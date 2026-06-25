Gates vypovídal před Sněmovnou reprezentantů počátkem června. Zákonodárci se ho ptali na jeho vztah s Epsteinem, který v roce 2019 zemřel ve vězení během čekání na soud kvůli obviněním ze sexuálního zneužívání a obchodování s lidmi. Přepis výpovědi výbor zveřejnil nyní.
Podle Gatese chtěl Epstein využít své znalosti o jeho soukromém životě, aby si nad ním udržel vliv. Dělo se tak po roce 2014, kdy se šéf Microsoftu od finančníka postupně distancoval.
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„Nevydíral mě, ale když se podíváte na ty e-maily, působí to tak, že přemýšlel právě tímto směrem,“ uvedl Gates s odkazem na dokumenty z Epsteinova případu, které americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo letos v lednu.
Šéf Microsoftu zároveň zdůraznil, že od Epsteina nikdy nedostal přímou výhrůžku. Přesto podle něj návrhy některých Epsteinových e-mailů naznačovaly, že finančník zvažoval, jak by mohl nátlak využít.
Gates si vzpomněl na jeden případ, kdy mu Epstein poslal e-mail s žádostí o „proplacení“ výdajů, které Epstein uhradil v souvislosti s ženou, s níž měl Gates poměr. „Sdělil jsem svému klíčovému spolupracovníkovi, šéfovi společnosti Gates Ventures, Larrymu Cohenovi, že mu nikdy nic nezaplatíme,“ vypověděl před Sněmovnou podle stanice CNN.
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Podle Gatese si Epstein „tak trochu zkoušel, jak by mě mohl vydírat on sám, nebo jak by k tomu mohl navést někoho dalšího. Žádná z těchto zpráv se ke mně ale nikdy nedostala,“ konstatoval.
Gates zopakoval, že o Epsteinově trestné činnosti neměl tušení a že „nikdy nikomu neublížil“. Už dříve označil své kontakty s Epsteinem za velkou chybu. Zároveň přiznal mimomanželské vztahy se dvěma Ruskami, jakoukoli účast na Epsteinových aktivitách ale odmítl.
Gates také uvedl, že se s Epsteinem začal stýkat v roce 2011, tedy tři roky poté, co se finančník přiznal k trestným činům souvisejícím s prostitucí nezletilých. Přestože o jeho právních problémech věděl, považoval ho tehdy za člověka schopného získat miliardy dolarů na projekty v oblasti globálního zdraví, kterým se Gates věnuje prostřednictvím své nadace.