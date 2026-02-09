Řeknu vše jen za milost od Trumpa, odbyla zákonodárce Epsteinova společnice

Maxwellová komunikovala v pondělí se zákonodárci ze sněmovního výboru pro dohled prostřednictvím videohovoru z texaské věznice s minimální ostrahou, kde si odpykává dvacetiletý trest za obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.
Slyšení se konalo v době, kdy zákonodárci pátrají po jakýchkoliv osobách, které měly vazby na Epsteina a mohly jeho sexuálnímu násilí napomáhat.
|
Fyzik Hawking v intimním vztahu s dívkou? Spisy o Epsteinovi přinesly další jméno
„Paní Maxwellová je připravena hovořit otevřeně a pravdivě, pokud dostane milost od prezidenta Trumpa. Jen ona může poskytnout úplný popis událostí...Například prezident Trump i prezident Clinton jsou nevinní a nedopustili se žádného protiprávního jednání,“ řekl před zákonodárci právník David Oscar Markus.
Epsteinova spolupachatelka „neodpověděla na žádné dotazy a neposkytla žádné informace o mužích, kteří znásilňovali ženy a dívky a obchodovali s nimi,“ řekl podle stanice BBC po slyšení nejvýše postavený demokrat ve sněmovním výboru pro dohled Robert Garcia. „Koho chrání?“ dotázal se Garcia.
|
„Jeffrey, jsi skvělý.“ Epstein si psal s mladými Češkami, s jednou strávil víkend
Čtyřiašedesátiletá Maxwellová využila prostor pro výpověď před zákonodárci jako „kampaň za milost“, uvedla demokratická kongresmanka Melanie Stansburyová. Demokraté nyní vyzývají Trumpa, aby vyloučil možnost, že by Maxwellové udělil milost. Šéf Bílého domu to dříve odmítl vyloučit.
Sněmovní výbor pro dohled Maxwellovou předvolal loni. Přestože její právníci zákonodárcům opakovali, že nebude na otázky odpovídat, republikánský předseda výboru James Comer trval na tom, aby se slyšení uskutečnilo.
Comer čelil tlaku na uspořádaní slyšení poté, co se zasadil o to, aby výbor předvolal bývalého prezidenta Billa Clintona a bývalou ministryni zahraničí Hillary Clintonovou. Comer hrozil manželskému páru obviněním z pohrdání Kongresem, pokud nebudou vypovídat. Clintonovi nakonec souhlasili a před výbor předstoupí na konci února.
|
Epsteinova expartnerka Maxwellová dostala 20 let za podíl na zneužívání dívek
Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Trumpa či Clintona, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.
Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.