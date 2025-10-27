Muž se před Halloweenem převlékl za nacistu. U hospody pak zmlátil ženu

Podle zahraničních médií 33letý muž jménem Kenneth Leland Morgan přišel ve čtvrtek večer před bar Cutters Pub v georgijském městě Athens oblečený v nacistické uniformě a snažil se dostat dovnitř.
Nelíbilo se to jedné z návštěvnic baru, která mu dala hlasitě najevo, že s jeho nápadem na kostým nesouhlasí. „Vypadni ku*va odsud, tohle se ku*va nenosí,“ pokřikovala na Morgana žena a začala ho strkat směrem na chodník.
Poté se před barem strhl chaos a na muže začali pokřikovat i ostatní přihlížející. Zároveň bránili ženu, protože na ni podle portálu New York Post sahal a při tom se usmíval.
Ženě se snažila pomoci další z přihlížejících, tentokrát šlo o studentku University of Georgia Grace Langovou. „Postavila jsem se mezi ně, abych mu omezila přístup a chtěla jsem mu strhnout pásku se svastikou,“ popsala studenskému deníku Red&Black.
Dle videa kolujícího po sociálních sítích i výpovědi studentky samotné došlo k fyzickému útoku, kdy Morgan udeřil Langovou půllitrem do obličeje. Studentka pak uvedla, že jí zlomil nos a musela na šití do nemocnice.
„On si myslel, že je to vtipné, ale nikdo jiný to tak nevnímal. Jsem rád, že jsou všichni v pořádku. Vím, že ta žena byla zraněna, ale myslím, že je v pořádku. Ten muž byl zatčen, což je dobře. Přál bych si, aby lidé nedělali takové věci, a mrzí mě, že se situace vyhrotila,“ řekl Red&Black majitel baru Patrick Depaolo. Manažer baru Bryce Fowler témuž deníku řekl, že muž nebyl vpuštěn dovnitř.
Kenneth Morgan byl krátce po roztržce je v současné době zadržován na kauci 1 500 dolarů za prosté ublížení na zdraví. Čelí také obvinění z těžkého ublížení na zdraví, za které není stanovena kauce.