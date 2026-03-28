Vězni ve svých domovech. Kvůli agentům ICE se bojí imigranti v USA vycházet ven

Obavy z amerického Úřadu pro imigraci a celní správu (ICE) znemožňují řadě občanů vést běžný život. Mnozí obyvatelé, kteří nemají americký původ, se bojí opustit svůj domov a vyjít svobodně na ulici. V Memphisu ve státě Tennessee jim proto pomáhají místní aktivisté, kteří jim zajišťují například přísun potravin či léků.
Protesty proti ICE v Memphisu. Na snímku je transparent hlásající „Přestaňte otravovat naše město." (4. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Minneapolis odmítá vymáhání federálních imigračních zákonů, Trump viní starostu...
S rozšiřujícími se raziemi a několika smrtelnými potyčkami mezi ICE a americkými obyvateli roste množství těch, kteří se s prosbou o pomoc obrací na komunitní pracovníky. Jednou z iniciativ, která vznikla v reakci na násilí ze strany agentů ICE, je Immigrant Pantry, založená organizací Indivisible Memphis.

Organizace zpočátku v Memphisu zajišťovala jen několik dovozů potravin, léků či hygienických pomůcek. Jakmile však v září loňského roku byla i v tomto městě nasazena Národní garda, zaznamenala masivní nárůst zájmu o její služby. Bylo tudíž nutné rozšířit i tým dobrovolníků. „Zpočátku jsme měli jen desítku řidičů, aktuálně je jich kolem 130,“ uvedla pro deník The Guardian členka organizace Amber Hamptonová.

Podle Hamptonové je složení tamních dobrovolníků velmi rozmanité – od matek v domácnosti, jež pomáhají s rozvozem jídla, až po lékaře a právníky, kteří poskytují specializovanou pomoc. I když jsou všichni z jiného sociálně-kulturního prostředí, spojuje je potřeba pomáhat svým spoluobčanům, kteří se ocitli v tíživé situaci.

„Co když je tu matka s dítětem, které potřebuje léky, protože je nemocné a má horečku? Co když potřebují jídlo, protože nebyli v obchodě a bojí se tam jít?“ říká k situaci další z dobrovolnic, Jessica Millerová. „Už jen ta představa, že jsou lidé kvůli tomu uvězněni ve svých domovech, byla pro nás všechny nepřijatelná,“ dodává. V současnosti rozvoz využívají až dvě stovky domácností, osmdesát procent z nich tvoří podle Hamptonové rodiny s dětmi.

Strach obyvatel a obava vycházet na ulici s sebou nicméně přinášejí přidružené problémy, na které často doplácejí právě děti. Známé jsou případy, kdy rodiče své potomky neposílají do školy, a ohrožují tak nejen jejich vzdělání, ale i integraci mezi vrstevníky.

Problémem je také strava, příkladem za všechny může být případ, kdy matka své malé dítě krmila dva dny jen vodou a cukrem. I z těchto důvodů se dobrovolníci shodují, že vyhrocená situace v USA pomalu ústí v humanitární krizi.

Vězni ve svých domovech. Kvůli agentům ICE se bojí imigranti v USA vycházet ven

