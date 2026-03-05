USA budou útoku na naši loď litovat, hrozí íránský ministr Arakčí

„Spojené státy bez varování zaútočily v mezinárodních vodách na íránskou fregatu Dena, která byla na návštěvě u indických partnerů a na které se plavilo téměř 130 námořníků. USA budou hořce litovat precedentu, který vytvořily,“ uvedl Arakčí na sociálních sítích. Americké námořnictvo ve středu oznámilo, že od začátku bojů zničilo dvě desítky íránských lodí.
Srí Lanka ve středu zachytila nouzový signál íránského plavidla IRIS Dena vyslaný u pobřeží města Galle na jihozápadě země a její námořnictvo na místo vyslalo záchrannou misi. Srílanské úřady pak uvedly, že bylo vyloveno 87 těl a zachráněno 32 lidí. O dalších případných obětech či zachráněných se nezmínily. Dnes, ve čtvrtek, srílanské úřady podle Reuters zachraňují posádku z další íránské lodi.
VIDEO: Americká ponorka potopila v Indickém oceánu íránskou válečnou loď
Současná válka na Blízkém východě začala v sobotu ráno izraelskými a americkými údery na Írán. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.
Izrael podnikl také útoky na Libanon, odkud na židovský stát zaútočilo proíránské šíitské militantní hnutí Hizballáh. Podle AP od soboty v Íránu zemřelo nejméně 1045 lidí, v Libanonu více než 70 a v Izraeli 11 osob. Při operaci přišlo o život rovněž šest amerických vojáků.
4. března 2026