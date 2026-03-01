Jak Írán hodnotí sobotní útok USA a Izraele?
Jedná se o zjevnou a neospravedlnitelnou vojenskou agresi, která je v rozporu s Chartou Organizace spojených národů. Spojené státy a Izrael ji provedly uprostřed konstruktivního vyjednávání mezi USA a Íránem zprostředkovaného sultanátem Omán. Za následky této otevřené vojenské agrese proti íránskému lidu a stabilitě regionu nesou odpovědnost výhradně vlády Spojených států a Izraele.
Jaký je podle vás hlavní cíl tohoto útoku? Změna režimu?
Navzdory nepravdivým a zavádějícím tvrzením některých amerických představitelů, která jsou v rozporu s objektivními důkazy, se zdá, že hlavním cílem této zjevné vojenské agrese je destabilizace Íránu a celého regionu.
Historie íránských raketových operací jasně ukazuje, že Írán nikdy nezačal agresi proti žádnému státu jako první. Odzbrojit Írán a zbavit jej možnosti obrany nedává smysl.