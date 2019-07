Krajně pravicová rétorika míří do mainstreamu, používá ji Trump i Salvini

Podle expertů prosazují organizované krajně pravicové sítě na internetu například konspirační teorii, známou jako „velká výměna“. Je postavená na myšlence, že původní evropské obyvatelstvo je postupně vyměňováno za neevropské, které přichází primárně z černošských zemí Afriky.

Podle teorie hrozí bělochům vyhlazení, a to prostřednictvím migrace a násilí. Konspirace získala větší pozornost v souvislosti s březnovým útokem na novozélandské mešity, protože ji ve svém stostránkovém manifestu zmínil atentátník Brenton Tarrant.

Podle odborníků se odkazy na teorii na internetu za poslední čtyři roky zdvojnásobily, jen na Twitteru s ní souvisí více než 1,5 milionu příspěvků.

Britský Institut pro strategický dialog (ISD) zjistil, že kdysi bezvýznamná ideologie si našla cestu do mainstreamové politiky a zmiňují ji takové politické osobnosti jako je americký prezident Donald Trump, italský ministr vnitra Matteo Salvini nebo člen německé Alternativy pro Německo Björn Höcke.

Teorie slaví navzdory svým francouzským kořenům mezinárodní úspěch, přičemž anglicky mluvící země představují podle podle listu The Guardian přibližně 33 procent všech online diskusí na toto téma.

„Je šokující, do jaké míry se krajně pravicové koncepty, jako je právě teorie ,velké výměny‘ nebo teorie ,remigrace‘, dostaly do hlavního politického diskurzu. Nyní se na ně odvolávají politici, kteří jsou v čele států a zasedají v parlamentech,“ popisuje spoluautorka studie Julia Ebnerová.



"They focus on censorship of extreme-right voices by the government and social media companies to suggest an Orwellian system is being created to permanently silence proponents of the Great Replacement theory. (pg. 12) pic.twitter.com/S5xGTdG7DN