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Měli bychom kontrolovat Grónsko, ale poškodilo by to vazby v NATO, řekl Trump

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  17:44
Americký prezident Donald Trump přichází na schůzku s tureckým prezidentem...

Americký prezident Donald Trump přichází na schůzku s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem v Ankaře. (7. července 2026) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem...
Americký prezident Donald Trump přichází na schůzku s tureckým prezidentem...
Americký prezident Donald Trump s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem...
Prezident Donald Trump vystupuje z letadla Air Force One po příletu na summit...
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Spojené státy by měly mít kontrolu nad Grónskem, zopakoval americký prezident Donald Trump na schůzce se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem. Šéf Bílého domu ale uznal, že by takovým krokem poškodil své vazby v Severoatlantické alianci.

Na dvoustranné schůzce na okraj summitu NATO v Ankaře Trump uvedl, že Dánsko nezvládlo v Grónsku, které je autonomní součástí Dánského království, dostatečně investovat a varoval, že poloha ostrova je stále důležitější, protože Rusko a Čína rozšiřují svou vojenskou přítomnost v Arktidě.

„Grónsko nepomáhá Dánsku, Dánsko neutrácí žádné peníze na to, aby Grónsku skutečně pomohlo, ale je to důležitá oblast pro Spojené státy,“ sdělil novinářům. „Grónsko by mělo být pod kontrolou Spojených států, nikoli Dánska,“ doplnil.

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Trump o možném připojení Grónska ke Spojeným státům hovořil již při svém prvním prezidentském mandátu.

Po loňském návratu do Bílého domu se k návrhu vrátil a tlak vůči Grónsku i Dánsku vystupňoval na přelomu loňského a letošního roku, kdy dlouho odmítal vyloučit použití síly, aby svého cíle dosáhl.

Následně dal americký prezident přednost prosazování dlouhodobé rámcové dohody. Přesto představitelé jeho administrativy nadále nevylučují možnost přijetí agresivnějších opatření, protože je podle nich Grónsko klíčové pro národní bezpečnost USA.

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Proti připojení ostrova se však ostře postavily jak grónská, tak dánská vláda. Opakovaně prohlásily, že Grónsko není na prodej.

Grónsko, Dánsko a USA se začátkem tohoto roku dohodly, že povedou diplomatická jednání na vysoké úrovni s cílem vyřešit krizi ve vzájemných vztazích.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v červnu uvedl, že rozhovory s Dánskem a Grónskem pokračují každý měsíc.

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