Je to neospravedlnitelná agrese. Hlavní roli hraje Izrael, říká íránský vyslanec v ČR

Íránský velvyslanec v Česku Sejjed Madžid Ghafeleh Baši (18. dubna 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Adam Hájek
Vyjednavači v Ženevě se už už blížili kompromisu ohledně íránského jaderného programu, když se Spojené státy rozhodly slibně postupující jednání pohřbít. „Hlavním cílem této zjevné vojenské agrese je destabilizace Íránu a celého regionu,“ říká v rozhovoru pro iDNES Premium íránský velvyslanec v Česku Sejjed Madžid Ghafeleh Baši.

Jak Írán hodnotí sobotní útok USA a Izraele?
Jedná se o zjevnou a neospravedlnitelnou vojenskou agresi, která je v rozporu s Chartou Organizace spojených národů. Spojené státy a Izrael ji provedly uprostřed konstruktivního vyjednávání mezi USA a Íránem zprostředkovaného sultanátem Omán. Za následky této otevřené vojenské agrese proti íránskému lidu a stabilitě regionu nesou odpovědnost výhradně vlády Spojených států a Izraele.

Jaký je podle vás hlavní cíl tohoto útoku? Změna režimu?
Navzdory nepravdivým a zavádějícím tvrzením některých amerických představitelů, která jsou v rozporu s objektivními důkazy, se zdá, že hlavním cílem této zjevné vojenské agrese je destabilizace Íránu a celého regionu.

Historie íránských raketových operací jasně ukazuje, že Írán nikdy nezačal agresi proti žádnému státu jako první. Odzbrojit Írán a zbavit jej možnosti obrany nedává smysl.

Tajná návštěva z Moskvy vnutila Husákovi jaderné rakety, říká historik

„Vybavený jako kůň." Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

To se nepovedlo. Správa železnic se omluvila za opravu nádraží, chystá nápravu

Nádražní budova v Pacově je po rekonstrukci opticky menší. Její fasáda nově...

Diskutovaná obnova nádraží v Pacově na Pelhřimovsku má nečekané pokračování. Správa železnic se omluvila za výsledek rekonstrukce výpravní budovy a slíbila okamžitou nápravu. Ta se bude týkat jak...

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

Novým americkým snem je žít jinde. Počet lidí, kteří opouštějí USA, stoupá

Premium
Vlajka Spojených států amerických

Američané v rekordním počtu opouštějí USA. Stále více občanů se stěhuje do zahraničí. Jsou přitahováni kvalitou života, kterou si za hranicemi díky svým platům mohou snadno dovolit. Útěk před...

1. března 2026

Je to neospravedlnitelná agrese. Hlavní roli hraje Izrael, říká íránský vyslanec v ČR

Premium
Íránský velvyslanec v Česku Sejjed Madžid Ghafeleh Baši (18. dubna 2024)

Vyjednavači v Ženevě se už už blížili kompromisu ohledně íránského jaderného programu, když se Spojené státy rozhodly slibně postupující jednání pohřbít. „Hlavním cílem této zjevné vojenské agrese je...

1. března 2026

Stal se zázrak. „Pražský démon" nejen o tom, jak pořádali koncert Rolling Stones

Premium
Jeho životní příběh kopíruje dějiny české hudby posledních desetiletí. Zpěvák...

Jeho životní příběh kopíruje dějiny české hudby posledních desetiletí. Zpěvák kapely Vítkovo kvarteto Jiří Růžek, přezdívaný též „Pražský démon", kdysi za komunismu organizoval koncerty zakázaných...

1. března 2026

Omán se stává novou Dubají. Chystá se na dobu po ropě, sází na diplomacii a turisty

Premium
Omán

Od našeho spolupracovníka v Ománu Omán dlouho nepatřil do kategorie hlavních geopolitických aktérů a nepatřil ani mezi populární dovolenkové destinace. Nový sultán by si ale rád vzal opatrný příklad z ostatních zemí v regionu a ve...

1. března 2026

Přemýšlíme o vyslání diplomata do Koreje, říká zemědělská náměstkyně

Jaroslava Špalková, náměstkyně ministra zemědělství (30. ledna 2026)

Vyslání agrárního diplomata do Korejské republiky zvažuje ministerstvo zemědělství. Diplomaté se osvědčují, další z nich by měl zamířit do Turecka, kde bude muset řešit i zpřísňování podmínek vývozu...

1. března 2026

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

1. března 2026

KVÍZ: Děti moje...to přece není žádný problém. Znáte dobře Takovou normální rodinku?

Ze seriálu Taková normální rodinka (Marie Rosůlková)

Na televizní obrazovky se vrátil „první československý sitcom" Taková normální rodinka. Jiskrné dialogy plné bezprostředního humoru, vtipné situace, babička sepisující detektivky a samozřejmě malíř...

vydáno 1. března 2026

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, tvrdí Izrael i Trump

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránský vůdce Alí Chameneí byl zabit při izraelsko-amerických úderech, řekl nejmenovaný izraelský činitel agentuře Reuters a izraelským médiím. Podle něj bylo nalezeno tělo. Kancelář íránského...

28. února 2026  16:20,  aktualizováno  22:50

Bude trvat několik let, než se z tohoto útoku vzpamatují, řekl Trump Íráncům

Bomby budou padat všude. Zničíme íránské rakety a námořnictvo, uvedl Trump

Americký prezident Donald Trump má několik „únikových" možností, jak ukončit boje v Íránu. Řekl to v sobotu serveru Axios. Zároveň uvedl, že měl skvělou konverzaci s izraelským premiérem Benjaminem...

28. února 2026  21:41

Kniha dětských rituálů. V Řásnovce se odráží útlak režimu, kterému Foglar čelil

Premium
Ilustrace B. Kyškové k Tajemné Řásnovce

Tajemná Řásnovka je přes svůdný název možná nejobyčejnější román Jaroslava Foglara. Je o partě kluků, kteří ve městě shánějí klubovnu, hrají své hry, střetávají se s nepochopením dospělých či se...

28. února 2026

V kontaktu s nebinární osobou pomohlo i to, že se maluji. Sexuální asistent vypráví

Premium
ilustrační snímek

V České republice poskytuje služby sexuální asistence dvanáct proškolených odborníků. Vyšší zájem je nyní i o mužské asistenty, což potvrzuje pětatřicetiletý Damián, jeden z nich. Ten mezi své...

28. února 2026

Dvě smrtelné nehody mladých motocyklistů. Oba zahynuli po nárazu

Při nehodě v zatáčce u Poděbrad vyjel mladý řidič mimo vozovku a narazil do zdi...

Ve středních Čechách došlo v sobotu odpoledne hned ke dvěma velmi podobným smrtelným nehodám motocyklistů. V zatáčce u Poděbrad vyjel mladý řidič mimo vozovku a narazil do zdi domu. Druhá nehoda se...

28. února 2026  19:49

