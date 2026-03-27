Hackeři napojení na Írán se nabourali do e-mailu šéfa FBI, zveřejnili jeho dokumenty

  16:04
Hackerská skupina s vazbami na Írán oznámila, že se nabourala do osobní e-mailové schránky ředitele amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kashe Patela. Na internetu zveřejnila mimo jiné Patelovy fotografie a životopis.
editel FBI Kash Patel gestikuluje při výpovědi před senátním výborem v Kapitolu...

editel FBI Kash Patel gestikuluje při výpovědi před senátním výborem v Kapitolu ve Washingtonu. (16. září 2025) | foto: Jonathan ErnstReuters

Představitel amerického ministerstva spravedlnosti agentuře Reuters hackerský útok potvrdil a uvedl, že zveřejněné materiály jsou zřejmě autentické.

Skupina Handala Hack Team na svém webu napsala, že Patel nyní najde své jméno na seznamu obětí úspěšných hackerských útoků.

„Veškeré osobní a důvěrné informace Kashe Patela, včetně e-mailů, konverzací, dokumentů a dokonce utajovaných informací, si nyní veřejnost může stáhnout,“ stojí na webu.

Hackeři zveřejnili osobní a pracovní e-maily z doby mezi lety 2010 až 2019. Bezprostředně nebylo možné ověřit jejich pravost.

FBI ani Patel sám se k incidentu zatím nevyjádřili a hackerská skupina na dotazy agentury neodpověděla.

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

U školy v Humpolci se pohybuje podezřelý muž, varuje policie

Ilustrační snímek

Vyšší počet policejních hlídek prověřuje oznámení o možném výskytu podezřelého muže v blízkosti základní školy Hradská v Humpolci. „Nic zatím nenasvědčuje tomu, že by někomu hrozilo nějaké...

