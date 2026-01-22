Trump ve středu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu řekl, že Grónsko je „ve skutečnosti součástí Severní Ameriky“, a zopakoval, že představuje klíčový zájem národní bezpečnosti USA. Ve svém projevu uvedl, že k anexi autonomního dánského území nepoužije sílu, v předchozích týdnech tím nicméně ostrovu opakovaně vyhrožoval. Nelze tak vyloučit, že americký prezident opět změní názor.
„Není úkolem armády prezidenta zastavovat, ale úkolem demokracie nenechat vojáky nést důsledky politického selhání.“