Po sérii izraelských a amerických náletů z února měl být Írán zatlačen do kouta. Americké tajné služby ale už v dubnu zjistily, že Teheránu se po úvodní fázi války stále povalují ve skladech tisíce balistických raket.
Íránští lídři se nyní snaží ukázat, že jakýkoliv útok na spojence Teheránu automaticky znamená masivní a bolestivý konflikt pro Izrael i USA, tvrdí analýzy. Ještě donedávna to přitom nebylo běžné.
Trump se potřebuje před voliči ohánět úspěšnou mírovou dohodu. Volby ale čekají i Izrael a Netanjahu má opačný problém – 59 procent Izraelců v průzkumech požaduje, aby armáda zničila Hizballáh v Libanonu definitivně.