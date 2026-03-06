Za masakr v íránské dívčí škole mohou zřejmě USA, měly zastaralé informace

Autor:
  17:53
Vyšetřování Pentagonu naznačuje, že za úderem na dívčí školu na jihu Íránu, při kterém podle Červeného půlměsíce zemřelo 175 dětí a školního personálu, zřejmě stojí americká armáda. Incident se odehrál během prvního dne americko- izraelských útoků na Írán. Vyšetřovatelé však zatím nedošli ke konečnému závěru.
Satelitní snímek ukazuje dívčí školu a budovy na základně íránských Revolučních...

Satelitní snímek ukazuje dívčí školu a budovy na základně íránských Revolučních gard poškozené po zásahu v Mínábu. (4. března 2026) | foto: 2026 PLANET LABS PBCReuters

Pro oběti se připravují hroby po údajném útoku na školu v Mínábu v Íránu. (2....
Lidé truchlí v den pohřbu obětí útoku na školu v Mínábu v Íránu. (3. března...
Paže studentky v troskách po útoku na školu v Minábu v Íránu (28. února 2026)
Lidé a záchranné složky pracují na místě útoku na školu v Mínábu v Íránu. (28....
40 fotografií

„Tým nadále analyzuje dostupné informace, aby určil odpovědnost za útok, typ použité munice i okolnosti, které k zásahu vedly,“ řekli agentuře Reuters dva nejmenovaní američtí činitelé. Podle nich se může hodnocení vyšetřovatelů ještě změnit, pokud se objeví nové důkazy.

Škola ve městě Mínáb stála hned vedle základny íránských Revolučních gard. Vzhledem k tomu, že sobota je začátkem íránského pracovního týdne, byly děti a učitelé v době úderu ve třídách.

Přilétly tři rakety a z dívčí školy byly trosky se stovkou obětí, pláče Írán

Americký ministr obrany Pete Hegseth ve středu potvrdil, že armáda incident vyšetřuje, a zdůraznil, že USA úmyslně neútočí na civilní cíle.

Satelitní fotografie a videa z místa útoku podle amerického analytika N. R. Jenzena-Jonese ukazují, že oblast zasáhlo několik úderů v krátkém časovém sledu. „Záběry odpovídají použití výbušné munice, kterou útočníci pravděpodobně shodili ze vzduchu,“ konstatoval.

Upozornil také, že v probíhajícím konfliktu je obtížné s jistotou určit typ použité munice, neboť vyšetřovatelé USA se na místo nedostanou.

Armáda měla zřejmě zastaralé informace

Podle deníku The New York Times (NYT) fotografie ukazují, že několik přesných úderů zasáhlo nejméně šest budov Revolučních gard a školu.

„Všechny budovy byly dokonalými zásahy,“ míní analytik Wes J. Bryant, který sloužil v americkém letectvu. Nejpravděpodobnějším vysvětlením podle Bryanta je, že škola byla „chybným cílem“.

Rusko pomáhá Íránu s údery proti USA, sděluje mu polohu lodí i letadel

NYT uvádí, že škola byla na satelitních snímcích z roku 2013 součástí základny Revolučních gard. Na fotografiích ze září 2016 ale byla stejná budova oddělena a už nebyla propojena se základnou. Ke škole časem přibylo sportovní hřiště a další rekreační areály.

„Vzhledem k americkým zpravodajským schopnostem měla armáda vědět, že se v blízkosti nachází škola,“ řekla Beth Van Schaacková z Centra pro lidská práva a mezinárodní spravedlnost Stanfordské univerzity.

Nadav Shoshani, mluvčí izraelské armády, v neděli sdělil, že nemá žádné informace o izraelské vojenské operaci „v této oblasti v daném čase“.

„Izraelské a americké síly si dosud útoky v Íránu rozdělovaly jak geograficky, tak podle typu cílů,“ cituje Reuters nejmenovaného představitele izraelské armády. Zatímco Izrael útočil na odpalovací zařízení raket v západní části Íránu, USA se podle něho zaměřovaly na podobné cíle i na námořní objekty na jihu země.

Tuto informaci potvrdil také americký generál Dan Caine, podle něhož izraelské síly operovaly převážně dále na severu země.

Trump chce bezpodmínečnou kapitulaci. Chameneího bunkr zasypala stovka bomb

Na internetu se objevila také teorie naznačující, že za útok na školu byla zodpovědná iránská raketa, která selhala. Analytici ale podle NYT tuto teorii vyvrátili. Jedna jediná zbloudilá raketa by podle nich nemohla způsobit tak přesné a cílené poškození několika budov na základně.

OSN vyzvala k důkladnému vyšetření incidentu a zdůraznila, že odpovědnost za objasnění nese strana, která útok provedla. Úmyslný útok na civilní objekt, jako je škola nebo nemocnice, by podle mezinárodního humanitárního práva mohl představovat válečný zločin.

Pokud by se zapojení Spojených států potvrdilo, šlo by o jeden z nejtragičtějších případů civilních obětí spojených s americkými vojenskými operacemi na Blízkém východě za poslední desetiletí.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Nezadělává si Trump na nový Irák? Hrozí, že Írán dopadne jako po pádu Saddáma

Premium
I přes pokračující útoky dělníci instalují billboard s portrétem zesnulého...

