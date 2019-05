Harvardský magazín sexualizoval Frankovou, přidal jí tělo v bikinách

„Odešla předčasně: Virtuální technologie stárnutí nám ukazuje, jak by Anne Franková vypadala, kdyby nemusela zemřít. Přidejte to do seznamu důvodů, proč byl holokaust na nic,“ hlásá popisek nad upraveným snímkem, který na svých stránkách o víkendu otiskl studentský magazín Harvard Lampoon.

Ačkoli vedení časopisu s omluvou několik dní otálelo, nakonec podlehli vlně kritiky, která se vzedmula na sociálních sítích. Podle jejich uživatelů je fotomontáž krajně nevhodná. „Chtěli bychom se jako jednotlivci i jako organizace omluvit, že jsme podpořili vznik a otištění obrázku v našem posledním vydání,“ uvedl magazín. Odsoudil i všechny formy antisemitismu.

Studentský magazín vznikl v roce 1876 a v průběhu jeho existence do něj přispívalo mnoho významných absolventů Harvardu. Kvůli pochybení však čekají jeho současnou redakci změny, které se budou týkat publikačního procesu a dohledu editorů, aby se podobná chyba znovu neopakovala.



Od obsahu magazínu se distancovala také univerzita, která ve svém prohlášení označila fotomontáž za urážlivou. Podle mluvčího Harvardu urazil obrázek pověst židovské dívky Frankové, která zemřela v roce 1945 v nacistickém koncentračním táboře Bergen-Belsen. Po smrti ji proslavil ručně psaný deník, který sepsala v Amsterdamu, kde se ukrývala před nacisty.

Podle kritiků magazín sexualizoval třináctiletou Frankovou

„Fotomontáž není v souladu s hodnotami, které Harvard neúnavně podporuje. Zahájili jsme diskusi se studenty a představiteli magazínu, aby podnikli náležité kroky,“ uvedl podle listu The Washington Post mluvčí univerzity Aaron Goldman.



Téměř tři stovky studentů Harvardu už podepsali petici, ve které fotomontáž odsoudili. Rabín Jonah Steinberg, který je ředitelem harvardského židovského spolku, přirovnal fotografii k obscénnosti nacistů. Podle něj autor fotomontáže Frankovou sexualizoval, a to navzdory jejímu krutému osudu.

„Vaše vyobrazení Anny Frankové, naroubované na ženu v plavkách je nechutné a provokativní. Je to sexualizace dítěte, které muselo ve svém životě čelit těm nejohavnějším zločinům,“ napsal Steinberg.

Také podle ředitele americké Ligy proti hanobení zašel magazín příliš daleko. „Překročili hranici mezi humorem a antisemitismem. Používají humor jako omluvu pro bagatelizování holokaustu a to je velmi urážlivé,“ uvedl Robert Trestan.