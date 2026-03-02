„Úderná skupina CENTCOM Task Force Scorpion Strike v operaci Epic Fury poprvé v historii nasadila do bojových operací jednosměrné útočné drony,“ uvedlo v neděli ve svém prohlášení Velitelství centrálního velení USA.
„Tyto nízkonákladové drony sestrojené podle íránských dronů Šáhed jsou nositeli odplaty made in v USA,“ dodala centrála amerických ozbrojených složek na Blízkém východě. Americké námořnictvo dron poprvé otestovalo v prosinci v Perském zálivu.
Útok na Írán
Dron pojmenovaný LUCAS vyvinula společnost Spectreworks sídlící v Arizoně. Cena jednoho kusu se pohybuje kolem 35 000 dolarů (asi 724 tisíc korun), zatímco cena jednoho Tomahawku, střely s plochou dráhou letu, se pohybuje kolem dvou milionů dolarů (41 milionů korun).
Stav zásob špičkové, přesné, ale extrémně drahé a nedostatkové munice je hlavním důvodem, proč se Američané rozhodli pro použití relativně primitivních dronů.
„Nemáme dostatečnou obrannou průmyslovou základnu, abychom to zvládli. Natož zásoby klíčových zbraní, jako jsou systémy Patriot a THAAD, a útočných střel typu JASSM,“ varoval před tenčícími se zásobami raket bývalý náměstek Pentagonu Mark Esper pro televizi CNBC.
Izraelská média uvádějí, že LUCAS vznikl reverzním inženýrstvím po rozebrání ukořistěného íránského šáhedu. Tyto laciné drony se staly hlavní nástrojem ruského teroru proti ukrajinských městům a energetické infrastruktuře.
Task Force Scorpion Strike je podle magazínu Fortune nová americká jednotka zaměřená speciálně na kamikaze drony. Vznikla loni v prosinci na popud ministra obrany Petea Hegsetha, který loni v létě nařídil urychlit nákup a nasazení levnějších autonomních zbraňových systémů.