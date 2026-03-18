Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň
Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...
Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků
Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...
Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin
Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...
Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích
Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...
Vondra po hádce opustil debatu stanice TA3. Tohle nemám zapotřebí, pronesl
Debata na slovenské stanici TA3 skončila pro účastníky i diváky poněkud nečekaně. V přímém přenosu se proměnila v ostrý názorový střet českého europoslance Alexandra Vondry (ODS) a kontroverzního...
Ve švýcarském středisku se utrhla kabina lanovky a zřítila se ze svahu. Jeden mrtvý
V lyžařském areálu Titlis v Engelbergu v centrálním Švýcarsku se utrhla kabina lanovky. Zahynul jeden člověk, oznámila policie. O identitě oběti, která byla v kabině sama, podrobnosti neuvedla.
Zastavte přípravu zákona o zahraničních vazbách, píšou rektoři vládě a poslancům
Česká konference rektorů a Rada vysokých škol napsala vládě a poslancům otevřený dopis kvůli zvažovanému zákonu o registraci subjektů se zahraničními vazbami. Žádají v něm zastavení přípravy tohoto...
Telegram plní videa vražd ukrajinských zajatců, vydělávají na nich ruští teenageři
Desítky telegramových kanálů zveřejňují drastické záběry z bojů na Ukrajině a proměňují fotografie zabíjení ukrajinských vojáků či znesvěcování jejich těl v byznys založený na reklamě a darech od...
Velikonoce 2026 a otvírací doba obchodů
Termín Velikonoc je pohyblivý, protože závisí na datu prvního úplňku měsíce po jarní rovnodennosti. Velikonoční neděle nastává hned po tomto úplňku, což může být od 21. března do 25. dubna....
Ale copak, Donalde, pomoc nepřichází? Kreslíři si utahují z Trumpových potíží
Americký prezident Donald Trump už si naštval prakticky všechny své spojence. A teď se mu to vrací. Kreslíři v USA i ve světě si všímají, jak ostatní členy NATO opakovaně a značně neurvale žádal o...
Kněz se vzrušoval u desetileté dívky ve zpovědnici, do vězení však nepůjde
Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil knězi Karlu Hořákovi podmíněný trest za sexuální útok na desetiletou dívku. Má také sedmiletý zákaz činnosti s dětmi mladšími 15 let. Incident se odehrál v červnu...
I pavouk bývá zranitelný. Spider-Manův film Zbrusu nový den láká trailerem
Pět let po premiéře snímku Spider-Man: Bez domova se „pavoučí muž“ s tváří herce Toma Hollanda vrací v prvním traileru očekávaného filmu Spider-Man: Zbrusu nový den. Natočil jej Destin Daniel...
V tom bych tedy závodit nechtěl, poznamenal Pavel při návštěvě Škoda Muzea
Prezident Petr Pavel ve středu zahájil dvoudenní návštěvu Středočeského kraje. V odpoledních hodinách navštívil mladoboleslavskou automobilku Škoda, kde zavítal do výroby v hale M13, kde se na jedné...
Brutální útok na nádraží, pracovníci ostrahy odvlekli muže z čekárny a zbili ho
Brutální incident se odehrál na brněnském hlavním nádraží. Pracovníci bezpečnostní služby tam odvlekli muže z čekárny do vedlejší chodby, kde ho v přesile napadli pěstmi a kopanci. Útok natočil jeden...
Už nechceme vítat lidi otřesnou boudou, říká ředitel správy pražského Hradu
Před dvěma lety nastoupil ekonom Pavel Vyhnánek na post ředitele Správy Pražského hradu. Co se na Hradě od doby prezidenta Zemana změnilo a co je letos připraveno pro návštěvníky, exkluzivně popsal v...
Senátoři řešili výdaje na obranu, Zůna nepřišel. Jako by námi pohrdal, zkritizovali
Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ve středu projednal možná rizika pro Českou republiku spojená s íránskou krizí a situací na Blízkém východě. Jednání bylo utajené, ministr...
Každý barel se počítá. Irák se dohodl s Kurdy na exportu ropy přes Turecko
S uzavřením Hormuzského průlivu svět hledá náhradní trasy pro přepravu ropy. Irácká vláda se čerstvě dohodla se zástupci Kurdů na obnovení exportu ropy severní trasou do Turecka. Strategická surovina...