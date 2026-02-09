Řeknu vše jen za milost od Trumpa, odbyla zákonodárce Epsteinova společnice

  20:03
Někdejší společnice zesnulého sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwellová odmítla zodpovědět otázky amerických zákonodárců. Ti se snaží prošetřit, jak je možné, že Epstein mohl celá léta sexuálně zneužívat nezletilé dívky. Maxwellová se odvolala na pátý dodatek americké ústavy, který jí umožňuje vyhnout se odpovědím na otázky, jež by mohly být usvědčující. Ochotna vypovídat bude jen v případě, že jí prezident Donald Trump udělí milost.
Britka Ghislaine Maxwellová a zesnulý finančník Jeffrey Epstein na archivním snímku, jenž zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti.

Maxwellová komunikovala v pondělí se zákonodárci ze sněmovního výboru pro dohled prostřednictvím videohovoru z texaské věznice s minimální ostrahou, kde si odpykává dvacetiletý trest za obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.

Slyšení se konalo v době, kdy zákonodárci pátrají po jakýchkoliv osobách, které měly vazby na Epsteina a mohly jeho sexuálnímu násilí napomáhat.

„Paní Maxwellová je připravena hovořit otevřeně a pravdivě, pokud dostane milost od prezidenta Trumpa. Jen ona může poskytnout úplný popis událostí...Například prezident Trump i prezident Clinton jsou nevinní a nedopustili se žádného protiprávního jednání,“ řekl před zákonodárci právník David Oscar Markus.

Epsteinova spolupachatelka „neodpověděla na žádné dotazy a neposkytla žádné informace o mužích, kteří znásilňovali ženy a dívky a obchodovali s nimi,“ řekl podle stanice BBC po slyšení nejvýše postavený demokrat ve sněmovním výboru pro dohled Robert Garcia. „Koho chrání?“ dotázal se Garcia.

Čtyřiašedesátiletá Maxwellová využila prostor pro výpověď před zákonodárci jako „kampaň za milost“, uvedla demokratická kongresmanka Melanie Stansburyová. Demokraté nyní vyzývají Trumpa, aby vyloučil možnost, že by Maxwellové udělil milost. Šéf Bílého domu to dříve odmítl vyloučit.

Sněmovní výbor pro dohled Maxwellovou předvolal loni. Přestože její právníci zákonodárcům opakovali, že nebude na otázky odpovídat, republikánský předseda výboru James Comer trval na tom, aby se slyšení uskutečnilo.

Comer čelil tlaku na uspořádaní slyšení poté, co se zasadil o to, aby výbor předvolal bývalého prezidenta Billa Clintona a bývalou ministryni zahraničí Hillary Clintonovou. Comer hrozil manželskému páru obviněním z pohrdání Kongresem, pokud nebudou vypovídat. Clintonovi nakonec souhlasili a před výbor předstoupí na konci února.

Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Trumpa či Clintona, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.

Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

