Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Slavná zaoceánská loď klesla na dno, promění se v největší umělý útes světa

Autor: ,
  11:14
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Kdysi nejrychlejší zaoceánská loď SS United States byla ve středu záměrně potopena na Floridě, aby se proměnila v největší umělý útes na světě. Aktivisté neuspěli s bojem o to, aby se z historického parníku, který přeplul více než 800krát Atlantský oceán, stalo muzeum.

Plavidlo třicet let kotvilo ve Filadelfii předtím, než se přesunulo na Floridu, kde bude sloužit jako útočiště mořských živočichů a atrakce pro potápěče. Na souši má vzniknout muzeum mapující jeho historii.

Luxusní dopravní loď byla spuštěna na vodu v roce 1952 a její éra skončila na konci roku 1969. Tři sta metrů dlouhé plavidlo mohlo pojmout téměř dva tisíce cestujících, které přepravovalo provozní rychlostí až 60 a maximální až 70 kilometrů za hodinu.

Americkou zaoceánskou loď SS United States potopili na Floridě, aby se proměnila v největší umělý útes na světě. (11. listopadu 2026)
Americkou zaoceánskou loď SS United States potopili na Floridě, aby se proměnila v největší umělý útes na světě. (10. listopadu 2026)
Americkou zaoceánskou loď SS United States potopili na Floridě, aby se proměnila v největší umělý útes na světě. Lidé to sledovali z desítek lodí kolem. (11. listopadu 2026)
Americkou zaoceánskou loď SS United States potopili na Floridě, aby se proměnila v největší umělý útes na světě. (11. listopadu 2026)
Americkou zaoceánskou loď SS United States potopili na Floridě, aby se proměnila v největší umělý útes na světě. (10. listopadu 2026)
11 fotografií

Na palubě lodi cestovala přes Atlantik řada známých osobností, včetně hollywoodských hvězd Grace Kellyové a Elizabeth Taylorové, mladého Billa Clintona na cestě na Oxfordskou univerzitu či dalších bývalých amerických prezidentů – Harryho Trumana, Dwighta Eisenhowera a Johna F. Kennedyho.

Loni se parník přesunul z Filadelfie do Alabamy na čištění a přípravné práce před potopením. V pondělí se pak vydal z Alabamy na svou poslední cestu k pobřeží floridského města Destin, kde ve středu klesl ke dnu. Loď potopili bez použití výbušnin při precizně naplánované operaci, která stála 13,5 milionu dolarů (296,5 milionu korun).

Vozila prezidenty i celebrity. Ze slavné zaoceánské lodi se stane umělý útes

Celá akce trvala několik hodin, i když organizátoři původně čekali, že bude u konce do hodiny. Pomalejší potopení bylo zčásti způsobeno tím, že pracovníci naplnili vodou 128 nádrží na palivo a olej na palubě, aby plavidlo dosedlo na mořské dno rovnoměrně. Podle agentury AP to uvedl Nick Tomecek, mluvčí okresu Okaloosa, jenž potopení pomáhal organizovat. „Je to velká loď,“ řekl.

Využití výbušnin k potopení lodi podle něj zakazují federální předpisy na ochranu životního prostředí a regulaci výbušnin.

SS United States měla potrubí, jímž se do nádrží přiváděla mořská voda používaná k chlazení kotlů. Tyto nádrže byly odstraněny, takže po otevření ventilů voda zaplavila trup plavidla. Pracovníci také vyřezali do palub otvory o rozměrech tři na tři metry a odstranili více než 400 okének.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU

Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz po...

Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...

Slavná zaoceánská loď klesla na dno, promění se v největší umělý útes světa

Americkou zaoceánskou loď SS United States potopili na Floridě, aby se...

Kdysi nejrychlejší zaoceánská loď SS United States byla ve středu záměrně potopena na Floridě, aby se proměnila v největší umělý útes na světě. Aktivisté neuspěli s bojem o to, aby se z historického...

12. listopadu 2026  11:14

Mexičan zadržený v Česku souhlasil s vydáním do USA, stíhají ho za drogy

ilustrační snímek

Jeden za zadržených Mexičanů, které USA stíhají za drogovou a teroristickou kriminalitu, dnes před pražským městským soudem souhlasil se svým vydáním do Spojených států. Nyní budou následovat kroky k...

