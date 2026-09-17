„Delegace bude menší než minulý rok,“ uvedl mluvčí ministerstva. Víza budou podle americké diplomacie udělena hlavním členům delegace a jejich asistentům. Podle agentury AP jsou mezi těmito osobami íránský prezident Masúd Pezeškján a ministr zahraničí Abbás Arákčí.
Rozhodnutí USA udělit íránské delegaci víza je neobvyklé vzhledem k více než šestiměsíčnímu konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy. V současné situaci nic nenasvědčuje tomu, že by se blížilo uzavření dohod o znovuotevření Hormuzského průlivu nebo obnovení jednání o íránském jaderném programu.
Íránem podporovaní rebelové v Jemenu zintenzivnili útoky na saúdskoarabskou infrastrukturu a lodní dopravu v Rudém moři. Jde o další významnou námořní trasu v regionu, kde překážky v plavbě přispěly k prudkému nárůstu světových cen ropy.
Kromě toho zůstává Teherán podle Američanů předním světovým sponzorem terorismu. USA vůči Íránu uplatňují rozsáhlé sankce a v posledních týdnech zintenzivnily kampaň zaměřenou na přerušení klíčových finančních zdrojů Teheránu.
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Jako země hostící sídlo OSN mají USA omezené možnosti, jak zabránit zahraničním vůdcům v účasti na zasedání Valného shromáždění. V minulosti však odmítly udělit víza vůdcům zapojeným do aktivních konfliktů se Spojenými státy nebo je odradily od podání takové žádosti. Letos již druhý rok v řadě Spojené státy odmítly udělit vstupní vízum prezidentu Palestinské samosprávy Mahmúdu Abbásovi.
Loni, před nynějším konfliktem s Teheránem, který začal koncem února americko-izraelskými údery na Írán, byl počet členů íránské delegace, jimž byla udělena víza, omezený. Platila pro ně také přísná omezení pohybu.