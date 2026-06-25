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Gates v Epsteinově pasti. Chtěl mě vydírat mými nevěrami, vypověděl miliardář

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  11:24
Bill Gates v Epstein files

Bill Gates v Epstein files | foto: Profimedia.cz

Bill Gates v Epstein files
Bill Gates (10. června 2026)
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Bill Gates na ekonomickém fóru v Davosu. (17. ledna 2024)
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Spoluzakladatel společnosti Microsoft Bill Gates uvedl, že se ho sexuální delikvent Jeffrey Epstein zřejmě snažil udržet ve svém okruhu známých pomocí informací o jeho nevěrách. Americkým zákonodárcům řekl, že Epstein podle něho zvažoval vydírání, přímé výhrůžky mu ale nikdy neposlal.

Gates vypovídal před Sněmovnou reprezentantů počátkem června. Zákonodárci se ho ptali na jeho vztah s Epsteinem, který v roce 2019 zemřel ve vězení během čekání na soud kvůli obviněním ze sexuálního zneužívání a obchodování s lidmi. Přepis výpovědi výbor zveřejnil nyní.

Podle Gatese chtěl Epstein využít své znalosti o jeho soukromém životě, aby si nad ním udržel vliv. Dělo se tak po roce 2014, kdy se šéf Microsoftu od finančníka postupně distancoval.

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„Nevydíral mě, ale když se podíváte na ty e-maily, působí to tak, že přemýšlel právě tímto směrem,“ uvedl Gates s odkazem na dokumenty z Epsteinova případu, které americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo letos v lednu.

Šéf Microsoftu zároveň zdůraznil, že od Epsteina nikdy nedostal přímou výhrůžku. Přesto podle něj návrhy některých Epsteinových e-mailů naznačovaly, že finančník zvažoval, jak by mohl nátlak využít.

Gates si vzpomněl na jeden případ, kdy mu Epstein poslal e-mail s žádostí o „proplacení“ výdajů, které Epstein uhradil v souvislosti s ženou, s níž měl Gates poměr. „Sdělil jsem svému klíčovému spolupracovníkovi, šéfovi společnosti Gates Ventures, Larrymu Cohenovi, že mu nikdy nic nezaplatíme,“ vypověděl před Sněmovnou podle stanice CNN.

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Podle Gatese si Epstein „tak trochu zkoušel, jak by mě mohl vydírat on sám, nebo jak by k tomu mohl navést někoho dalšího. Žádná z těchto zpráv se ke mně ale nikdy nedostala,“ konstatoval.

Gates zopakoval, že o Epsteinově trestné činnosti neměl tušení a že „nikdy nikomu neublížil“. Už dříve označil své kontakty s Epsteinem za velkou chybu. Zároveň přiznal mimomanželské vztahy se dvěma Ruskami, jakoukoli účast na Epsteinových aktivitách ale odmítl.

Gates také uvedl, že se s Epsteinem začal stýkat v roce 2011, tedy tři roky poté, co se finančník přiznal k trestným činům souvisejícím s prostitucí nezletilých. Přestože o jeho právních problémech věděl, považoval ho tehdy za člověka schopného získat miliardy dolarů na projekty v oblasti globálního zdraví, kterým se Gates věnuje prostřednictvím své nadace.

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