Svržení Saddáma vedlo ke zhroucení státu a rozpoutalo v regionu chaos. Podobná rizika přináší i válka v Íránu. S tím, jak se rozrůstá nejnovější blízkovýchodní konflikt, který uvrhl region do...

6. března 2026

Auto v pátrání bylo plné podezřelých věcí. Řidič zmizel, hledá ho policie

Policisté v ulici Sážečská na Praze 10 prověřují vozidlo, které je vedeno v...

Policie v Praze prověřuje případ vozidla, které bylo vedeno v celostátním pátrání. Auto se podle oznámení pohybovalo na Praze 10 v ulici Sážečská. Hlídka po příjezdu začala okolí prohledávat a ve...

6. března 2026  17:57

Za masakr v íránské dívčí škole mohou zřejmě USA, měly zastaralé informace

Satelitní snímek ukazuje dívčí školu a budovy na základně íránských Revolučních...

Vyšetřování Pentagonu naznačuje, že za úderem na dívčí školu na jihu Íránu, při kterém podle Červeného půlměsíce zemřelo 175 dětí a školního personálu, zřejmě stojí americká armáda. Incident se...

6. března 2026  17:53

Speciály jsem zakázal, zlobí se Babiš na Vystrčila kvůli letu do Milána

Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia...

Vládní politici kritizují předsedu Senátu Miloše Vystrčila z ODS, že podle zjištění iDNES.cz odletěl na paralympiádu do Itálie armádním speciálem v době, kdy tisíce Čechů uvázly na Blízkém východě....

6. března 2026  12:07,  aktualizováno  17:46

Hořel ve výšce deseti metrů a neměl kam utéct. Děsivé video obletělo svět

Technik málem uhořel v koši výsuvné plošiny

Scéna jako z akčního filmu. Jenže bez kaskadéra a bez druhého pokusu. Nad rušnou silnicí v americkém městě Baton Rouge vyšlehly plameny. Zvedací plošina se během několika sekund zahalila do hustého...

6. března 2026  16:43

Pusťte nás za dětmi, spí doma samy, žadonili manželé přistižení při krádeži

Rozbité dveře u vykradeného obchodu. Manželský pár se k činu přiznal hned po...

Krátce po nočním vykradení obchodu chytili policisté v Plzni dvojici zlodějů. Dopadení manželé se na místě ke všemu přiznali. Policisty ale zaskočili prosbou, že potřebují ještě na chvíli domů,...

6. března 2026  16:37

OBRAZEM: Ráno lyžování, odpoledne opalovačka. Počasí táhne lidi ven

Jarní lyžování v Lipně nad Vltavou. (6. března 2026)

I když teploty přes den atakují i patnáct stupňů Celsia, lidé odkládají zimní kabáty a slunce svítí naplno, na horách se stále lyžuje. Byli jsme se podívat na jarní lyžovačku v Lipně nad Vltavou, kde...

6. března 2026  16:32

Do NATO bychom vstoupili hned zítra, kdyby to šlo, prohlásil prezident Kypru

Kyperský prezident Níkos Christodúlídés (26. února 2026)

Kyperský prezident Níkos Christodúlídés se ve čtvrtek nechal slyšet, že kdyby to podmínky dovolovaly, „hned zítra“ by svou zemi přivedl do Severoatlantické aliance. A to kvůli turbulentnímu dění na...

6. března 2026  16:17

Konec Levných knih. Firma na sebe podala insolvenční návrh

ilustrační snímek

Síť prodejen s názvem Levné knihy, která je na českém trhu aktivní od roku 1996, na sebe podala insolvenční návrh. Úpadek v něm zdůvodňuje podnikatelskými obtížemi po covidové pandemii i růstem...

6. března 2026  16:13

Rakušan znovu neuspěl při volbě místopředsedy Sněmovny. Nepolepším se, slibuje

Předseda STAN, exministr vnitra Vít Rakušan, před třetím pokusem, aby se stal...

Bývalý ministr vnitra, předseda STAN Vít Rakušan, ani potřetí neuspěl v tajné volbě místopředsedy Sněmovny. Byl přitom jediným kandidátem a podle politických dohod má pozice připadnout právě hnutí...

6. března 2026  13:33,  aktualizováno  16:12

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Trump chce bezpodmínečnou kapitulaci. Chameneího bunkr zasypala stovka bomb

Sledujeme online
Izraelci nadále pokračují v útocích na íránský Teherán. (6. března 2026)

Izraelská armáda zničila v Teheránu podzemní bunkr, který v minulosti sloužil dlouholetému nejvyššímu duchovnímu vůdci ajatolláhu Alímu Chameneímu. Na bunkr dopadlo kolem stovky bomb. Íránské...

6. března 2026  15:32,  aktualizováno  16:09

Nechtějí nám let proplatit. Zoufalí cestující řeší odmítavý přístup pojišťoven

Cestující v rozhovoru s personálem na letišti Ngurah Rai na Bali (1. března...

Cestující, kteří se kvůli tisícům zrušených letů snaží dostat domů, čelí další tvrdé realitě – jejich cestovní pojištění často nepokryje náhradní lety ani prodloužené pobyty v hotelech. Uživatelé teď...

6. března 2026  16:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.