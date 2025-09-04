Vítej, dětská obrno. Florida jako první stát USA ruší povinné očkování, i u školáků

  21:43
Florida se začátkem nového školního roku plánuje konec povinného očkování, a to i pro děti. Stane se tak vůbec prvním americkým státem, který od dekády starého nařízení ustupuje. Podle tamního hlavního hygienika, jenž dříve brojil i proti covidovým vakcínám, se lidé mají rozhodnout sami. Experti ovšem varují, že neočkovaným dětem hrozí nákaza spalničkami či dětskou obrnou.
Floridský hygienik Joseph Ladapo (3. září 2025)

Floridský hygienik Joseph Ladapo (3. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Patnáctiměsíční dítě se připravuje na očkování v Orlandu na Floridě. (23....
Reklama na očkování v Orlandu na Floridě (13. srpna 2025)
Spalničky
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší na tiskové konferenci v...
14 fotografií

„Všechny, úplně všechny,“ prohlásil ve středu floridský hlavní hygienik Joseph Ladapo k povinnostem, které chce zrušit. „Každá povinnost očkování je špatná, prodchnutá pohrdáním a otroctvím,“ pokračoval s tím, že nucená vakcinace je „špatná“ a „nemorální“.

„Kdo jsem já, abych vám říkal, co by vaše dítě mělo přijímat do svého těla? Nemám na to právo,“ dodal za potlesku přihlížejících, popsala stanice NBC News. Republikánský guvernér Ron DeSantis pak podotkl, že zákonodárci připraví legislativní balíček, jenž zruší i další povinnosti.

Florida se tak stane prvním americkým státem, který bourá letité závazky. Všech padesát členů Spojených států povinné očkování pro nastupující žáky mateřských škol zavedlo už na počátku osmdesátých let, a to proti tetatnu, dětské obrně a spalničkám. Úřady u všech těchto vakcín umožňují výjimky ze zdravotních, ale i osobních či náboženských důvodů.

Spalničky v USA zabily další dítě. Kennedy už místo tresčího oleje radí očkování

A jak se ukazuje, počty uplatněných výjimek v USA rostou. Ve školním roce podle stanice CNN překonal podíl školkových, od očkování osvobozených dětí rekordy. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvedlo, že míra výjimek byla na Floridě v minulém školním roce vyšší než celostátní průměr, zhruba pět procent.

Téměř všechny výjimky přitom byly z jiných než zdravotních důvodů. Úplné zrušení povinnosti tak děsí odborníky. „Obáváme se, že to vystaví děti ve veřejných školách na Floridě vyššímu riziku onemocnění, což bude mít dominový efekt,“ říká ředitelka floridské pobočky Americké akademie pediatrie Rana Alissaová a upozorňuje, že častěji nemocné děti například znamenají, že rodiče nemohou do práce, což má dopad i na jejich finanční situaci a ekonomiku obecně.

„Lidé mají právo činit vlastní, informovaná rozhodnutí. To, co vkládáte do svého těla, je výsledkem vašeho vztahu k vašemu tělu a vašemu bohu. Já toto právo nemám. Vláda toto právo nemá,“ míní však floridský hygienik, podle něhož se nicméně očkování na Floridě ani nezakazují. Lidé se prý mají rozhodnout sami.

USA čelí největšímu šíření spalniček od začátku století. Tři lidé zemřeli

Proti jeho plánu se ovšem postavila například Americká lékařská asociace, jež vzkázala, že s ním „důrazně nesouhlasí“. „Tento bezprecedentní krok by podkopal desítky let pokroku v oblasti veřejného zdraví a vystavil by děti a společnost zvýšenému riziku nemocí, jako jsou spalničky, příušnice, dětská obrna a plané neštovice, které mohou vést k vážným onemocněním, invaliditě a dokonce smrti,“ varuje lékařka a členka správní rady této asociace Sandra Adamson Fryhoferová.

„Dokud je ještě čas, vyzýváme Floridu, aby tuto změnu přehodnotila a pomohla tak zabránit nárůstu výskytu infekčních onemocnění, která ohrožují zdraví a životy,“ dodala. Florida i další státy USA už si přitom vyzkoušely, jaké to je, když se kvůli nižší proočkovanosti populace vracejí nebezpečné choroby.

Letošní epidemie spalniček je zde největší od roku 2019. V roce 2000 přitom Spojené státy prohlásily spalničky za vymýcené. Kvůli tomu, že v populaci přibývá odmítačů očkování, se však vrátily. Za zpochybňování přínosu očkování proti spalničkám čelil kritice mimo jiné současný americký ministr zdravotnictví Robert Kennedy, jenž po úmrtích několika dětí vzal zpátečku a vakcínu začal doporučovat.

Na Floridě, kde byla na jaře situace se spalničkami nejhorší, šíření nemoci napomohl právě i odpůrce očkování a hlavní lékař Ladapo. Ten lidem poradil, že mohou nařízení vydaná úřadem CDC ignorovat.

„Myšlenka, že by děti mohly chodit do školy bez očkování, je naprosto děsivá,“ říká pak k aktuálnímu nápadu Ladapoa bývalý výkonný ředitel CDC Richard Besser.

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

