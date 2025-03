Venezuela si nárokuje oblast Esequibo na západě Guyany. Spor o region, v němž nyní žije na 125 tisíc lidí, Caracas výrazně oživil před několika lety poté, co se v roce 2015 u pobřeží Guyany, respektive tohoto regionu, našla větší ložiska ropy.

Venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro nechal o Esequibu uspořádat i referendum. V něm se v prosinci roku 2023 Venezuelané vyslovili de facto pro přičlenění regionu ke své zemi. Guyana plebiscit považuje za krok k anexi svého území bohatého na nerostné suroviny a jasně ho odmítá.

Po jednání s Rubiem prezident Guyany Ali řekl, že dostal znovu záruky, že by USA ochránily suverenitu a celistvost země. Rubio, který vystupoval na stejné tiskové konferenci s Alim, řekl, že by útok Venezuely na Guyanu či Exxon neskončil dobře. „Byl by to pro ně velmi špatný den, velmi špatný týden,“ řekl šéf americké diplomacie s tím, že Spojené státy mají mocné námořnictvo.

Rubio ve čtvrtek také podepsal dohodu, která umožňuje větší sdílení bezpečnostních informaci mezi USA a Guyanou. Americký zmocněnec pro Latinskou Ameriku Mauricio Claver-Carone podle agentury AFP uvedl, že by Spojené státy mohly s Guyanou nastavit bezpečnostní vazby podobné těm s některými arabskými zeměmi, kde jsou umístění američtí vojáci.