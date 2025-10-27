Muž se před Halloweenem převlékl za nacistu. U hospody pak zmlátil ženu

Muž v americkém státě Georgie oblečený do nacistické uniformy, jež byla pravděpodobně míněna jako halloweenský žert, napadl studentku, která stála před barem. Incidentu předcházela slovní přestřelka, přítomným se zřejmě nelíbilo mužovo oblečení. Dotyčný byl zadržen a je ve vazbě za ublížení na zdraví. Video mezitím obletělo sociální sítě.

Podle zahraničních médií 33letý muž jménem Kenneth Leland Morgan přišel ve čtvrtek večer před bar Cutters Pub v georgijském městě Athens oblečený v nacistické uniformě a snažil se dostat dovnitř.

Nelíbilo se to jedné z návštěvnic baru, která mu dala hlasitě najevo, že s jeho nápadem na kostým nesouhlasí. „Vypadni ku*va odsud, tohle se ku*va nenosí,“ pokřikovala na Morgana žena a začala ho strkat směrem na chodník.

Poté se před barem strhl chaos a na muže začali pokřikovat i ostatní přihlížející. Zároveň bránili ženu, protože na ni podle portálu New York Post sahal a při tom se usmíval.

Ženě se snažila pomoci další z přihlížejících, tentokrát šlo o studentku University of Georgia Grace Langovou. „Postavila jsem se mezi ně, abych mu omezila přístup a chtěla jsem mu strhnout pásku se svastikou,“ popsala studenskému deníku Red&Black.

Dle videa kolujícího po sociálních sítích i výpovědi studentky samotné došlo k fyzickému útoku, kdy Morgan udeřil Langovou půllitrem do obličeje. Studentka pak uvedla, že jí zlomil nos a musela na šití do nemocnice.

Popadl bych ho a dal mu pěstí. Němec zjistil, že je vnukem šéfa SS Himmlera

„On si myslel, že je to vtipné, ale nikdo jiný to tak nevnímal. Jsem rád, že jsou všichni v pořádku. Vím, že ta žena byla zraněna, ale myslím, že je v pořádku. Ten muž byl zatčen, což je dobře. Přál bych si, aby lidé nedělali takové věci, a mrzí mě, že se situace vyhrotila,“ řekl Red&Black majitel baru Patrick Depaolo. Manažer baru Bryce Fowler témuž deníku řekl, že muž nebyl vpuštěn dovnitř.

Kenneth Morgan byl krátce po roztržce je v současné době zadržován na kauci 1 500 dolarů za prosté ublížení na zdraví. Čelí také obvinění z těžkého ublížení na zdraví, za které není stanovena kauce.

