Když Američané potápěli íránská plavidla, ignorovali komáry, protože si nemysleli, že představují nějakou hrozbu. Zlikvidovali ale to špatné námořnictvo. Komáři jsou stovky a prý i tisíce superrychlých člunů vyzbrojených jako miniaturní válečná loď, jenže se pohybují jako blesk a nejsou vidět.
Je chyba, že o tom Američané nepřemýšleli dopředu a volili efektní trofeje, když už s tím mají své zkušenosti.
Umělohmotné plavidlo, jen skořápka za pár tisíc dolarů, je teoreticky schopno ohrozit válečné lodě s pancéřováním za 2,5 miliardy dolarů.