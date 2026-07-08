Trump hrozí Teheránu dalšími útoky. Íránské vedení označil za „choré šmejdy“

„Velmi tvrdě jsme je zasáhli v úterý v noci. Nejspíš je znovu zasáhneme dnes v noci,“ řekl Trump s tím, že Írán varuje. Prezident také pohrozil útoky na íránskou civilní infrastrukturu, jako jsou elektrárny a odsolovací zařízení, obnovením blokády Hormuzského průlivu a zabráním íránského ostrova Charg.
Na otázku, zda konec příměří znamená obnovení otevřené války, Trump neodpověděl přímo, ale obvinil Írán z každodenního porušování příměří a řekl, že íránské vedení, které označil za „choré šmejdy“, jen lže a podvádí.
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„Podle naší dohody nikdy nevyrobí jadernou zbraň, ale nevím, jestli k té dohodě vůbec dojde. Možná to prostě uděláme i bez dohody, protože víte co? Je to jednodušší,“ řekl prezident USA.
V případě nových úderů Teherán v odvetě uzavře Hormuzský průliv a zaútočí na dvojnásobný počet cílů, proti kterým vojensky zasáhnou Spojené státy. S odvoláním na nejmenovaný zdroj to uvedla státní íránská televize Press TV.
Írán námořní dopravu v Hormuzském průlivu, jímž se v minulosti přepravovalo přibližně 20 procent ropy a plynu obchodovaných na světovém trhu, ochromil právě během války. V červnu Washington a Teherán podepsaly memorandum o porozumění, jímž stvrdily křehké příměří. Poté se počet plavidel proplouvajících průlivem navýšil, předválečného denního průměru však nedosáhl.
Válku zahájily 28. února Spojené státy a Izrael útoky na Írán, při kterých zabily mimo jiné nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího. Od soboty se koná jeho pohřeb, který skončí 9. července. Po pohřbu měla jednání pokračovat.
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Spojené státy však v úterý podnikly údery na Írán a označily to za reakci na íránské útoky na tři tankery v Hormuzském průlivu. Írán naopak obvinil USA ze zásadního porušování prozatímní mírové dohody a ve středu vyslal drony a rakety na Bahrajn a Kuvajt, země Perského zálivu hostící americké vojenské základny.
Při nočních amerických úderech na jih Íránu zahynulo v přístavních městech Bandar Abbás a Búšehr osm příslušníků íránských vzdušných a námořních sil, napsala ve středu státní agentura IRNA. Americká armáda upřesnila, že zasáhla přes 80 cílů, včetně systémů protivzdušné obrany nebo člunů využívaných íránskými revolučními gardami.