Američané okopírovali íránské šáhedy, teď s nimi vybombardovali ajatolláhy

Autor:
  8:56
Říkejte mu LUCAS. Low-cost Uncrewed Combat Attack System. Co to je? Nový dron, který Američané o víkendu použili při masivních úderech na Írán. To nejlepší na konec: je to vlastně kopie íránského šáhedu.

Test amerického kamikaze dronu LUCAS (A Low-cost Unmanned Combat Attack System) v Perském zálivu (16. prosince 2025) | foto: / SWNS / SWNS / ProfimediaProfimedia.cz

„Úderná skupina CENTCOM Task Force Scorpion Strike v operaci Epic Fury poprvé v historii nasadila do bojových operací jednosměrné útočné drony,“ uvedlo v neděli ve svém prohlášení Velitelství centrálního velení USA.

„Tyto nízkonákladové drony sestrojené podle íránských dronů Šáhed jsou nositeli odplaty made in v USA,“ dodala centrála amerických ozbrojených složek na Blízkém východě. Americké námořnictvo dron poprvé otestovalo v prosinci v Perském zálivu.

Útok na Írán

Lidé pláčou na shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Lidé se účastní smutečního shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Americká stíhací letadla jsou vidět na palubě plavidla USS Abraham Lincoln během operace proti Íránu. (28. února 2026)
Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu útoků na Írán. (1. března 2026)
153 fotografií

Dron pojmenovaný LUCAS vyvinula společnost Spectreworks sídlící v Arizoně. Cena jednoho kusu se pohybuje kolem 35 000 dolarů (asi 724 tisíc korun), zatímco cena jednoho Tomahawku, střely s plochou dráhou letu, se pohybuje kolem dvou milionů dolarů (41 milionů korun).

Raket málo a volby za rohem. Trump potřebuje bleskovou kapitulaci Íránu

Stav zásob špičkové, přesné, ale extrémně drahé a nedostatkové munice je hlavním důvodem, proč se Američané rozhodli pro použití relativně primitivních dronů.

„Nemáme dostatečnou obrannou průmyslovou základnu, abychom to zvládli. Natož zásoby klíčových zbraní, jako jsou systémy Patriot a THAAD, a útočných střel typu JASSM,“ varoval před tenčícími se zásobami raket bývalý náměstek Pentagonu Mark Esper pro televizi CNBC.

Izraelská média uvádějí, že LUCAS vznikl reverzním inženýrstvím po rozebrání ukořistěného íránského šáhedu. Tyto laciné drony se staly hlavní nástrojem ruského teroru proti ukrajinských městům a energetické infrastruktuře.

Task Force Scorpion Strike je podle magazínu Fortune nová americká jednotka zaměřená speciálně na kamikaze drony. Vznikla loni v prosinci na popud ministra obrany Petea Hegsetha, který loni v létě nařídil urychlit nákup a nasazení levnějších autonomních zbraňových systémů.

Vstoupit do diskuse (56 příspěvků)

Tajná návštěva z Moskvy vnutila Husákovi jaderné rakety, říká historik

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránská státní média potvrdila zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Jeho smrt už dříve naznačili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér...

Česko selhává v péči o lidi s nejtěžším postižením, na pomoc čekají i roky

ilustrační snímek

Omezování jídla a pití, nedostatek finančních prostředků, nedostatek pomoci a závislost na péči příbuzných. Takovým problémům čelí v Česku lidé s nejtěžší formou postižení. Vyplývá to z průzkumu...

2. března 2026  8:40,  aktualizováno  9:55

Okamura kritizuje USA a Izrael za útok na Írán. Je v rozporu s chartou OSN, řekl

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura při příchodu na koaliční jednání

Útok Spojených států amerických a Izraele na Írán podle předsedy Sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury zvyšuje riziko destabilizace a zvýšené migrace do Evropy. „Ten útok je v rozporu s chartou OSN,“...

2. března 2026  9:07,  aktualizováno  9:55

Řidič sjel do příkopu, na místě zemřel. Zradila ho patrně namrzlá silnice

U Kostelce nad Černými lesy zemřel po nezvládnuté jízdě řidič osobního vozu....

