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Ohňostroj pro Trumpa. USA zvažují ukončit boj proti Íránu „matkou všech bomb“

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  12:58
Prototyp americké letecké pumy GBU-43/B MOAB těsně před dopadem při testu 11....

Prototyp americké letecké pumy GBU-43/B MOAB těsně před dopadem při testu 11. března 2003. Detonace vytvořila hřibovitý oblak viditelný až ze vzdálenosti 32 kilometrů. | foto: ABACA / Abaca Press / ProfimediaProfimedia.cz

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Americká armáda připravuje možné nové údery na Írán, při nichž by mohla nasadit i „matku všech bomb“, nejsilnější nejadernou zbraň ve svém arzenálu. Zaměřit se chce na energetickou infrastrukturu a jaderná zařízení. Prezident Donald Trump by tím mohl předvést sílu a získat záminku k ukončení nepopulární války.

Trump čelí sílícímu tlaku, aby operaci v Íránu ukončil. Válka se stala jedním z hlavních politických břemen republikánů před listopadovými volbami do Kongresu. Washingtonu se přitom ani po sedmi měsících bombardování nedaří pokročit k diplomatické dohodě s Teheránem.

V zákulisí Bílého domu se proto vedou diskuse o dalších možnostech útoků, které by předvedly sílu americké armády.

Jedna z variant počítá s leteckou bombou GBU-43/B MOAB. Její nasazení by znamenalo výrazné vyostření konfliktu, někteří američtí představitelé ale pochybují, že by zbraň přinesla rozhodující vojenský úspěch.

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„Trump nařídil armádě, aby připravila další varianty úderů na íránské cíle. Počítají s útoky na rozsáhlou energetickou infrastrukturu a také s možným nasazením bomby MOAB,“ řekl stanici CNN zdroj z americké vlády.

Vojenské plány počítají také s možnými údery na íránská jaderná zařízení, včetně hory Pickaxe. USA a Izrael se domnívají, že Teherán tam ukrývá části svého jaderného programu. Trump opakovaně zdůrazňuje, že chce Íránu zabránit v získání jaderné zbraně a hrozí Pickaxe úderem.

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Bomba MOAB naváděná pomocí GPS dokáže zpustošit území o rozloze zhruba 15 hektarů, což odpovídá dvaceti fotbalovým hřištím. Podle zdrojů ale nepronikne dostatečně hluboko, aby zničila údajná jaderná zařízení, která zřejmě chrání masivní vrstvy žuly a betonu.

„MOAB se hodí k ničení rozsáhlých ploch, ale jinak toho příliš nezmůže,“ uvedl zdroj obeznámený s americkými plány.

Trump by proto bombu mohl využít spíše jako nástroj psychologického nátlaku. Podle zdrojů se prezident cítí pod tlakem, aby podnikl razantní krok, přestože USA nemají zbraň, která by spolehlivě pronikla k nejhlouběji uloženým íránským zařízením. Mohutný výbuch by mu umožnil demonstrovat sílu, aniž by zásadně změnil situaci na bojišti.

Írán hrozí protiúderem v regionu

„Vojenští plánovači hledají způsob, jak Trumpovi umožnit z konfliktu vycouvat a zároveň mu poskytnout alespoň symbolické vítězství. Připravili varianty útoků, které by připomínaly ohňostroj,“ uvedl jeden ze zdrojů.

Teherán přitom varuje, že případné obnovení intenzivních bojů může rozšířit konflikt i na další cíle v regionu. Írán pohrozil útoky na datová centra, komunikační kabely a zařízení spojená s umělou inteligencí na Blízkém východě, pokud se boje znovu rozhoří.

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Írán se snaží udržet tlak na USA také stupňováním útoků na lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Podle Reuters před deseti dny změnil taktiku a rozšířil operace do Ománského zálivu a vod u Kataru a Spojených arabských emirátů. Teherán chce udržet ceny ropy vysoko a zkomplikovat Washingtonu snahu o jejich snížení.

Ve středu se poblíž Hormuzského průlivu potopily dvě nákladní lodě. Nejprve šla ke dnu kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou, kterou v úterý zasáhl projektil, poté i plavidlo Cape Dao zasažené už před třemi týdny u ománských břehů. Průlivem před válkou procházela pětina světových dodávek ropy a zkapalněného plynu.

„Nejlepší blokáda v dějinách vojenství“

Trump přitom tvrdí, že Spojené státy mají situaci v Hormuzu pod kontrolou. „Máme tam nejlepší blokádu v dějinách vojenství. Je to ocelová zeď,“ prohlásil. Prezident uvedl, že před volbami do Kongresu další útoky nenařídí. Někteří jeho poradci však v soukromí pochybují, zda svůj postoj nezmění.

Bomba MOAB vznikla během války v Iráku a americká armáda ji poprvé použila v boji v Afghánistánu v roce 2017, kdy Trump během svého prvního funkčního období nařídil útok na pozice Islámského státu.

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Vojenští konstruktéři bombu původně navrhli mimo jiné právě k zastrašování nepřítele. Doufali, že její ničivý výbuch zastraší nepřátelské vojáky a přiměje je ke kapitulaci. V případě Teheránu je ale nepravděpodobné, že by nasazení zbraně mělo takový účinek.

Podle analytiků by Spojené státy mohly Írán rozhodujícím způsobem porazit pouze pozemní operací, která by si ale zřejmě vyžádala obrovské množství amerických životů. Trump ale o vyslání pozemních jednotek nestojí.

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