12. listopadu 2026  11:03

Kauza strážníků obžalovaných kvůli opilci přejetému u garáží se vrací k městskému soudu

Městský soud v Brně potrestal dva strážníky (na snímku zleva Radek Holubář a...

Případem dvou brněnských strážníků obžalovaných v souvislosti s předloňskou smrtí opilého muže, kterého přejelo auto ve vjezdu do podzemních garáží, se bude znovu zabývat Městský soud v Brně. Kvůli...

12. listopadu 2026  11:01

Izolovaný Kaliningrad. Exkláva v Pobaltí je spíše ruská Achillova pata než pevnost

Premium
Ruské vznášedlo Mordovija během simulované výsadkové operace v rusko-běloruském...

Rusko by bylo připraveno použít celý svůj arzenál včetně jaderných zbraní k obraně svého území, varovala nedávno Moskva. Řeč je o Kaliningradu – ruské exklávě v Pobaltí, která je doslova v sevření...

12. listopadu 2026

Ukrajina se opět potýká s omezením systému Starshield, oznámil Zelenskyj

Volodymyr Zelenskyj (11. listopadu 2026)

Ukrajinská armáda se už několik dní opět potýká se systematickým omezováním satelitního systému Starshield, upozornil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajině to zásadně komplikuje...

12. listopadu 2026  10:43,  aktualizováno  10:52

Matka dětem utratila odškodné za smrt babičky při vlakovém neštěstí, zasáhl ÚS

Budova Krajského soudu v Plzni ve Veleslavínově ulici. (5. září 2022)

Ústavní soud (ÚS) dal třem dětem novou naději na peníze, o které je připravila matka. Dosud byly v procesní slepé uličce a nedařilo se jim nárok uplatnit. Znovu tak musí rozhodnout Krajský soud v...

12. listopadu 2026  10:43

Krutější a hladovější než kdy dříve. Do kin míří nový díl zhýralých Hunger Games

Hunger Games: Úsvit sklizně

Aktuální šestý film z dystopické ságy Hunger Games nese podtitul Úsvit sklizně. Ke krajům řízeným krutovládou prezidenta Snowa tentokrát budou okolnosti krutější než kdy dříve. Pro potěšení Kapitolu...

12. listopadu 2026  10:31

Navštívil lékaře, pak zmizel. Policie pátrá po muži, který mluví jen romsky

Policie vyhlásila celostátní pátrání po pohřešovaném seniorovi Janu S. (12....

Policie pátrá po jednasedmdesátiletém Janu Sivákovi s bydlištěm na Sokolovsku. V úterý odpoledne se vracel ze zdravotnického zařízení v Chomutově a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Rodina má...

12. listopadu 2026  10:26

Nejdřív jeden a vzápětí druhý. Před Macronem a Pellegrinim zkolabovali vojáci

Člen stráže zkolaboval při příjezdu Pellegriniho

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu v Elysejském paláci přijal svůj slovenský protějšek Petera Pellegriniho. Ještě než se však stihli pozdravit, na schodech paláce zkolaboval jeden ze...

12. listopadu 2026  10:25

Putin chce žít do 150 let. Ruští vědci hledají recept, sázejí na opičí krev

Ruský prezident Vladimir Putin řekl africkým lídrům, že Rusko je jejich...

Není tajemstvím, že ruský prezident Vladimir Putin by se rád dožil 150 let. Na pomoc mu přispěchal jeho přítel a poradce Michail Kovalčuk, jehož institut začal zkoumat krev dlouhověkých opic. Vědci...

12. listopadu 2026  10:17

Vítězný blok na jihu Brna ustoupil druhé ODS, čtvrť povede dosavadní starosta

David Grund. Snímek z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Brna 3....

Až do poslední možného dne trvala povolební jednání v městské části Brno-jih. V pondělí se stal staronovým starostou David Grund (ODS), byť s kandidátkou Srdcem pro jih skončil druhý s výrazným...

11. listopadu 2026  5:56,  aktualizováno  12. 11. 10:01

Organizace malé předsíně a šatníku: Jak uskladnit sezónní věci

Komerční sdělení
ilustrační foto

Znáte to všichni. Skončí zima, ale obří péřové bundy, lyžařské kalhoty a tlusté deky dál zabírají cenné místo v už tak přecpané předsíňové stěně. Běžné české byty nedisponují nafukovacími komorami, a...

12. listopadu 2026  9:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.