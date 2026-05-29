Malé porce, zkažené jídlo. Migranti drží hladovku, demonstranti se střetli s ICE

Před detenčním centrem v Newarku ve státě New Jersey se už druhý den střetávají demonstranti s příslušníky amerického Úřadu pro imigraci a celní správu (ICE). Aktivisté a rodiny zadržených tvrdí, že migranti uvnitř zařízení čelí nevyhovujícím podmínkám. Úřady tato obvinění odmítají.

Situace kolem detenčního centra Delaney Hall se v posledních dnech vyostřila. Organizace na ochranu lidských práv tvrdí, že podmínky uvnitř areálu se zhoršují. Podle nich navíc část zadržovaných zahájila protestní hladovku. Jejich blízcí zároveň uvádějí, že zaměstnanci centra proti nim při nedávných incidentech použili pepřový sprej a fyzickou sílu.

Otázky vyvolal také průběh čtvrteční kontroly státních úřadů. Demokratická guvernérka New Jersey Mikie Sherrillová uvedla, že zdravotní inspektoři se nedostali do všech částí areálu.

Agenti imigračního úřadu ICE se střetávají s demonstranty před detenčním zařízením Delaney Hall v Newarku ve státě New Jersey. (28. května 2026)
Na problémy upozornili i demokratičtí kongresmani z New Yorku, kteří centrum navštívili. Tvrdí, že migranti dostávají malé porce jídla, které bývá často zkažené, a úřady zanedbávají jejich zdravotní péči.

Společnost GEO Group, která centrum provozuje na základě smlouvy s americkou vládou, potvrdila, že ve čtvrtek vypukla v centru potyčka.

Podle firmy museli zaměstnanci zasáhnout a použít „chemické prostředky“, aby obnovili pořádek. Zdravotníci následně prohlédli všechny účastníky incidentu. Společnost tvrdí, že nikdo neutrpěl vážná zranění.

Zároveň odmítla kritiku poměrů v centru a označila ji za součást „politicky motivované kampaně“ namířené proti prosazování imigračních zákonů.

ICE od začátku druhého funkčního období amerického prezidenta Donalda Trumpa zaujal klíčovou roli při naplňování jeho protiimigrační kampaně, jejímž cílem jsou masové deportace přistěhovalců. Rozpočet a působnost ICE byly od Trumpova nástupu do Bílého domu značně rozšířeny.

