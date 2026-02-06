Chystá se setkání zástupců Washingtonu a Teheránu. Řešit budou íránský jaderný program

USA, které reprezentuje vyslanec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, chtějí na rozdíl od Teheránu hovořit i o íránských balistických střelách a krvavém potlačování tamních demonstrací.
Dosáhnout posunu v době, kdy na Blízkém východě hrozí při Trumpově tlaku na Írán další válka, tak bude velmi složité, napsala agentura Reuters.
„Rovné postavení, vzájemný respekt a společné zájmy nejsou jen fráze - jsou a musí být pilíři udržitelné dohody,“ napsal dnes Arakčí na síti X.
|
Írán může obnovovat jaderný program jinde, než jsme udeřili, připustil Trump
Zdůraznil, že Írán má na paměti loňské události, kdy se americké letectvo v červnu připojilo k izraelskému bombardování íránských jaderných zařízení.
Jednání přichází v čase zvýšeného napětí, kdy USA posilují síly na Blízkém východě a regionální aktéři se snaží vyhnout vojenské konfrontaci, která by podle mnohých mohla eskalovat do širší války.
|
Sněte dál, vzkazuje Chameneí Trumpovi. Íránský jaderný průmysl není zničený, tvrdí
Teherán v týdnu hovořil o tom, že chce rozhovory věnovat svému jadernému programu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio naproti tomu ve středu uváděl, že USA se chtějí bavit i o balistických raketách, íránské podpoře militantních hnutí v oblasti a „zacházení s vlastními obyvateli“.