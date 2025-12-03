Bylo to za kritiku Bidena. Trump omilostnil kongresmana stíhaného za korupci

Autor: ,
  19:25
Americký prezident Donald Trump ve středu udělil milost texaskému demokratickému kongresmanovi Henrymu Cuellarovi a jeho manželce Imeldě obviněným z úplatkářství a spiknutí. Šéf Bílého domu uvedl, že Cuellarovi byli stíháni kvůli tomu, že kongresman kritizoval imigrační politiku Trumpova předchůdce Joea Bidena. Pro své tvrzení nepředložil důkazy.
Henry Cuellar, demokrat za Texas, hovoří během slyšení v Kapitolu ve...

Henry Cuellar, demokrat za Texas, hovoří během slyšení v Kapitolu ve Washingtonu. (10. dubna 2024) | foto: Mark SchiefelbeinAP

Americký prezident Donald Trump v Kennedyho centru ve Washingtonu během...
Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth během zasedání kabinetu v...
Donald Trump (30. listopadu 2025)
Americký prezident Donald Trump tradičně před Dnem díkůvzdání omilostnil dva...
8 fotografií

Cuellar se podle Trumpa statečně postavil Bidenově politice „otevřených hranic“. Prezident obvinil svého demokratického předchůdce, že se kongresmanovi a jeho ženě chtěl pomstít za to, že „prostě mluvili pravdu“.

Podle agentury AP byl Cuellar jedním z nejhlasitějších demokratických kritiků reakce Bidenovy administrativy na rekordní počet přistěhovalců, kteří v té době překračovali hranici USA s Mexikem.

Trump omilostnil Giulianiho a další spojence obviněné ze snahy zvrátit volby

Federální úřady loni obvinily manželský pár z přijetí úplatku ve výši tisíců dolarů výměnou za to, že kongresman prosazoval zájmy energetické společnosti kontrolované Ázerbájdžánem a banky v Mexiku.

Cuellar se podle úřadů uvolil ovlivnit legislativu tak, aby zvýhodnila Ázerbájdžán, a pronést projev na půdě americké Sněmovny reprezentantů ve prospěch této země. Cuellar tvrdil, že on i jeho žena jsou nevinní. Soud s párem měl začít v dubnu příštího roku.

Čtvrti se vylidňují, firmám klesají příjmy. Deportační politika USA nese trpké plody

„Henry, neznám tě, ale dnes můžeš klidně spát. Tvoje noční můra je konečně u konce!“ napsal Trump v příspěvku na síti Truth Social.

Cuellar, který v Kongresu působí více než 20 let, je demokratickým centristou a zastupuje obvod u hranice Texasu s Mexikem. S Demokratickou stranou se v minulosti rozcházel v otázkách migrace či zbraní. Je rovněž jedním z posledních demokratů v Kongresu, kteří jsou odpůrci potratů.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Bylo to za kritiku Bidena. Trump omilostnil kongresmana stíhaného za korupci

Henry Cuellar, demokrat za Texas, hovoří během slyšení v Kapitolu ve...

Americký prezident Donald Trump ve středu udělil milost texaskému demokratickému kongresmanovi Henrymu Cuellarovi a jeho manželce Imeldě obviněným z úplatkářství a spiknutí. Šéf Bílého domu uvedl, že...

3. prosince 2025  19:25

Jen každý šestý zaměstnanec Volkswagenu věří vedení. Šéf prosazuje další úspory

Šéf Volkswagenu Oliver Blume, šéf značky VW Thomas Schaefer a finanční ředitel...

Šéf automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume se na jednání se zaměstnanci setkal s výraznými výhradami k jeho manažerským schopnostem. Apeluje totiž na větší efektivitu a chce proto nadále...

3. prosince 2025  19:18

Svár kvůli „perníkové chaloupce“. Milion je přemrštěná cena, kritizuje radnici opozice

Perníková chaloupka stojí v parku Na Sadech v centru Českých Budějovic.

