebo zahraničními prodejci zájezdů, aby se stále se zkracující...

26. února 2026  15:57

Shakira, Phil Collins nebo Pink. Rokenrolová síň slávy má své nominace

Pink a Shakira

Prestižní Rokenrolová síň slávy zveřejnila své nominanty pro letošní rok. O umístění bude bojovat 17 umělců. Jsou mezi nimi popoví i rockoví interpreti, nechybí však ani zástupci metalu. Výsledky...

26. února 2026  15:54

Putinův teror je vidět z vesmíru. Unikátní záběry z ISS zachytily velký útok na Kyjev

Nové záběry z Mezinárodní vesmírné stanice zachycují ruský tok na Kyjev v noci...

Kanál AstronautiCAST zveřejnil záběry z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) zachycující jasné záblesky nad Kyjevem v noci z 26. na 27. prosince. Nejedná se o jevy související s počasím, nýbrž o ruské...

26. února 2026  15:54

Kontrarozvědka zatím nesmí vést AfD jako extremistickou, rozhodl soud

Šéf AfD Tino Chrupalla na akci strany ve městě Brandenburg an der Havel (25....

Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), tedy německá civilní kontrarozvědka, zatím nesmí Alternativu pro Německo (AfD) jako celek označovat za prokazatelně pravicově extremistickou a na základě toho...

26. února 2026  15:47

Plánovali teror, říká Kuba o útoku na člun. USA dávají ruce pryč, Rusko vidí provokaci

Lodě kubánské pobřežní stráže zakotvily v přístavu v Havaně. (25. února 2026)

Deset lidí na motorovém člunu, který z Floridy ve středu večer SEČ vplul do kubánských vod, byli protivládně smýšlející Kubánci dříve hledaní za plánování útoků v zemi, uvedlo v noci na dnešek...

26. února 2026  6:51,  aktualizováno  15:42

U týrání zvířat veřejnost tlačí na přísnější tresty. Babišovu reakci chápu, říká obhájce

Americký staford se zotavuje po krutém zacházení, kdy jej majitel nejspíše déle...

Advokát Zdeněk Sochorec, který zastupoval muže odsouzeného za týrání psa v Uherském Hradišti, nevnímá otázku trýznění zvířat jako politické, ale jako celospolečenské téma. Úterní rozsudek odvolacího...

26. února 2026  15:35

Rusko lifruje migranty do Evropy tunely. Pomáhají mu blízkovýchodní teroristé

Premium
Polsko uzavřelo své hranice s Běloruskem. (12. září 2025)

Rusko se inspirovalo na Blízkém východě. Jako součást hybridní války se Západem se na polsko-běloruské hranici objevily sofistikované pašerácké tunely. Na jejich stavbě se podle Polska podíleli...

26. února 2026  15:26

Pražský hrad opět zdobí tisíce květin. Začíná oblíbená výstava Předjaří

V Královské zahradě Pražského hradu začala tradiční výstava Předjaří. (26....

Na Pražský hrad a do jeho zahrad dorazilo jaro. V Empírovém skleníku bude až do příští neděle k vidění výstava Předjaří: Zahrada malých gest, která propojuje umění mladých českých a slovenských...

26. února 2026  15:12

Policie zrušila pátrání po muži s infekční tuberkulózou, přihlásil se nemocnici

ilustrační snímek

Pražská policie pátrala po muži s infekční tuberkulózou, který nepřišel na kontrolu k lékaři. Pacient byl později zajištěn, když se sám přihlásil nemocnici.

25. února 2026  10:44,  aktualizováno  26. 2. 15:09

Jsem tajný agent, hrozil propuštěný vrah studentovi i zbraní. Pak ho znásilnil

Krajský soud v Hradci Králové

Třináct let vězení uložil Krajský soud v Hradci Králové třiašedesátiletému Pavlu Honzírkovi, který se podle obžaloby vydával za tajného agenta a pod pohrůžkami násilí, které doplnil o prohlídku jím...

26. února 2026  15:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.