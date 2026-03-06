„Tým nadále analyzuje dostupné informace, aby určil odpovědnost za útok, typ použité munice i okolnosti, které k zásahu vedly,“ řekli agentuře Reuters dva nejmenovaní američtí činitelé. Podle nich se může hodnocení vyšetřovatelů ještě změnit, pokud se objeví nové důkazy.
Škola ve městě Mínáb stála hned vedle základny íránských Revolučních gard. Vzhledem k tomu, že sobota je začátkem íránského pracovního týdne, byly děti a učitelé v době úderu ve třídách.
Americký ministr obrany Pete Hegseth ve středu potvrdil, že armáda incident vyšetřuje, a zdůraznil, že USA úmyslně neútočí na civilní cíle.
Satelitní fotografie a videa z místa útoku podle amerického analytika N. R. Jenzena-Jonese ukazují, že oblast zasáhlo několik úderů v krátkém časovém sledu. „Záběry odpovídají použití výbušné munice, kterou útočníci pravděpodobně shodili ze vzduchu,“ konstatoval.
Upozornil také, že v probíhajícím konfliktu je obtížné s jistotou určit typ použité munice, neboť vyšetřovatelé USA se na místo nedostanou.
Armáda měla zřejmě zastaralé informace
Podle deníku The New York Times (NYT) fotografie ukazují, že několik přesných úderů zasáhlo nejméně šest budov Revolučních gard a školu.
„Všechny budovy byly dokonalými zásahy,“ míní analytik Wes J. Bryant, který sloužil v americkém letectvu. Nejpravděpodobnějším vysvětlením podle Bryanta je, že škola byla „chybným cílem“.
NYT uvádí, že škola byla na satelitních snímcích z roku 2013 součástí základny Revolučních gard. Na fotografiích ze září 2016 ale byla stejná budova oddělena a už nebyla propojena se základnou. Ke škole časem přibylo sportovní hřiště a další rekreační areály.
„Vzhledem k americkým zpravodajským schopnostem měla armáda vědět, že se v blízkosti nachází škola,“ řekla Beth Van Schaacková z Centra pro lidská práva a mezinárodní spravedlnost Stanfordské univerzity.
Nadav Shoshani, mluvčí izraelské armády, v neděli sdělil, že nemá žádné informace o izraelské vojenské operaci „v této oblasti v daném čase“.
„Izraelské a americké síly si dosud útoky v Íránu rozdělovaly jak geograficky, tak podle typu cílů,“ cituje Reuters nejmenovaného představitele izraelské armády. Zatímco Izrael útočil na odpalovací zařízení raket v západní části Íránu, USA se podle něho zaměřovaly na podobné cíle i na námořní objekty na jihu země.
Tuto informaci potvrdil také americký generál Dan Caine, podle něhož izraelské síly operovaly převážně dále na severu země.
Na internetu se objevila také teorie naznačující, že za útok na školu byla zodpovědná iránská raketa, která selhala. Analytici ale podle NYT tuto teorii vyvrátili. Jedna jediná zbloudilá raketa by podle nich nemohla způsobit tak přesné a cílené poškození několika budov na základně.
OSN vyzvala k důkladnému vyšetření incidentu a zdůraznila, že odpovědnost za objasnění nese strana, která útok provedla. Úmyslný útok na civilní objekt, jako je škola nebo nemocnice, by podle mezinárodního humanitárního práva mohl představovat válečný zločin.
Pokud by se zapojení Spojených států potvrdilo, šlo by o jeden z nejtragičtějších případů civilních obětí spojených s americkými vojenskými operacemi na Blízkém východě za poslední desetiletí.