USA a Írán souhlasí s příměřím, mírová jednání začnou v pátek v Pákistánu

Americký prezident Donald Trump a Írán odsouhlasily pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří. Došlo k tomu zhruba hodinu a půl před tím, než vypršelo ultimátum, které dal Trump Íránu a ve kterém sliboval zničení celé civilizace. Teherán souhlasí i s plavbou Hormuzským průlivem pod dohledem íránské armády. Jednání mezi oběma stranami začnou v pátek 10. dubna v pákistánském Islámábádu.
Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní bezpečnost Markwayna Mullina (24. března 2026) | foto: AP

Íránci zveřejnili záběry vraku amerického Herculesu (5. dubna 2026)
„Za předpokladu, že Íránská islámská republika souhlasí s úplným, okamžitým a bezpečným otevřením Hormuzského průlivu, souhlasím s pozastavením bombardování a útoku na Írán na dobu dvou týdnů,“ napsal americký prezident na sociální síť Truth social. Podle Trumpa USA splnily všechny vojenské cíle a blíží se ke konečné dohodě o dlouhodobému míru s Íránem.

Krátce poté odsouhlasila návrh také íránská Nejvyšší rada národní bezpečnosti. Podle ministra zahraničí Abbáse Arakčího rovněž Teherán souhlasil s plavbou Hormuzským průlivem pod dohledem íránské armády.„Máme prst na spoušti a jakmile nepřítel udělá sebemenší chybu, bude na ni reagováno plnou silou,“ uvedla rada.

Oznámení přišlo poté, co Pákistán v roli prostředníka předložil Spojeným státům návrh na odvrácení ničivých útoků na Írán, kterými Trump v posledních dnech hrozil. Americký prezident v úterý pohrozil zničením „celé jedné civilizace“, pokud Írán nepřistoupí na dohodu, ultimátum mělo skončit v noci z úterý na středu ve 2:00 SELČ.

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, který dohodu zprostředkovával, pozval zúčastněné strany na pátek 10. dubna do Islámábádu na jednání o konečné dohodě. „Íránská islámská republika a Spojené státy americké se spolu se svými spojenci dohodly na okamžitém příměří úplně všude, včetně Libanonu a dalších míst, s okamžitou platností,“ napsal Šaríf na X.

Obě strany podle něj prokázaly svým souhlasem se 14denním příměřím „pozoruhodnou moudrost“. Jednání v pákistánském hlavním městě by mělo vést ke konečné dohodě o urovnání „všech sporů“ a k „udržitelnému míru“, dodal pákistánský premiér.

Zdroj z Bílého domu podle agentury AP potvrdil, že příměří se vztahuje také na Izrael a proíránské hnutí Hizballáh, které svádějí boje v Libanonu. V nich zemřelo za více než měsíc trvání konfliktu více než 1500 lidí.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. V důsledku íránské faktické blokády Hormuzského průlivu značně vzrostly ceny ropy a plynu na světových trzích.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

8. dubna 2026  2:35,  aktualizováno  2:46

Šaríf: Írán a USA se spojenci souhlasili s okamžitým příměřím v regionu

Ilustrační snímek

Pákistánský premiér Šaríf podle agentury Reuters uvedl, že Írán, USA a jejich spojenci se dohodli na okamžitém příměří v celém regionu včetně Libanonu.

8. dubna 2026  1:17,  aktualizováno  2:11

Trump souhlasil s dvoutýdenní pauzou úderů na Írán, chce otevření Hormuzu

Ilustrační snímek

Americký prezident Donald Trump podle AFP oznámil, že na dva týdny souhlasil s přerušením úderů na Írán a je připraven na příměří, pokud Teherán otevře Hormuzský průliv, přičemž zároveň uvedl, že...

8. dubna 2026,  aktualizováno  1:30

Rostoucí dluh i slábnoucí růst. Slovensku hrozí řecký scénář, varují experti

Premium
Slovenský premiér Robert Fico (4. března 2026)

Slovenská ekonomika se trápí. V loňském roce vzrostlo tamní HDP jen o 0,8 procenta a letos by to mohlo být ještě slabší. Podle predikce Národní banky Slovenska by měl růst HDP v roce 2026 dosáhnout...

8. dubna 2026

Operace hluboko v týlu nepřítele. Jak si Američané postavili tajné letiště v Íránu

Premium
Na nepřátelském území. Na místě vznikne jednorázové letiště, přistanou na něm...

Íránci se asi divili, když zjistili, že přímo u nich v obýváku si Američané postavili letiště jako někde na louce v Nebrasce. Ale tohle letiště nemuseli ani stavět. Už tam bylo. Opuštěné a možná i...

8. dubna 2026

Policie se chystá na válečné veterány z Ukrajiny. Chce předejít násilným zločinům

Premium
ilustrační snímek

Česká policie připravuje s polskými a německými kolegy rozbor bezpečnostních rizik, která by mohla nastat po ukončení války na Ukrajině. Analýzu chtějí mít země hotovou do poloviny roku.

8. dubna 2026

Pákistán žádá Trumpa o delší ultimátum pro Írán, u Hormuzu zní výbuchy a sirény

Sledujeme online
Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Írán pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří se Spojenými státy hodnotí pozitivně, řekl nejmenovaný vysoký íránský činitel. Napětí mezi Íránem a USA ale neslábne, v Kuvajtu i Bahrajnu v úterý večer...

7. dubna 2026  22:34

Útoky na civilní infrastrukturu jsou válečný zločin, připomněl papež Trumpovi

Papež Lev XIV. mluví s novináři o napětí na Blízkém východě. (7. dubna 2026)

Papež Lev XIV. v nezvykle ostrém vyjádření označil výhrůžky ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa o zničení celé íránské civilizace za zcela nepřijatelné. Rovněž připomněl, že útoky na...

7. dubna 2026  21:44

V EU je trochu chaos, potřebuje napravit, řekl Trump mladší v Banja Luce

Nejstarší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa při návštěvě bosenské...

Nejstarší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa v úterý při návštěvě bosenské Republiky srbské řekl, že v EU je tak trochu chaos. Cesta Donalda Trumpa mladšího je považována za výraz podpory pro...

7. dubna 2026  21:29

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

7. dubna 2026  14:22,  aktualizováno  20:36

