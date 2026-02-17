Přestaňte tutlat Epsteinovy spisy, vyzvala Clintonová. Není co skrývat, vzkázal Trump

Autor:
  20:28
Americká exministryně zahraničí Hillary Clintonová vyzvala vládu současného prezidenta Donalda Trumpa, aby přestala tutlat informace ve spisech sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina. Trumpova administrativa další várku dokumentů vydala začátkem měsíce, i podle některých republikánských politiků by se však mělo zveřejnit mnohem víc. Sama Clintonová bude i s manželem Billem Clintonem koncem měsíce vypovídat v Kongresu.
Americká exministryně zahraničí Hillary Clintonová (14. února 2026)

Americká exministryně zahraničí Hillary Clintonová (14. února 2026) | foto: ČTK

Americká exministryně zahraničí Hillary Clintonová (14. února 2026)
Donald Trump (16. února 2026)
Autobusová zastávka v Londýně nedaleko americké ambasády, kde aktivisté...
Takzvané Epsteinovy spisy týkající se amerického finančníka a sexuálního...
48 fotografií

„Vydejte ty spisy. Zdržují to,“ řekla Clintonová stanici BBC na Světovém fóru v Berlíně. Bývalá první dáma byla ministryní zahraničí ve vládě demokratického prezidenta Baracka Obamy. A Trumpovi republikáni tvrdí, že pro zveřejnění takzvaných Epsteinových spisů udělali víc, než kdy udělali předtím demokraté.

Ačkoli ministerstvo spravedlnosti poslední várku dokumentů vydalo začátkem února, na tři miliony stran podle svého tvrzení zveřejnit nemohlo kvůli citlivým údajům, nahým fotografiím dětských obětí či kvůli informacím, které by mohly ohrozit vyšetřování.

Zákonodárcům však tato vysvětlení nestačí a například republikánský kongresman Thomas Massie vyzval ministerstvo, aby zveřejnilo také interní memoranda popisující minulá rozhodnutí o tom, zda obvinit Epsteina a jeho spolupracovníky.

Kdo je začerněn v Epsteinových spisech? Americkým zákonodárcům přijde dopis

V rámci vyšetřování Epsteinových spisů Kongres předvolá i Clintonovou s manželem, exprezidentem Billem Clintonem. Ti po původním odmítání svolili, že přijdou vypovídat. Clintonová se před kongresovým výborem objeví 26. února a Clinton o den později. Bude to poprvé od roku 1983, co bývalý prezident USA vypovídá před výborem. Naposledy tak učinil Gerald Ford, připomíná BBC.

Clintonová nyní zopakovala požadavek manželů, aby jejich výslech proběhl veřejně, nikoliv za zavřenými dveřmi. „Přijdeme, ale myslíme si, že by bylo lepší, kdyby to bylo veřejné,“ řekla. „Chci jen, aby to bylo spravedlivé, aby se se všemi zacházelo stejně,“ dodala v reakci na kritiku ze strany předsedy výboru Jamese Comera, že Clintonovi slíbili spolupráci až pod pohrůžkou hlasování o tom, že pohrdají Kongresem.

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

„Nemáme co skrývat. Opakovaně jsme vyzvali k úplnému zveřejnění těchto spisů. Myslíme si, že sluneční světlo je ten nejlepší dezinfekční prostředek,“ pokračovala Clintonová s tím, že se její jméno používá jen k tomu, aby odvedlo pozornost od Trumpa. „Podívejte se na tuhle třpytivou věc. Budeme mít Clintonovy, dokonce Hillary Clintonovou, která toho chlapa nikdy nepotkala,“ řekla exministryně s odkazem na Epsteina.

Politička přiznala, že se „při pár příležitostech“ setkala pouze s komplickou Epsteina Ghislaine Maxwellovou. Exprezident Clinton, který se ve spisech objevuje, pak prohlásil, že s finančníkem a později odsouzeným sexuálním delikventem přerušil kontakt už před dvaceti lety. Oba manželé popírají, že by měli cokoliv společného s Epsteinovými zločiny. Ani jeden také nebyl z ničeho obviněn nebo odsouzen.

Každý ví, co Epstein dělá, řekl Trump dle dokumentu FBI šéfovi policie

To ostatně dosud nebyl ani Trump, který se ve spisech rovněž objevuje. V reakci na slova Clintonové řekl, že nemá co skrývat. „Byl jsem očištěn. S Jeffreyem Epsteinem jsem neměl nic společného. Šli do toho s nadějí, že něco najdou, a našli pravý opak. Jsou do toho zapleteni. A to je jejich problém... Clintonová a mnoho dalších demokratů jsou do toho zapleteni,“ prohlásil Trump.

Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Přestaňte tutlat Epsteinovy spisy, vyzvala Clintonová. Není co skrývat, vzkázal Trump

Americká exministryně zahraničí Hillary Clintonová (14. února 2026)

Americká exministryně zahraničí Hillary Clintonová vyzvala vládu současného prezidenta Donalda Trumpa, aby přestala tutlat informace ve spisech sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina. Trumpova...

17. února 2026  20:28

V mém případě není justice nezávislá, tvrdí Babiš. Rozhodnutí výboru ho nepřekvapilo

Andrej Babiš navštívil Krajskou nemocnici Liberec. (17. února 2026)

Premiéra Andreje Babiše nepřekvapilo, že mandátový a imunitní výbor nedoporučil poslancům vydat ho k trestnímu stíhání. Kauzu Čapí hnízdo znovu označil za politický proces. Řekl, že v tomto případě...

17. února 2026  20:25

Česko nabídne Slovensku ropu přes Družbu, uvedl Havlíček po setkání s Ficem

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po...

Česko nabízí Slovensku možnost dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Družba, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který o tom v úterý jednal v Bratislavě se slovenským premiérem Robertem...

17. února 2026  20:20

Stíhačky nové vládě navzdory. Zrušení nákupu F-35 by stálo 30 miliard, řekl Babiš

Aktualizujeme
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš na volebním sněmu hnutí (24. ledna 2026)

Případným zrušením nákupu stíhaček F-35 by vznikla škoda 30 miliard korun, prohlásil premiér Andrej Babišš. Vláda tak v projektu pokračuje, i když ho ANO a SPD dřív chtěly zrušit. Babiš ale chce...

17. února 2026  20:17

Chtěl vydělat na kryptoměně přes neznámé lidi, přišel o více než osm milionů

Radovat by se ovšem neměli ani ti, kteří finance ukládají do digitální...

Muž z Rokycanska chtěl vydělat na kryptoměně, přišel o víc než osm milionů korun. Od loňského do letošního ledna postupně zastavil svůj dům a půjčoval si i peníze. Vše pak převáděl na kryptoměnu a...

17. února 2026  20:11

Provokuji, ale čtvrt miliardy pro velké podniky je jen marginálie, říká ministr

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (SPD) přichází na koaliční jednání ANO,...

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) vysvětloval poslancům ze zemědělského výboru rozpočet ministerstva i nastavení letošních dotací. Podle kritiky ze strany opozice by se měl z dotací...

17. února 2026  20:07

Vlak na trati u Dvora Králové srazil ženu, ta byla v kolejišti mimo železniční přejezd

Ilustrační snímek

Střet s vlakem v úterý večer nepřežila žena na trati mezi Dvorem Králové nad Labem a Bílou Třemešnou na Trutnovsku, řekla policejní mluvčí Karolína Macháčková.

17. února 2026

Amerika už vyhlíží Trumpova nástupce. Vanceovi roste důstojný soupeř

Premium
J. D. Vance na konferenci ve Washingtonu (11. března 2025)

Amerika spekuluje o možném nástupci Donalda Trumpa. Viceprezident J. D. Vance si sice v průzkumech udržuje vedení, ale dočkal se vážného konkurenta v postavě amerického šéfa diplomacie. Trump zatím...

17. února 2026

Čelní srážka na Vyškovsku. Nákladní auto nestihlo uhnout, řidička osobáku zemřela

Nehoda v Praze 5 v ulici Pod stadiony. Dvě auta přišla do kontaktu s překážkou...

Při nehodě nákladního a osobního auta na silnici I/50 u Nesovic na Vyškovsku v úterý v podvečer zemřel člověk. Silnice je nyní uzavřená, hasiči budou stabilizovat částečně nakloněný kamion, řekl...

17. února 2026  19:57

Rychlejší, než se čekalo. Čína předbíhá USA ve stavbě jaderných ponorek

Ukázka zvýšení výroby čínských ponorek, pomocí satelitních snímků továren.

Čína v posledních pěti letech zvýšila výrobu jaderných ponorek do té míry, že je nyní spouští na vodu rychleji než Spojené státy. Roste tak jaderná síla Pekingu, kterou kterou kromě ponorek tvoří...

17. února 2026  19:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rusko je ve věčné válce s demokratickým světem, a to bude i bez Putina, soudí Pavel

Ilustrační snímek

Rusko vede různými způsoby trvalou válku s celým demokratickým světem, což se nezmění ani s případným mírem na Ukrajině. V diskusi s Pražany to při své dnes zahájené oficiální dvoudenní návštěvy...

17. února 2026  19:30

„Dětem přinášejí víc zlého než dobrého.“ Pavel podpořil pro ně zákaz sociálních sítí

Prezident Petr Pavel navštívil Základní školu Generála Františka Fajtla v...

Prezident Petr Pavel se spíše kloní k zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let, pro který se nedávno vyslovil premiér Andrej Babiš. Řekl to v diskusi s Pražany při své oficiální dvoudenní návštěvě...

17. února 2026  19:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.