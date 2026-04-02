Trump při středečním soukromém obědě řekl, že Macronovi volal kvůli žádosti o pomoc ve válce s Íránem. „Telefonoval jsem do Francie, Macronovi, jehož žena se k němu chová extrémně špatně,“ prohlásil Trump a dodal, že francouzský prezident se stále zotavuje z rány do obličeje. V místnosti se v reakci na jeho slova ozval smích.
Americký prezident narážel na incident z loňského května, kdy novinářské kamery zachytily Macronovou, jak po přistání prezidentského speciálu v Hanoji rukou odstrkuje Macronovu bradu. Francouzská hlava státu tehdy popřela, že by šlo o potyčku a tvrdila, že si s manželkou jen tak hráli.
„Řekl jsem: Emmanueli, rádi bychom dostali pomoc v Perském zálivu, i když lámeme rekordy v likvidaci špatných lidí a balistických raket. Rádi bychom měli nějakou pomoc. Pokud bys mohl, mohl bys okamžitě poslat lodě?“ řekl Trump.
Republikán následně napodobil francouzský přízvuk, aby svým posluchačům zopakoval Macronovu údajnou odpověď. „Ne, ne, ne, to nemůžeme, Donalde. Můžeme to udělat, až bude válka vyhraná,“ řekl podle Trumpa francouzský prezident. Šéf Bílého domu kritizoval NATO, které je podle něj neochotné pomáhat Washingtonu.
Bílý dům video vtipkujícího Trumpa sdílel na platformě Youtube, později ho však stáhl.
Ani vkusné ani na úrovni, vzkázal Macron
Macron, který ve čtvrtek se svou ženou dorazil na oficiální návštěvu Soulu, komentoval Trumpovy výroky s tím, že nejsou „ani vkusné ani na úrovni“. „Takže na ně nebudu odpovídat. Nezaslouží si to odpověď,“ konstatoval francouzský prezident s tím, že nyní je třeba pracovat hlavně na deeskalaci situace na Blízkém východě.
„Mluvíme o věcech zásadního významu – mluvíme o válce, o mužích a ženách bojujících na frontě, o civilistech, kteří jsou zabíjeni,“ dodal.
Francouzští politici, včetně jednoho z Macronových rivalů, vyjádřili nad Trumpovými výroky rozhořčení.
„Je to skutečně nemístné,“ řekla podle agentury AFP předsedkyně Národního shromáždění Yaël Braunová-Pivetová.
„V současnosti jednáme o budoucnosti světa. V Íránu to má dopad na životy milionů lidí, lidé umírají na bojišti, a my se tu potýkáme s prezidentem, který se směje, který se vysmívá ostatním,“ dodala.
Macrona se zastal i politik z levicové strany Nepodrobená Francie Manuel Bompard. „Rozsahu mých neshod s (francouzským) prezidentem jste si vědomi, ale to, že o něm a o jeho ženě Donald Trump mluví tímto způsobem - považuji to za zcela nepřijatelné,“ řekl Bompard.
Deník Le Figaro Trumpovy výroky označil za jeho další kontroverzní výlev.