Jako hustý, bublající sirup. Voda na pobřeží Floridy měla rekordních 38 stupňů

High temperatures today across the AZ and southeast CA lower deserts mostly ranged from 111-116°F. Phoenix Sky Harbor tied the daily record of 116°F. This makes it 25 days in a row of 110+°F for Phoenix Sky Harbor. <a href="http://twitter.com/search?q=%23azwx">#azwx</a> <a href="http://twitter.com/search?q=%23cawx">#cawx</a> <a href="https://t.co/af8o2Ns6V1">https://t.co/af8o2Ns6V1</a>