Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Florida zavře Aligátoří Alcatraz. Podmínky pro migranty byly nelidské, tvrdí aktivisté

Autor: ,
  13:22
Americký stát Florida v červnu uzavře kontroverzní detenční středisko pro migranty Alligator Alcatraz v národním parku Everglades. Úřady chtějí zadržované migranty přemístit začátkem měsíce a zařízení rozebrat v následujících týdnech. Provoz zařízení provázely soudní spory, rostoucí náklady a obvinění z nehumánních podmínek. K minulému měsíci se v něm podle Úřadu pro imigraci a cla nacházelo 1400 lidí.
Letecký pohled na Aligátoří Alcatraz

Letecký pohled na Aligátoří Alcatraz | foto: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump v úterý na Floridě otevřel detenční zařízení...
Alligator Alcatraz (11. května 2026)
Letecký pohled na Aligátoří Alcatraz
Americký prezident Donald Trump v úterý na Floridě otevřel detenční zařízení...
16 fotografií

Představitelé Floridy o zrušení detenčního centra, které jižanský stát od loňského července už stálo miliony dolarů, jednali s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informoval o tom už minulý týden deník The New York Times (NYT).

Republikánský guvernér Floridy Ron DeSantis rozhovory s federálními představiteli potvrdil. Ačkoli oznámení o uzavření střediska není oficiální, provozovatelé byli na plánovaný vývoj podle NYT již upozorněni.

Soud nařídil vyklizení Aligátořího Alcatrazu. Zařízení ohrožuje národní park

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti došlo podle listu k závěru, že Alligator Alcatraz je neefektivní a příliš drahý. Florida na provoz vynakládá přes milion dolarů denně (20,8 milionu Kč) a zatím neobdržela 608 milionů dolarů (12,6 miliardy Kč) z federálních fondů, o které požádala na přibližně roční provoz.

Zadržení, jejich příbuzní a právníci, stejně jako aktivisté v oblasti imigrace, opakovaně kritizují nehygienické a nelidské podmínky v zařízení. Floridští představitelé to soustavně popírají.

Pach výkalů a pálení milionů dolarů. Jak se žije migrantům v Aligátořím Alcatrazu

Floridský deník Miami Herald v dubnu informoval, že podmínky ve středisku se od otevření dál zhoršily. Zadržení migranti zmiňují nedostatek jídla někdy zamořeného hmyzem, kalnou vodu v plesnivých kelímcích, odpírání lékařské péče a cely zapáchající močí. Když si stěžují, pracovníci střediska je bijí, používají proti nim pepřový sprej nebo je odvádějí na samotku, píše list s odvoláním na svědectví zadržovaných.

Organizace na ochranu životního prostředí zároveň státní i federální představitele žalují za výstavbu detenčního centra v ekologicky citlivých mokřadech Everglades, které leží zhruba 70 kilometrů západně od centra Miami. „Neustoupíme, dokud Alligator Alcatraz nebude uzavřen a škody způsobené Everglades zcela napraveny,“ uvedla Eve Samplesová, ředitelka organizace Přátelé Everglades.

Pohlídají je aligátoři, ušetříme. Trump otevřel detenci pro migranty v Everglades

Státní a federální vláda za 35 let vynaložily více než deset miliard dolarů na obnovení přirozeného toku vody do Everglades, který je největší zachovalou subtropickou divočinou ve Spojených státech. Rozsáhlé mokřady jsou domovem desítek ohrožených druhů, včetně plameňáků amerických, kapustňáků, krokodýlů amerických a nesytů amerických. Park je také zásadní pro zásobování vodou více než osmi milionů lidí v jižní Floridě.

Alligator Alcatraz

Alligator Alcatraz

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Visingr: Kreml už nemá co ukazovat, Moskvu letos opustili i spojenci

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....

Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....

Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...

Lebku svaté Zdislavy se podařilo dostat z betonu, čeká ji péče restaurátorů

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Lebku svaté Zdislavy odcizenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Relikvie je zachovalá, nyní ji čekají restaurátorské práce, uvedla policie na...

17. května 2026  11:11,  aktualizováno  13:25

Florida zavře Aligátoří Alcatraz. Podmínky pro migranty byly nelidské, tvrdí aktivisté

Letecký pohled na Aligátoří Alcatraz

Americký stát Florida v červnu uzavře kontroverzní detenční středisko pro migranty Alligator Alcatraz v národním parku Everglades. Úřady chtějí zadržované migranty přemístit začátkem měsíce a...

