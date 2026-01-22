Ničí 80 let spojenectví, USA se změnily k nepoznání, pustil se Newsom do Trumpa

Kalifornský guvernér Gavin Newsom ve čtvrtek na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa. Řekl, že Trump ničí mezinárodní spojenectví vytvořená po druhé světové válce a že Spojené státy se pod jeho vedením změnily k nepoznání. Newsom je členem Demokratické strany, Trump je z Republikánské strany, jsou tedy političtí rivalové.

„Je pozoruhodné rozbít více než osmdesát let spojenectví,“ řekl Newsom ve čtvrtečním projevu ve Švýcarsku. „Budování důvěry trvá desetiletí. Ke zničení ale stačí týdny, hodiny, minuty nebo tweety,“ prohlásil politik, který je považován za pravděpodobného demokratického kandidáta v prezidentských volbách v roce 2028.

Kalifornský guvernér Gavin Newsom s kolenními podložkami pro politiky, kteří klečí před prezidentem USA Donaldem Trumpem. (22. ledna 2026)
Kalifornský guvernér Gavin Newsom (22. ledna 2026)
Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu. (21. ledna 2026)
Kalifornský guvernér Gavin Newsom (22. ledna 2026)
Newsom už v úterý evropské lídry vyzval, aby se důrazně postavili proti Trumpově snaze získat Grónsko, které je autonomním územím Dánského království. „Nastal čas začít jednat vážně a přestat být spoluviníky. Je čas se postavit zpříma, pevně a mít kuráž,“ řekl guvernér novinářům.

Je to ubohé, vzchopte se. Podlézání lídrů Trumpovi znechutilo demokrata Newsoma

Po těchto slovech bylo podle portálu Politico zrušeno Newsomovo středeční vystoupení pro magazín Fortune v budově USA House v Davosu. Organizátoři akce uvedli, že se jen rozhodli do diskuse nezahrnovat žádné oficiální americké představitele. Úředník Newsomovy administrativy však organizátory obvinil, že podlehli politickému tlaku ministerstva zahraničí Spojených států. Organizátoři toto nařčení odmítli a zdůraznili, že guvernér je v prostorách budovy i nadále vítán.

Newsom v projevu také řekl, že Trumpova administrativa vykazuje autoritářské sklony, a naznačil, že jde o vládu jednoho muže. „Neexistuje zde žádný právní stát,“ řekl. Američané by podle něj mohli svou zemi v její současné podobě ztratit. Podle kalifornského guvernéra se Spojené státy v řádu měsíců změnily k nepoznání.

Trumpův projev byl nedůstojný. Amerika je v rukou republikánů, ti se bojí, říká expert

Ačkoliv jsou podle Newsoma vztahy mezi USA a jejich spojenci napjaté, věří, že příští americká administrativa by je mohla napravit. „Vždy existuje cesta zpět. Tyto vztahy nejsou mrtvé,“ dodal.

Trump vyvolal značné znepokojení v Severoatlantické alianci, když začal stupňovat tlak ve snaze získat Grónsko a odmítal vyloučit i vojenský zásah. Minulý víkend rovněž pohrozil desetiprocentními cly na dovoz z Dánska a dalších sedmi evropských zemí, které jeho záměr odmítají.

Po posledních jednáních však od záměru upustil a možnost vojenského zásahu vyloučil.

