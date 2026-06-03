Další Turek na obzoru. „Prérijní populista“ na vozíku vyráží do boje s Trumpem

Demokratické primárky v Iowě podle listu The New York Times (NYT) prověřily, jak moc antisystémově je nyní tato strana naladěná. Turek totiž porazil progresivněji zaměřeného Zacha Wahlse, který se proslavil už v roce 2011, kdy ještě coby teenager před Kapitolem v Iowě hájil své lesbické matky.
Sedmačtyřicetiletý Turek se naopak definuje jako „prérijní populista“ a „bitvou prověřený“ kandidát, který by mohl získat podporu i od republikánských a nevyhraněných voličů. A to ve státě, kde republikánský prezident Trump už třikrát vyhrál a kde republikáni drží pod palcem úřad guvernéra i obě komory státního zákonodárného sboru.
Ve volbách bude čelit Ashley Hinsonové, na jejíž kampaň už Republikánská strana vyčlenila nejméně 29 milionů dolarů, což podle NYT naznačuje, že toto volební klání bude vyostřenější než kdy dřív. Turkovi v kampani pomohl i desetimilionový příspěvek od demokratické organizace VoteVets, jež pomáhá americkým válečným veteránům.
|
OBRAZEM: Děti bez očí, hrůzné mutace. Agent Orange mučí Vietnam dodnes
Synem jednoho z nich je i Turek. Jeho otec John P. Turek sloužil ve Vietnamu, kde přišel do styku s chemickou zbraní Agent Orange. A to je podle iowského politika důvodem, proč on sám k životu potřebuje invalidní vozík. Narodil se totiž s rozštěpem páteře a v dalších dvanácti letech podstoupil jednadvacet operací.
Jeho matka Luellen – za svobodna Schoening – bývala sociální pracovnicí a kromě Joshe má další dvě děti, přičemž i ony se daly na basketbalovou dráhu. A přestože příjmení Turek může mít český nebo československý původ, iowský politik o svých předcích veřejně nemluví a podle dostupných informací není jejich původní rodiště známé. V celých Spojených státech dnes žije kolem pěti tisíc lidí s tímto přízviskem.
|
Trumpův kritik Massie prohrál nejdražší primárky. Prezident má stranu pod palcem
„Jsem chudé, handicapované dítě z Council Bluffs,“ pouze říká Turek a trvá na tom, že nepatří k elitám. „Nejsem insider z D. C.,“ řekl také. „Ty lidi neznám,“ dodal bývalý basketbalista, který si ze čtyř paralympiád přivezl dvě zlaté medaile. Sám o sobě píše, že když kandidoval do dolní komory parlamentu státu Iowa, „s vozíkem se šplhal do kopců a po schodech, aby mohl mluvit s obyvateli Iowy všech politických směrů, a nakonec zvítězil o šest hlasů“.
A když se pak ucházel o znovuzvolení, vyhrál „nejen díky své pracovní morálce, ale také proto, že si vybudoval reputaci jako rozumný, nadstranický zákonodárce“. „V hlasování jsem porazil hlavního Trumpova kandidáta o 50 procent, což je více než kterýkoliv jiný demokrat v tomto státě,“ řekl Turek minulý měsíc. „Vím, co je k výhře potřeba,“ dodal.
|
Pomstychtivý Trump ponížil republikánské špičky. Ve straně tiše bublá vzpoura
Iowa je silně závislá na zemědělství a v současné době se potýká s dopady Trumpovy hospodářské politiky a války s Íránem, jež způsobila růst cen pohonných hmot a vyhnala ceny hnojiv v Iowě téměř na historická maxima, doplňuje NYT s tím, že loňská vlna cel zase zvýšila náklady na stroje a materiály, na nichž závisí řada iowských zemědělců.
Primárky u demokratů i republikánů předcházejí volbám do Kongresu v polovině prezidentova mandátu. Konat se budou v listopadu a republikáni se v souvislosti s klesající Trumpovou oblibou obávají ztráty většiny v obou komorách.