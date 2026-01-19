Trump může Grónsku nabídnout „model Portoriko“. Ve hře je i dlouhý pronájem

  20:47
Americký prezident Donald Trump může mít pro znepřátelenou Evropu připravené varianty, jak čím dál vyhrocenější spor o Grónsko zdánlivě uspokojivě vyřešit. A zřejmě je evropským partnerům přednese na ekonomickém fóru v Davosu, kam míří i se svou obří delegací. Jednou z nabídek může být i pronájem území ostrova na necelou stovku let nebo „model Portoriko“.
Donald Trump mluví s novináři na palubě Air Force One, který prezidenta přepravil z Floridy na základnu Joint Base Andrews v Marylandu. (11. ledna 2026)

Trump, který veřejně odmítá pouhý „pronájem“ Grónska, je v soukromí mnohem flexibilnější, všímá si zpravodaj portálu Kyiv Post. Podle dvou jeho zdrojů je otevřený třeba smlouvě o pronájmu území na 99 let. To by prý v duchu rčení o nažraném vlkovi a celé koze uklidnilo naštvané spojence Američanů v Evropě, přičemž Bílý dům by dosáhl svého.

De facto by totiž získal naprostou kontrolu nad nerostným bohatstvím Grónska. Další, o něco dál jdoucí variantou je pak nabídnout Gróňanům „model Portoriko“. Díky tomu by se stejně jako obyvatelé této karibské země stali občany USA s plným bilaterálním přístupem a obchodními privilegii. Byli by osvobozeni od americké daně z příjmu, pokud by se nepřestěhovali do kontinentálních USA.

A právě to by Trump podle svých poradců mohl 56 tisícům obyvatel Grónska „prodat“ jako neodolatelnou záruku prosperity. „Snaží se to celé pocukrovat,“ poznamenal nejmenovaný západní diplomat obeznámený s jednáními. Americký prezident už podle zmíněných zdrojů nařídil svému týmu, aby nachystal tyto a další podobné možnosti tak, aby je mohl prezentovat na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu, jež začalo v pondělí.

Krize kolem Grónska totiž zastínila i válku na Ukrajině a zřejmě se stane hlavním tématem letošního ročníku. A to přesto, že Dánsko, kterému autonomní ostrov patří, kvůli napjaté situaci odřeklo svou účast. „Můžeme potvrdit, že dánská vláda nebude tento týden v Davosu zastoupena,“ citovala agentura Bloomberg vyjádření organizátorů.

Do Švýcarska naopak míří rozsáhlá americká delegace, kterou povede sám Trump. Šéf WEF Börge Brende před týdnem sdělil, že Američané budou mít na fóru svou největší a nejvýše postavenou delegaci v historii tohoto ekonomického zasedání. Výroční zasedání WEF trvá do pátku 23. ledna.

Od února chce Trump uvalit na Dánsko, Švédsko, Francii, Německo, Nizozemsko, Finsko, Velkou Británii a Norsko dodatečná desetiprocentní cla, dokud USA neuzavřou dohodu o koupi arktického ostrova. Grónsko tvrdí, že o svém osudu si rozhodne výhradně samo.

Tento postoj podporují Dánsko i další evropské země a chystají odpověď na Trumpovy výhrůžky. „Jedná se o nejzávažnější transatlantický rozkol od války v Iráku,“ řekl portálu Kyiv Post jeden z vysoce postavených představitelů Západu. „A odehrává se na ostrově, o kterém si většina Evropanů myslela, že je navždy mimo hru,“ dodal.

„Davos bude okamžikem pravdy,“ řekl další činitel a dodal: „Buď se situace uklidní a dojde k nějakému kompromisu, který všem zachrání tvář, nebo směřujeme přímo k transatlantické obchodní a bezpečnostní krizi.“

Trump může Grónsku nabídnout „model Portoriko". Ve hře je i dlouhý pronájem

Americký prezident Donald Trump může mít pro znepřátelenou Evropu připravené varianty, jak čím dál vyhrocenější spor o Grónsko zdánlivě uspokojivě vyřešit. A zřejmě je evropským partnerům přednese na...

