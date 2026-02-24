Velvyslanec Kushner ignoroval předvolání kvůli výroku o Lyonu, omezí mu přístup k vládě

  9:35aktualizováno  10:30
Americký velvyslanec ve Francii Charles Kushner znovu získá plný přístup k francouzské vládě až poté, co vysvětlí své rozhodnutí nedostavit se v pondělí na ministerstvo zahraničí, kam byl předvolán. V úterý to uvedl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Ministerstvo si Kushnera předvolalo kvůli jeho komentáři ohledně zabití nacionalistického studenta Quentina Deranqueho.
Americký velvyslanec v Paříži Charles Kushner (4. prosince 2025)

Americký velvyslanec v Paříži Charles Kushner (4. prosince 2025) | foto: Christophe EnaAP

16 fotografií

Kushnerovo rozhodnutí nedostavit se na ministerstvo popsal Barrot jako překvapení, které je v rozporu s diplomatickým protokolem a ovlivní schopnost velvyslance vykonávat jeho misi ve Francii.

„Musí být znovu schopný vést diskusi s námi, s Quai d’Orsay (sídlo francouzského ministerstva zahraničí), aby mohl znovu normálně vykonávat své povinnosti,“ doplnil Barrot.

Tisíce lidí pochodovaly Lyonem na počest zabitého nacionalistického aktivisty

„Potřebujeme vysvětlení přímo od něho,“ uvedl ministr. „Je pro nás nepřijatelné, že cizí země mohou přijít, zasahovat a samy se pozvat do národní politické debaty,“ doplnil šéf francouzské diplomacie.

Ujistil ale, že tento incident, za který je podle něj osobně zodpovědný velvyslanec, nijak neovlivní vztahy mezi Francií a Spojenými státy. Americké velvyslanectví ve Francii na žádosti o vyjádření nereagovalo.

Kushner vyslal na ministerstvo místo sebe úředníka amerického velvyslanectví. Zdůvodnil to svými předchozími povinnostmi. Francouzské ministerstvo v pondělí večer uvedlo, že požádalo, aby americký velvyslanec neměl dál přímý přístup ke členům francouzské vlády.

Lynč studenta v Lyonu rozbouřil Francii. Vina padá na agresivní krajní levici

Kushner, který je otcem Jareda Kushnera, manžela dcery amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanky, byl předvolán kvůli svému komentáři ohledně zabití nacionalistického aktivisty v Lyonu.

„Násilný levicový extremismus je na vzestupu a jeho role ve smrti Quentina Deranqueho ukazuje, jakou hrozbu představuje pro veřejnou bezpečnost,“ uvedlo v pátek na sociálních sítích americké velvyslanectví v Paříži.

Ať si každý hledí svého, vzkázal Macron k reakci Meloniové na zabití nacionalisty

Agentura AFP uvádí, že mladého muže napadli příznivci krajní levice. Z podílu na jeho smrti je obviněn také asistent poslance krajně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI) Raphäel Arnault.

Francouzský prezident Emmanuel Macron odmítl minulý týden komentář, který pronesla k úmrtí mladého nacionalisty italská premiérka Giorgia Meloniová. Šéfce italské vlády vzkázal, ať si hledí svého.