Ještě před začátkem adventního období začala v parku v centru Českých Budějovic zářit nová výzdoba. U „perníkové chaloupky“ se už stihly vyfotit stovky, či spíše několik tisíc lidí. Jenže v...

3. prosince 2025  18:16

Jdu za Kubovo hnutí. Senátor Fiala nebude příští rok obhajovat mandát za ODS

Ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala vyhrál první kolo senátních voleb na...

Senátor za strakonický obvod Tomáš Fiala nebude v příštím roce obhajovat mandát za ODS. Bude kandidovat za nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby. Fiala není členem ODS, ale před pěti lety za...

3. prosince 2025  18:11

Kontroverze kolem Turka? To nejsou pouze mediální výplody, míní Pavel

Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem...

Prezident Petr Pavel se nedomnívá, že by kontroverze kolem Filipa Turka byly pouze mediální výplody. Dokáže si těžko představit, že by něco výrazně zvrátilo jeho názor, řekl ve středu novinářům v...

3. prosince 2025  17:16,  aktualizováno  18:06

Propuštění vraha z Mírova nešlo z pohledu zákona zabránit, říká žalobce

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Podmíněnému propuštění odsouzeného vraha z Mírova na Šumpersku, který tři týdny po opuštění věznice podle policie znovu vraždil, nešlo z pohledu zákona zabránit. Ve středu to uvedl šumperský státní...

3. prosince 2025  13:36,  aktualizováno  18:05

Česko-vietnamský občan dostal v Luhanské oblasti za boj na Ukrajině 13 let

Česko-vietnamský občan dostal v Luhanské oblasti za boj na Ukrajině 13 let

Soud v Ruskem okupované ukrajinské Luhanské oblasti poslal na třináct let do vězení česko-vietnamského občana, který dobrovolně bojoval na Ukrajině. Ruská média původně uváděla, že muži hrozí až...

3. prosince 2025  16:49,  aktualizováno  17:52

Bývalý majitel Pornhubu se zajímá o zahraniční aktiva ropné společnosti Lukoil

ilustrační snímek - Lukoil

O zahraniční aktiva ruské ropné společnosti Lukoil projevil zájem rakouský podnikatel Bernd Bergmair, který byl v minulosti většinovým vlastníkem mediální skupiny MindGeek zahrnující například...

3. prosince 2025  17:44

Plíseň, která bila do očí. V provozovně KFC se našla v čokoládových muffinech

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Jenišově na Karlovarsku našli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) plesnivé muffiny umístěné na pultu pro výdej jídel. Ze sedmi...

3. prosince 2025  17:23

Dozimetr: Půlrok pod Augustínem byl šílený, říká bezdůvodně propuštěný šéf IT

Svědek Lukáš Malich hovořil před soudem mimo jiné o svém někdejším nadřízeném...

Výslechem svědka Lukáše Malicha, který vedl a nyní znovu vede v pražském Dopravním podniku úsek IT, pokračovalo ve středu hlavní líčení v kauze Dozimetr. Malich popsal, že byl v roce 2020 z funkce...

3. prosince 2025  16:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Drahota maří plány obřího developera, odkládá výstavbu stovek bytů v Praze

Průběh výstavby nové Parkové čtvrti na Žižkově

Největší český rezidenční developer Central Group odkládá o rok zahájení všech svých nových projektů, zhruba 1000 bytů. Důvodem je to, že ceny stavebních prací a materiálů od dodavatelů jsou nyní na...

3. prosince 2025  12:25,  aktualizováno  16:53

Kyberšmejdi obrali neziskovou organizaci o miliony, v nouzi vyhlásila sbírku

ilustrační snímek

Plzeňská nezisková organizace Tady a teď, která 21 let pomáhá rodinám v bytové nouzi, dětem ohroženým školním neúspěchem a lidem bez domova, se dostala do velkých potíží. Stala se terčem podvodu a...

3. prosince 2025  16:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.