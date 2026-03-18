Hlas Ameriky může znovu vysílat, rozhodl soud. Zaměstnanci se vrátí do práce

Okresní soudce Royce Lamberth dal Agentuře Spojených států pro globální média (USAGM), jež má na starosti vyplácení peněz a dohled nad činností rozhlasových stanic financovaných federální vládou, týden na vytvoření plánu obnovy vysílání Hlasu Ameriky.
Téměř úplné zastavení činnosti USAGM podle Lambertha porušilo federální administrativní zákony.
USA se střelily do vlastní nohy. Uvolněný mediální prostor zaplňují protivníci
USAGM loni v březnu více než 1000 zaměstnancům Hlasu Ameriky nařídila zůstat doma. Učinila tak poté, co Trump podepsal příkaz zredukovat činnost USAGM na zákonné minimum. Hlas Ameriky od té doby fungoval v omezeném provozu.
Lamberth na začátku března rozhodl, že prozatímní šéfka agentury Kari Lakeová, neměla pravomoci, aby nařídila razantní škrty v rozpočtu a personálu stanice. V čele agentury ji totiž nepotvrdil Senát a manažerskou funkci podle soudce nemohla vykonávat ani na základě jiných zákonů.
USA chystají internetový portál, který Evropě ukáže blokovaný obsah. Budí obavy
Soudce tudíž rozhodl, že jsou neplatná rozhodnutí, která Lakeová učinila v období od 31. července do 19. listopadu loňského roku. Lamberth v uplynulých měsících opakovaně zablokoval snahy o razantní snížení rozpočtu a propouštění personálu Hlasu Ameriky.
Hlas Ameriky je veřejnoprávní organizace, která vznikla s cílem bojovat proti nacistickým dezinformacím za druhé světové války, a jejím posláním je šířit informace do zemí s omezenou svobodou tisku. Týdně oslovovala přibližně 360 milionů lidí v téměř 50 jazycích. V průběhu let vysílala v Číně, Severní Koreji, bývalém SSSR i na Kubě.