Jsou arogantní a chtějí jen podřízenost, opřel se vůdce Íránu Chameneí do USA

Autor: ,
  21:21
Ostrá slova kritiky pronesl na účet Spojených států amerických nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí při setkání se studenty v předvečer 46. výročí obsazení americké ambasády v Teheránu. Mezinárodní spolupráci podle jeho slov zváží pouze, pokud Američané změní svou politiku na Blízkém východě, zejména pokud přestanou podporovat Izrael. „Mají arogantní naturel,“ pronesl.
„Pokud zcela upustí od podpory sionistického režimu, stáhnou se z vojenských základen v regionu a přestanou se v regionu vměšovat, pak spolupráce připadá v úvahu,“ citovala AFP Chameneího. „Arogantní naturel Spojených států nepřijímá nic jiného než podřízenost,“ dodal ajatolláh.

Íránské vedení každoročně využívá výročí obsazení americké ambasády k posilování protiamerických nálad ve společnosti.

Dlouhodobě nepřátelské vztahy mezi Íránem a USA se ještě více zkomplikovaly po zapojení amerických sil do izraelských útoků na íránském území letos v červnu.

V listopadu 1979, několik měsíců po svržení šáha Mohammada Rezá Pahlavího a nastolení teokratického režimu, vtrhly stovky radikálních studentů do budovy velvyslanectví, kde jako rukojmí zadržely několik desítek amerických občanů včetně diplomatů.

Studenti žádali vydání uprchlého šáha zpět do Íránu a konec amerického vměšování do íránských záležitostí. K propuštění rukojmích došlo až 20. ledna 1981, několik měsíců po šáhově smrti.

