Jsou arogantní a chtějí jen podřízenost, opřel se vůdce Íránu Chameneí do USA

„Pokud zcela upustí od podpory sionistického režimu, stáhnou se z vojenských základen v regionu a přestanou se v regionu vměšovat, pak spolupráce připadá v úvahu,“ citovala AFP Chameneího. „Arogantní naturel Spojených států nepřijímá nic jiného než podřízenost,“ dodal ajatolláh.
Íránské vedení každoročně využívá výročí obsazení americké ambasády k posilování protiamerických nálad ve společnosti.
Dlouhodobě nepřátelské vztahy mezi Íránem a USA se ještě více zkomplikovaly po zapojení amerických sil do izraelských útoků na íránském území letos v červnu.
|
Írán popravil agenta Mosadu, americký útok rozzlobil arabský svět, Čínu i Rusko
V listopadu 1979, několik měsíců po svržení šáha Mohammada Rezá Pahlavího a nastolení teokratického režimu, vtrhly stovky radikálních studentů do budovy velvyslanectví, kde jako rukojmí zadržely několik desítek amerických občanů včetně diplomatů.
Studenti žádali vydání uprchlého šáha zpět do Íránu a konec amerického vměšování do íránských záležitostí. K propuštění rukojmích došlo až 20. ledna 1981, několik měsíců po šáhově smrti.