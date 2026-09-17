Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Američané povolí íránské delegaci účast na zasedání OSN v New Yorku

Autor: ,
  22:54
Znak OSN (23. srpna 2022, New York)

Znak OSN (23. srpna 2022, New York) | foto: Reuters

íránská vlajka
V Íránu už prakticky není na co útočit, válka skončí, až budu chtít, řekl Trump
Ruský S-300 na každoroční vojenské prohlídce v Teheránu. Nejde pouze o...
Americké velitelstvi CENTCOM zveřejnilo záběry z úderů na íránské pozice. (24....
105 fotografií
Americké ministerstvo zahraničí ve čtvrtek oznámilo, že umožní íránské delegaci účast na zasedání Valného shromáždění OSN, které se uskuteční příští týden v New Yorku. Delegace však bude menší než loni a budou pro ni platit cestovní omezení i zákaz nákupu luxusního a dalšího zboží.

„Delegace bude menší než minulý rok,“ uvedl mluvčí ministerstva. Víza budou podle americké diplomacie udělena hlavním členům delegace a jejich asistentům. Podle agentury AP jsou mezi těmito osobami íránský prezident Masúd Pezeškján a ministr zahraničí Abbás Arákčí.

Rozhodnutí USA udělit íránské delegaci víza je neobvyklé vzhledem k více než šestiměsíčnímu konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy. V současné situaci nic nenasvědčuje tomu, že by se blížilo uzavření dohod o znovuotevření Hormuzského průlivu nebo obnovení jednání o íránském jaderném programu.

Íránem podporovaní rebelové v Jemenu zintenzivnili útoky na saúdskoarabskou infrastrukturu a lodní dopravu v Rudém moři. Jde o další významnou námořní trasu v regionu, kde překážky v plavbě přispěly k prudkému nárůstu světových cen ropy.

Kromě toho zůstává Teherán podle Američanů předním světovým sponzorem terorismu. USA vůči Íránu uplatňují rozsáhlé sankce a v posledních týdnech zintenzivnily kampaň zaměřenou na přerušení klíčových finančních zdrojů Teheránu.

USA se dopustily válečných zločinů a Írán zločinů proti lidskosti, míní OSN

Jako země hostící sídlo OSN mají USA omezené možnosti, jak zabránit zahraničním vůdcům v účasti na zasedání Valného shromáždění. V minulosti však odmítly udělit víza vůdcům zapojeným do aktivních konfliktů se Spojenými státy nebo je odradily od podání takové žádosti. Letos již druhý rok v řadě Spojené státy odmítly udělit vstupní vízum prezidentu Palestinské samosprávy Mahmúdu Abbásovi.

Loni, před nynějším konfliktem s Teheránem, který začal koncem února americko-izraelskými údery na Írán, byl počet členů íránské delegace, jimž byla udělena víza, omezený. Platila pro ně také přísná omezení pohybu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Na Trafalgarském náměstí odkryli sochu „obyčejné londýnské ženy“

Pohled na sochu „Lady in Blue“ od newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové,...

V Londýně na Trafalgarském náměstí je k vidění nová socha. Jde o dílo Lady in Blue současné newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové, která takto vzdává hold „obyčejné městské ženě“.

Američané povolí íránské delegaci účast na zasedání OSN v New Yorku

Znak OSN (23. srpna 2022, New York)

Americké ministerstvo zahraničí ve čtvrtek oznámilo, že umožní íránské delegaci účast na zasedání Valného shromáždění OSN, které se uskuteční příští týden v New Yorku. Delegace však bude menší než...

17. září 2026  22:54

Rusko vede proti Česku hybridní válku, uvedl Babiš. Zpravodajci jsou na pozoru

Slavnostní otevření nové budovy Centra kardiovaskulární a transplantační...

Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci na varování polského premiéra Donalda Tuska. Ten řekl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní...

17. září 2026  22:40

V Polsku by mohla vzniknout americká vojenská základna, tvrdí Trump

Americký prezident Donald Trump promluvil na pietním ceremoniálu u Pentagonu....

