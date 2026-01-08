Monroeova a „Donroeova“ doktrína
V roce 1823 tehdejší americký prezident James Monroe vyhlásil takzvanou Monroeovu doktrínu. V ní Washington stanovil, že západní polokoule je sférou vlivu USA, a varoval Evropu, ať region dále nekolonizuje a nezasahuje do záležitostí států na americkém kontinentě. Roosevelt doktrínu později rozšířil tzv. Rooseveltovým dodatkem, který přisuzuje USA právo působit jako „mezinárodní policejní síla“ a zasahovat v latinskoamerických zemích.
Současná administrativa prezidenta Donalda Trumpa na Monroeovu doktrínu přímo navazuje. „Monroeova doktrína je velká věc, ale my jsme ji výrazně překonali, opravdu výrazně,“ prohlásil Trump po americkém zásahu ve Venezuele a pochlubil se, že nyní se jí říká „Donroeova doktrína“.
„Americká dominance na západní polokouli již nikdy nebude zpochybňována,“ upřesnil Trump, jaké jsou cíle „Donroeovy doktríny“. Svou agresivní politikou obnovil americké intervence v Latinské Americe, které se datují již do devatenáctého století.