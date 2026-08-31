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Povodeň překvapila turisty v národním parku Grand Canyon, pohřešuje se 15 lidí

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  6:18

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ilustrační snímek | foto: Grand Canyon NPS

Po 15 lidech se pátrá poté, co národní park Grand Canyon na západě Spojených států zasáhla blesková povodeň, uvedla v pondělí agentura AFP s odvoláním na správu parku. Ta žádá veřejnost o informace týkající se 15 lidí, kteří se pohřešují, anebo se o nich neví.

Z oblasti zasažené v sobotu ve 14:30 místního času (23:30 SELČ) povodní bylo dosud vzduchem přepraveno 62 lidí a očekává se, že další evakuace budou následovat. Žádní zranění nebyli hlášeni.

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Správa parku uvedla, že záplavy v některých oblastech způsobily značné škody a že stezky v oblasti byly uzavřeny. Varovala, že podle předpovědi se očekávají další bouřky a silné deště, což by mohlo vést k dalším bleskovým povodním, proudům trosek, sesuvům kamení a změnám v situaci na stezkách a řekách.

„Bylo to všechno děsivé. Byl krásný den a pak lidi začali křičet a utíkat,“ řekla 41letá Nikki Baggsová, která s dvěma přáteli patřila mezi evakuované z odlehlé chaty na dně Grand Canyonu.

Než se nadáli, oblast zaplavila voda, uvedla Baggsová a dodala, že se původně těšili na večeři, ale teď jsou vděční, že jsou díky rychlé reakci strážců parku naživu.

Grand Canyon je jedním z nejoblíbenějších národních parků v USA, který každoročně navštíví přibližně pět milionů lidí. Nejoblíbenější turistickou trasou je stezka Bright Angel, kterou zasáhly povodně, stejně jako oblast u hotelu Phantom Ranch, kam se lze dostat pouze pěšky, na mule nebo na raftu po řece Colorado.

„Viděli jsme, jak se potok rozvodňuje, najednou z ničeho nic tryskaly vodopády, valily se balvany, bláto, sesuvy půdy,“ řekl Parth Desai, který procházel spolu se skupinou lékařů a průvodcem úzkou soutěskou, když začala blesková povodeň.

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V jednu chvíli kolega křičel „Nahoru, nahoru, nahoru!“, když se k nim řítila metrová zeď trosek, a tak nakonec narazili do kaktusů, dodal. Nakonec je večer z okolí Phantom Ranch zachránil vrtulník.

Blesková povodeň v severní části národního parku zničila také jediné vodovodní potrubí, které slouží turistům a obyvatelům parku. Od pondělka tak turisté nebudou moci přespat v chatách a v hotelech v parku Grand Canyon.

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