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na své sociální síti Truth Social uvedl, že jednání o zřízení základny americké armády v Polsku pokročila. V této souvislosti ocenil úsilí polského...

17. září 2026  20:24,  aktualizováno  22:29

USA souhlasí s prodejem 48 stíhaček F-35 Saúdům za více než 24 miliard dolarů

Stroj F-35A Lightning II Letectva Spojených států amerických

Americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že souhlasí s prodejem 48 bojových letounů F-35 a dalšího souvisejícího vybavení Saúdské Arábii. Zakázka má odhadovanou hodnotu 24,3 miliardy dolarů (515...

17. září 2026  22:23

Požár v bytovém domě v Hartigově ulici na Žižkově. Hasiči evakuovali 15 lidí

Požár v Hartigově ulici na Žižkově. (17. září 2026)

Pražští hasiči vyjížděli ve čtvrtek večer k požáru v bytovém domě v Hartigově ulici na Žižkově. Hořela skříň ve společných prostorách domu. Hasiči požár rychle uhasili, z budovy evakuovali 15 lidí.

17. září 2026  21:56,  aktualizováno  22:17

Evropská unie pošle Ukrajině 3,3 miliardy eur na nákup raket a dronů

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s ukrajinským prezidentem...

Evropská unie v pátek uvolní pro Ukrajinu 3,3 miliardy eur (zhruba 80 miliard korun) na nákup raket a dronů. Oznámila to ve čtvrtek na síti X předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po...

17. září 2026  22:05

Putin převádí ruská aktiva Nestlé a Auchanu pod dočasnou správu

Vladimir Putin na ekonomickém fóru ve Vladivostoku (3. září 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil převést ruská aktiva švýcarské potravinářské skupiny Nestlé a francouzského řetězce supermarketů Auchan pod dočasnou správu. Podle dekretu byla dočasnou správou...

17. září 2026  21:49

Tripartita řešila rozpočet kultury. Jednání o částce podle Klempíře nejsou u konce

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) dorazil na jednání s ministryní...

Na ministerstvu kultury ve čtvrtek jednala kulturní tripartita, která řešila odměňování lidí v kultuře i podobu rozpočtu pro kulturu na příští rok. Resort zatím počítá s 18,58 miliardy korun, ministr...

17. září 2026  19:23,  aktualizováno  21:21

Direct Impact Czech zná nejlepší kampaně. Bodovaly Sparta, TRIAD Prague i Bouračka.cz

Portfolio AKA Direct Impact Czech obohatil na sklonku roku 2025

Soutěž Direct Impact Czech zná vítěze 24. ročníku. Agenturou roku je TRIAD Prague a titul Zadavatel ročníku získala AC Sparta Praha. Grand Prix patří projektu „Bouračka.cz – online hlášení o nehodě“...

17. září 2026

Fico vyrazí na Ukrajinu. Slovensko nechce zatáhnout do vojenského konfliktu

Slovenský premiér Robert Fico (4. března 2026)

Slovenský premiér Robert Fico v pátek navštíví Ukrajinu. Oznámil to šéf polské vlády Donald Tusk, který se tam také chystá a se svým slovenským kolegou se sejde. To, že v pátek jede na Ukrajinu, Fico...

17. září 2026  20:14

Muž octem postříkal kongresmanku Omarovou. Dostal 14 měsíců vězení

Muž byl zadržen poté, co na kongresmanku Ilhan Omarovou nastříkal páchnoucí...

Ke 14 měsícům za mřížemi byl ve čtvrtek odsouzen muž, který v lednu na veřejné akci v Minneapolisu postříkal demokratickou kongresmanku Ilhan Omarovou octem. Anthony Kazmierczak na akci 27. ledna...

17. září 2026  20:01

StarDance chtěla odmítnout, on má stále trému. Kostková a Eben o konci v soutěži

Premium
Nikdo nepatří ke StarDance tolik jako oni dva. Soutěžící se měnili, ani...

Se StarDance byli nerozlučně spjati jako moderátorská dvojice dvacet let, hned od první řady. O to zásadnější bylo oznámení, že letošní ročník taneční soutěže bude pro Terezu Kostkovou a Marka Ebena...

17. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet