Zástupci Spojených států a Íránu v pátek v Ománu zasednou ke společnému jednání o íránském jaderném programu, která již před samotným zahájením provázely spory o agendě. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí před setkáním uvedl, že jeho strana jde do jednání s vědomím loňských událostí. Od USA očekává rovný přístup a hodlá hájit své zájmy.
Íránský jaderný provoz Natanz na archivním snímku z roku 2005 | foto: Reuters

USA, které reprezentuje vyslanec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, chtějí na rozdíl od Teheránu hovořit i o íránských balistických střelách a krvavém potlačování tamních demonstrací.

Dosáhnout posunu v době, kdy na Blízkém východě hrozí při Trumpově tlaku na Írán další válka, tak bude velmi složité, napsala agentura Reuters.

„Rovné postavení, vzájemný respekt a společné zájmy nejsou jen fráze - jsou a musí být pilíři udržitelné dohody,“ napsal dnes Arakčí na síti X.

Írán může obnovovat jaderný program jinde, než jsme udeřili, připustil Trump

Zdůraznil, že Írán má na paměti loňské události, kdy se americké letectvo v červnu připojilo k izraelskému bombardování íránských jaderných zařízení.

Jednání přichází v čase zvýšeného napětí, kdy USA posilují síly na Blízkém východě a regionální aktéři se snaží vyhnout vojenské konfrontaci, která by podle mnohých mohla eskalovat do širší války.

Sněte dál, vzkazuje Chameneí Trumpovi. Íránský jaderný průmysl není zničený, tvrdí

Teherán v týdnu hovořil o tom, že chce rozhovory věnovat svému jadernému programu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio naproti tomu ve středu uváděl, že USA se chtějí bavit i o balistických raketách, íránské podpoře militantních hnutí v oblasti a „zacházení s vlastními obyvateli“.

Chystá se setkání zástupců Washingtonu a Teheránu. Řešit budou íránský jaderný program

6. února 2026  7:48

