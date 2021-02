Děti se v Kapitolu bály o život. Kongresmana při impeachmentu přemohly emoce

„Bude to bezpečné?“ zeptala se toho dne čtyřiadvacetiletá Tabitha Raskinová svého otce, když ji pozval na oficiální stvrzování vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách. „Proč by nebylo, vždyť je to v Kapitolu,“ odvětil jí kongresman s očekáváním „mírumilovného předání moci“.



Jak moc se spletl, zjistil i se svou rodinou už za pár hodin. V emotivním projevu politik pověřený vedením procesu impeachmentu kolegům popsal den, kdy dav rozzuřených příznivců Trumpa i konspiračních teorií vtrhl do sídla americké demokracie.

Raskin vyprávěl, že se do práce vydal i se svou dcerou a zetěm proto, že „se mnou chtěli být během týdne, který byl pro naši rodinu devastující“. Den předtím totiž pohřbili Raskinova pětadvacetiletého syna, který na Nový rok spáchal sebevraždu.

Kongresman vzpomíná na chvíle, kdy se uprostřed chaosu i se svými blízkými schovával pod stolem. Prý je to připomínka, jak „osobní je demokracie“. „A jak osobní může být i její ztráta,“ řekl Raskin stovce senátorů a zopakoval slova Abrahama Lincolna, že pokud Ameriku čeká nějaká hrozba, nepřijde zvenčí, ale zevnitř.

Jeho dcera pro list The Washington Post uvedla, že během násilností v Kapitolu myslela na svůj výcvik pro případy, kdy na školu zaútočí střelec. „Na mysli mi vytanul dril ze školy: Schovej se pod stůl, do rohů místnosti. Zhasni světla a vypni všechny možné zvuky. Nemluv,“ řekla.

Raskin také řekl, že se v době, kdy se do Kapitolu hrnul rozčilený dav, nemohl ke zbytku rodiny dostat. A že lidé kolem něj volali svým manželům a manželkám, aby se s nimi rozloučili. Členové Kongresu si sundávali své odznaky, aby je Trumpovi příznivci nepoznali.

Chtěli utéct před násilím a mnozí se báli, že zemřou. „Někteří lidé tehdy také zemřeli,“ podotkl Raskin a vyjmenoval některá zranění, která utrpěli policisté bránící budovu.

„Kaplan řekl modlitbu a lidé si nasadili plynové masky. Pak se ozval zvuk, na který nikdy nezapomenu. Zvuk bušení na dveře jako beranidlem,“ pokračoval. Oběma mladým lidem se pak omluvil, že příště už to takové v Kapitolu nebude. A Tabitha mu řekla, že už se tam nikdy nechce vrátit, dodal plačící kongresman.

„Trumpovi právníci jsou dezorganizovaní a vyhýbaví“

Objevují se i další střípky z celého procesu. Už po prvním jednacím dni například zavládl neklid v Trumpově týmu. Podle zdrojů televize CNN exprezidenta, který jednání sledoval ve svém floridském sídle, znepokojilo vystoupení jeho právníka Bruce Castora.

„Téměř křičel, když se Castor ve svém projevu ne a ne dostat k jádru obhajoby, což mělo být napadení ústavnosti procesu s prezidentem, který už není ve funkci,“ popsaly televizi zdroje situaci v zákulisí. Jeden z Trumpových poradců podle stanice CNN na vágní argumenty obhájců reagoval slovy: „Co se to ksakru děje?“

Podle něj se Trumpovi v tomto případě nepodařilo najít dostatečně důrazný právní tým a prezident se může dostat do problémů, pokud bude obžalován před trestním soudem. „Jestli ho někdo obviní, je v háji. Nikdo s ním nechce spolupracovat,“ citovala televize tohoto poradce.

Castorovo vystoupení překvapilo i ty republikánské senátory, kteří si myslí, že je žaloba neústavní. John Cornyn z Texasu řekl, že „Castor chodil kolem horké kaše, aniž se dotkl klíčového tématu ústavnosti“.

Žalobci ze Sněmovny reprezentantů se podle něj v úterý „ukázali jako organizovaní a soustředění na věc, zatímco naopak Trumpův tým byl dezorganizovaný“. „Dělali, co mohli, aby se vyhnuli základní otázce, a když se k ní dostali, uhnuli, skoro jako by se za své argumenty styděli,“ řekl Cassidy.

Podle CNN například zraněné a mrtvé z davu urazili slovy o výsledku „krvavého sportu vybičovaného filmovou společností“. Účastníci procesu si také chaos z 6. ledna znovu připomněli díky množství nahrávek, které pořídili svědci incidentu.

Ať už ve chvílích, kdy se povstalci dobývali dovnitř, nebo v momentech, kdy se svými hesly „naháněli zákonodárce a viceprezidenta Mikea Pence“. Zastánci usvědčení Trumpa jsou přesvědčení, že mezi jeho výroky a událostmi v Kapitolu je jasná souvislost.

Začátek druhého jednacího dne naplánovali lídři v Senátu na středeční poledne místního času (18:00 SEČ). Obžaloba i obhajoba dostaly na prezentaci svých argumentů po 16 hodinách, tato fáze procesu se tedy pravděpodobně protáhne do víkendu.