17. května 2026  13:22

Mluvila deseti jazyky a po návratu z Česka našla lásku. Mladý pár zabil obří úder Rusů

Maryna Homenjuková a Jurij Orlov na snímku z 9. února 2026. V půlce května oba...

Jako mnoho Ukrajinců i Maryna Homenjuková uprchla z vlasti po ruské invazi před čtyřmi lety. Podařilo se jí dokončit studium v Česku a do svého působivého seznamu jazyků přidala vietnamštinu....

17. května 2026  13:07

Žádní jódlující důchodci, sněm landsmanšaftu! Politici se přou o sudetoněmecký sjezd

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Libor Vondráček (SPD). (29....

Poslanec SPD Libor Vondráček označil sudetoněmecké dny v Brně za politickou akci. Tím hájil jednání Sněmovny, při kterém došlo bez přítomnosti opozice k odmítnutí sjezdu. „Sudetoněmecký spolek je...

17. května 2026  12:25,  aktualizováno  12:53

Masivní ukrajinský dronový útok zasáhl Moskvu a okolí, úřady hlásí čtyři oběti

Sledujeme online
Masivní ukrajinský dronový útok zasáhl Moskvu a okolí, úřady hlásí tři oběti...

Při nočním útoku ukrajinských dronů v Moskvě a okolí zahynuli podle ruských úřadů nejméně čtyři lidé. Dalších 12 lidí utrpělo zranění, zejména při úderu poblíž moskevské rafinerie. Podle ministerstva...

17. května 2026  7:23,  aktualizováno  12:53

Zbytečný konflikt? Švédsko odtajnilo spis o ztroskotání sovětské ponorky u jeho břehů

Sovětská ponorka S-363, která zabloudila u Karlskrony a vyvovala napětí mezi...

Švédsko odtajnilo dokumenty týkající se případu z roku 1981, kdy u pobřeží země uvázla na mělčině sovětská ponorka S-363 s jadernými torpédy na palubě. Podle nových informací měl stroj problém s...

17. května 2026  12:38

Při nehodě na D6 auto skončilo na střeše. Řidič zemřel, dálnice byla zavřená

Vrtulník záchranné služby musel do akce.

Na dálnici D6 u Bošova na Karlovarsku zemřel po nehodě řidič středního věku. Ve velké rychlosti havaroval a jeho auto se převrátilo na střechu. Dálnice D6 je s opatrností průjezdná.

17. května 2026  10:49,  aktualizováno  11:48

Zemřel asi nejstarší pes na světě. Lazarovi bylo 30 let, přežil svou majitelku

Zřejmě nejstarší pes na světě Lazare zemřel poblíž francouzského Annecy (17....

Ve francouzském Annecy zemřel možná nejstarší pes na světě jménem Lazare. Třicetiletý papillon, tedy malý kontinentální španěl, přežil svou původní majitelku, s níž strávil většinu života. Na sklonku...

17. května 2026  11:11

Ničemu nevěřit. Trumpova delegace před odletem z Číny vyhodila mobily i odznáčky

Si Ťin-pching na jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v...

Navzdory přátelské atmosféře, o níž během dvoudenní návštěvy Pekingu mluvil americký prezident Donald Trump, platila během summitu velmi přísná bezpečnostní opatření nejen z čínské strany. Vyšlo...

17. května 2026  10:41

Macinka je zlo, řekl spisovatel Vopěnka. Nula, chce kaviár ze Senátu, opáčil ministr

Martin Vopěnka, spisovatel

Ministr zahraničí Petr Macinka si vyměnil ostrou kritiku s předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martinem Vopěnkou, který zvažuje, že by za dva roky kandidoval do Senátu. Vopěnka před...

17. května 2026  10:07

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

OBRAZEM: Momenty z Eurovize. Vítězství Bulharska, Čech ve finále, Lordi na scéně

Bulharská interpretka Dara při svém finále Eurovision Song Contest 2026 ve...

Jubilejní 70. ročník Eurovision Song Contest, který hostila rakouská Vídeň, zná svého vítěze. Prvenství si letos premiérově odváží Bulharsko díky zpěvačce Daře, jež mezi finálovou pětadvacítkou...

17. května 2026  9:52

VIDEO: Po najetí auta do lidí v Modeně jsou zraněné i turistky, jedna bojuje o život

Záchranné složky pracují na místě tragické nehody v Modeně, kde vůz vjel mezi...

Mezi čtyřmi vážně zraněnými v Modeně, kde v sobotu najel muž autem do lidí, jsou i dva cizinci – německá a polská turistka, informovala v sobotu agentura APA s odvoláním na tamního starostu....

17. května 2026  9:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.