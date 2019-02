Povolme lidem kouření až od věku 100 let, navrhuje havajský politik

Jak připomněla na svých internetových stránkách britská BBC, v praxi by to znamenalo zákaz kouření pro drtivou část místní populace.

Demokrat Richard Creagan navrhuje, aby věková hranice, od níž lidé mají povoleno kouřit, vzrostla mezi lety 2020 a 2024. Podle návrhu citovaného webem Ctvnews by věková hranice pro nákup cigaret stoupla v prvním roce z 21 let na 30, v roce 2021 na 40 let, v roce 2022 na 50 let, o rok později na 60 let a v roce 2024 na 100 let věku.

Sám cigarety považuje za jeden „z nejvíce smrtících předmětů v historii lidstva“. „Neuvěřitelně zlý tabákový průmysl“ podle něj vyvinul cigarety tak, aby byly vysoce návykové, i když si je vědom, že to je pro lidi smrtelné. Podle něj kouření zabilo ve 20. století přes 100 milionů lidí, v tomto století to může být až miliarda.

Na elektronické cigarety, žvýkací tabák a doutníky by se podle Creagana nový zákon nevztahoval. E-cigarety a doutníky havajský zákonodárce považuje pro pravidelné kuřáky za bezpečnější než běžné cigarety, i když americký Národní institut pro rakovinu varuje, že všechny tabákové výrobky jsou škodlivé a způsobují rakovinu. U kuřáků cigaret i doutníků hrozí podle institutu stejné nebezpečí rakoviny ústní dutiny a jícnu.

Předloni v lednu se Havaj stala prvním americkým státem, který navýšil věkový limit pro kouření na 21 let. Ve většině ostatních států je to obvykle 18 nebo 19 let. Na Havaji se také nesmí kouřit v uzavřených či částečně uzavřených areálech, nebo venkovních rekreačních zařízeních.