Při pondělní ranní nehodě u Kostelce nad Černými lesy v části Svatbín zemřel řidič osobního auta, který nezvládl řízení a s vozem skončil převrácený v příkopu. Nikdo další se při nehodě nezranil....

2. března 2026  9:29,  aktualizováno  9:52

Ropa kvůli útokům na Írán prudce zdražuje, panují obavy o dodávky

ilustrační snímek

Ceny ropy výrazně rostou, a to především kvůli obavám, že americko-izraelské útoky na Írán by mohly omezit dodávky ropy na trh. Severomořská ropa Brent si kolem 08:15 připisovala přes devět procent a...

2. března 2026  9:50

Útočník v texaském Austinu zabil tři lidi, měl triko s motivem íránské vlajky

Policisté z amerického Austinu na místě činu masové střelby. (1. března 2026)

Při střelbě u baru v texaském hlavním městě Austinu zemřeli tři lidé, včetně útočníka, a dalších 14 bylo zraněno. K útoku došlo v noci ze soboty na neděli. Federální úřad pro vyšetřování (FBI)...

2. března 2026  9:49

Posíláme Airbus do Šarm aš-Šajchu a do Jordánska pro Čechy, oznámil Babiš

Premiér Andrej Babiš po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)

Možnost pomoci Čechům, kteří uvízli v zemích na Blízkém východě po americko-izraelské vojenské akci proti Íránu a uzavření vzdušného prostoru nad řadou zemí v oblasti, projednávala Bezpečnostní rada...

2. března 2026  5:05,  aktualizováno  9:45

Aerolinky zrušily sedmnáct letů z Prahy do zemí na Blízkém východě

Letiště Václava Havla v Praze (8. dubna 2024)

Na letišti v Praze v pondělí aerolinie zrušily sedmnáct letů, všechny do destinací na Blízkém východě. Zároveň z hlavního města ráno odletěly dva repatriační lety pro Čechy, kteří se v regionu...

2. března 2026  9:42

Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron

Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron (2. března 2026)

Dron v noci na pondělí zasáhl základnu britského letectva na Kypru, uvedlo ministerstvo obrany v Londýně podle stanice Sky News a agentury PA. Ministerstvo nesdělilo, kdo bezpilotní prostředek...

2. března 2026  6:45,  aktualizováno  9:39

Útok na Dubaj: Miss Pyszková, Jaro Slávik i další známé tváře uvízly v dovolenkovém ráji

Tamara Kotvalová, Krystyna Pyszková a Jaro Slávik

Kvůli útokům na Blízkém východě spousta lidí uvízla v Dubaji, případně v dovolenkových destinacích, protože se přes Dubaj měli vracet. Mezi známými tvářemi, které zažily ostřelování, je například...

2. března 2026  9:23

Noční tragédie ve Velké Lhotě. Opilý řidič přejel chodce ležícího na silnici

Opilý řidič přejel chodce ležícího na vozovce. Tragická nehoda se stala na...

Muž nepřežil nedělní nehodu na Jindřichohradecku. Nejdřív upadl na vozovku, ze které se ho snažili zvednout dva lidé. Náhle z kopce přijelo auto, které ležícího muže přejelo. Jeho řidič nadýchal 0,6...

2. března 2026  9:09

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Hromadná nehoda sedmi aut uzavřela D6 u Chebu

Na dálnici D6 u Chebu se v mlze srazilo sedm osobních vozidel. (2. března 2026)

Na dálnici D6 ve směru z Chebu na Karlovy Vary u sjezdu na Dolní Dvory došlo k hromadné dopravní nehodě. Podle dostupných informací se střetlo sedm osobních automobilů. Provoz je od 6:00 uzavřen....

2. března 2026  7:41,  aktualizováno  9:08

Věřím intuici víc než rozumu. Po křtu desky mě čeká velké rozhodnutí, říká Pan Lynx

Michal Skořepa (1987) je hudebník, producent, tvůrce hudebních videoklipů a...

Michal Skořepa alias Pan Lynx mluví o krizi, která ho přivedla k jeho zvířecímu alter egu, o nové desce Odvrácená strana lesa i o propojení s producentem Alainem Johannesem. V rozhovoru vysvětluje,...

2. března 2026  9:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.