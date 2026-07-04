Evropské velmoci vstupují do hry o Hormuz. To je provokace, reaguje Írán

„Ománský sultanát souhlasil se spoluprací s Francií a Spojeným královstvím s cílem zajistit bezpečnost lodní dopravy ve svých teritoriálních vodách,“ uvedly Paříž a Londýn.
Francouzský prezident Emmanuel Macron už po pondělním setkání s ománským sultánem hovořil o společném úsilí o odminování v Hormuzském průlivu s Ománem a mezinárodními partnery.
|
Tankerům v Hormuzu se nechce nahazovat motory. Nikdo neví, kde jsou miny. Ani Íránci
Francie oznámila, že upravuje svou námořní přítomnost v regionu. Letadlová loď Charles de Gaulle se vrací do svého domovského přístavu v Toulonu, zatímco francouzské odminovací síly a jejich doprovod zůstávají v pohotovosti, aby mohly spolupracovat s partnery.
Írán následně odmítl mezinárodní účast na odminování v Hormuzském průlivu a obvinil Paříž z „provokací“.
Podle rámcové dohody mezi USA a Íránem, jejíž klíčovou součástí je otevření Hormuzského průlivu pro lodní dopravu, leží odpovědnost za odminování v této oblasti výhradně na Íránu, tvrdí Teherán.
|
Válka jim změnila život. Tisíce námořníků stále čekají na návrat domů
Teherán námořní dopravu v průlivu ochromil během regionální války, kterou zažehly americko-izraelské útoky na Írán 28. února. Írán nyní tvrdí, že za plavbu úžinou zavede poplatky za navigační a jiné služby, což řada zemí označuje za výběr mýtného.
USA a Írán podepsaly memorandum o porozumění minulý měsíc po ukončení rozhovorů na vysoké úrovni ve švýcarském Bürgenstocku. Otázka Hormuzského průlivu však přesto nadále zůstává sporným bodem a doprava v něm se stále plně neobnovila.