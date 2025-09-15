V Utahu nastražili bombu pod auto televize informující o Kirkově případu

  14:21
Úřady v americkém Salt Lake City zatkly dva muže podezřelé z nastražení bomby pod vůz televizní stanice Fox 13. Bomba se našla v pátek v době, kdy se do hlavního města státu Utah sjela média, aby informovala o zastřelení pravicového aktivisty Charlieho Kirka. Vyšetřovatelé uvedli, že výbušné zařízení bylo zapáleno, avšak selhalo a nevybuchlo.
Úřady zatkly osmapadesátiletého Adeeba Nasira a jednatřicetiletého Adila Ahmeda Nasira. Jsou podezřelí mimo jiné z teroristické hrozby, držení zbraní hromadného ničení a držení výbušných zařízení. Úřady neoznámily motiv jejich činu ani to, zda jsou muži příbuzní.

Typ výbušného zařízení a jeho umístění bylo vyhodnoceno jako vážná hrozba pro veřejnou bezpečnost, což vedlo Federální úřad pro vyšetřování (FBI) k převzetí vyšetřování případu.

Kirkův vrah nespolupracuje. Jeho blízcí včetně transgender spolubydlícího ano

FBI prohledala dům ve městě Magna, které leží nedaleko Salt Lake City. Sousední domy byly během prohlídky evakuovány. Agenti nalezli výbušniny a součástky související s výbušninami, střelné zbraně či nelegální omamné látky, napsala agentura AP s odvoláním na soudní záznamy. Úřady uvedly, že také našly nejméně dvě falešné zbraně hromadného ničení.

Fox News, k níž je Fox 13 přidružená, je nejsledovanější kabelová zpravodajská stanice v USA. Mediální magnát Rupert Murdoch ji založil v roce 1996 s cílem oslovit konzervativní diváky. Zavražděný politický aktivista Kirk na Fox News v červenci hostoval jako spolumoderátor víkendové edice pořadu Fox & Friends.

„Pane prezidente, Charlie vás miloval.“ Vdova zveřejnila zemřelého Kirka v rakvi

Jednatřicetiletý Kirk, který byl minulou středu zastřelen při vystoupení v univerzitním kampusu v Utahu ve městě Orem, byl vlivným spojencem prezidenta Donalda Trumpa a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi.

Kirkova vystoupení v univerzitních kampusech po celé zemi běžně přitahovaly davy lidí. Kirk byl zvučným hlasem konzervativního hnutí: na sociální síti X měl 5,2 milionu sledujících, byl moderátorem populárního podcastu a rozhlasového pořadu The Charlie Kirk Show.

