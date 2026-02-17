Přestaňte tutlat Epsteinovy spisy, vyzvala Clintonová. Není co skrývat, vzkázal Trump

„Vydejte ty spisy. Zdržují to,“ řekla Clintonová stanici BBC na Světovém fóru v Berlíně. Bývalá první dáma byla ministryní zahraničí ve vládě demokratického prezidenta Baracka Obamy. A Trumpovi republikáni tvrdí, že pro zveřejnění takzvaných Epsteinových spisů udělali víc, než kdy udělali předtím demokraté.
Ačkoli ministerstvo spravedlnosti poslední várku dokumentů vydalo začátkem února, na tři miliony stran podle svého tvrzení zveřejnit nemohlo kvůli citlivým údajům, nahým fotografiím dětských obětí či kvůli informacím, které by mohly ohrozit vyšetřování.
Zákonodárcům však tato vysvětlení nestačí a například republikánský kongresman Thomas Massie vyzval ministerstvo, aby zveřejnilo také interní memoranda popisující minulá rozhodnutí o tom, zda obvinit Epsteina a jeho spolupracovníky.
V rámci vyšetřování Epsteinových spisů Kongres předvolá i Clintonovou s manželem, exprezidentem Billem Clintonem. Ti po původním odmítání svolili, že přijdou vypovídat. Clintonová se před kongresovým výborem objeví 26. února a Clinton o den později. Bude to poprvé od roku 1983, co bývalý prezident USA vypovídá před výborem. Naposledy tak učinil Gerald Ford, připomíná BBC.
Clintonová nyní zopakovala požadavek manželů, aby jejich výslech proběhl veřejně, nikoliv za zavřenými dveřmi. „Přijdeme, ale myslíme si, že by bylo lepší, kdyby to bylo veřejné,“ řekla. „Chci jen, aby to bylo spravedlivé, aby se se všemi zacházelo stejně,“ dodala v reakci na kritiku ze strany předsedy výboru Jamese Comera, že Clintonovi slíbili spolupráci až pod pohrůžkou hlasování o tom, že pohrdají Kongresem.
„Nemáme co skrývat. Opakovaně jsme vyzvali k úplnému zveřejnění těchto spisů. Myslíme si, že sluneční světlo je ten nejlepší dezinfekční prostředek,“ pokračovala Clintonová s tím, že se její jméno používá jen k tomu, aby odvedlo pozornost od Trumpa. „Podívejte se na tuhle třpytivou věc. Budeme mít Clintonovy, dokonce Hillary Clintonovou, která toho chlapa nikdy nepotkala,“ řekla exministryně s odkazem na Epsteina.
Politička přiznala, že se „při pár příležitostech“ setkala pouze s komplickou Epsteina Ghislaine Maxwellovou. Exprezident Clinton, který se ve spisech objevuje, pak prohlásil, že s finančníkem a později odsouzeným sexuálním delikventem přerušil kontakt už před dvaceti lety. Oba manželé popírají, že by měli cokoliv společného s Epsteinovými zločiny. Ani jeden také nebyl z ničeho obviněn nebo odsouzen.
To ostatně dosud nebyl ani Trump, který se ve spisech rovněž objevuje. V reakci na slova Clintonové řekl, že nemá co skrývat. „Byl jsem očištěn. S Jeffreyem Epsteinem jsem neměl nic společného. Šli do toho s nadějí, že něco najdou, a našli pravý opak. Jsou do toho zapleteni. A to je jejich problém... Clintonová a mnoho dalších demokratů jsou do toho zapleteni,“ prohlásil Trump.
Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.