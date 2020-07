Američan si z koronavirových náhrad koupil lamborghini. Jiný fingoval smrt

Devětadvacetiletý Floriďan jménem David Hines požádal jménem několika svých společností o půjčku třinácti a půl milionu dolarů a tu pak využil k nákupu luxusního zboží v obchodech v Miami Beach. Údaje o tom, že peníze hodlá použít na platy zaměstnanců svých firem, však zfalšoval. Uvedlo to americké ministerstvo spravedlnosti. Úřady muže obvinily ze zpronevěry, uvedení falešných informací bankovní instituci a také z nezákonných finančních transakcí.

Hines využil amerického vládního programu nazvaného PPP Loan (Paycheck Protection Program, tedy Program ochrany mezd pro malé podniky). Ten má za úkol podnikatelům poskytnout výhodné půjčky, aby nemuseli během koronavirové krize propouštět. Úřady půjčku nechtějí zpět v případě, že podnikatel splní všechna daná kritéria a peníze jsou utraceny oprávněným způsobem.

Program slouží malým, zejména rodinným firmám, které zasáhla pandemie koronaviru a vládní opatření s ní spojené. Disponuje balíčkem v hodnotě 349 miliard dolarů (8,7 bilionů korun).

Půjčku v rámci programu PPP Hinesovi schválila banka Bank of America, neboť muž ve svých žádostech tvrdil, že zaměstnává 70 lidí s měsíčními náklady na jejich mzdy kolem čtyř milionů dolarů. Uvolnila mu tak částku 3 984 557 dolarů. Brzy však banka zjistila, že měsíční pohyby na jeho účtech jsou pouze kolem 200 000 dolarů, a to by odkazovalo na pouhou desítku zaměstnanců.

Jakmile Hines částku od banky získal, okamžitě vydal dva platební příkazy po třiceti tisících dolarů s poznámkou „máma“. Teprve pak se vydal na nákupy. „Během několika dní si pořídil luxusní Lamborghini Huracán roku výroby 2020 v ceně kolem 313 000 dolarů, to přihlásil jak na sebe, tak na svoje firmy,“ oznámil žalobce.

Nechte mě, jsem mrtvý

Hines však není jediným Američanem, jehož nepozornost nebo nedůslednost úřadů přiměla k podobnému podvodu. Úřady momentálně vyšetřují hned patnáct dalších podobných případů, a to ve Virginii, Texasu a Ohiu. Jeden z nejzajímavějších se týká muže, který se nezákonně obohatil o půl milionu dolarů z fondu PPP. Aby úřadům znemožnil odhalení, fingoval dokonce svoji smrt.



Šlo o případ muže, jehož policie zadržela policie v Alpharettě ve státě Georgia teprve před několika dny. Dvaapadesátiletý David Staveley z Andoveru v Massachusetts podobně jako Hines z úřadů vymámil částku 440 000 dolarů na platy pro zaměstnance svých třech restaurací. Později při vyšetřování podvodu vyšlo najevo, že dvě z nich nestačil otevřít ještě před příchodem koronaviru a tu třetí nevlastnil vůbec.

Staveleyho propustili na kauci ve výši 10 000 dolarů, ale na nohu mu připevnili monitorovací zařízení. Za několik dní však probační úředník přijal signál, že Staveleyho náramek přestal fungovat. Okamžitě alarmoval policii, která neváhala s jeho opětovným zadržením, ale místo muže nalezla poblíž Quincy Beach v Massachusetts pouze jeho auto. Bylo odemčené s klíči v zapalování.

Vyšetřovatelé později uvedli, že v autě nalezli kromě řidičského průkazu a dalších dokladů také dopis na rozloučenou. Okamžitě se rozjelo pátrání po jeho těle, ale policie žádné nenašla. Stejně jako žádný jiný důkaz o mužově sebevraždě.

Nakonec se ukázalo, že Staveley svoji smrt fingoval, aby se vyhnul trestu za své prohřešky. Mezitím totiž cestoval po Tennessee pod falešnou identitou v ukradeném karavanu s falešnou poznávací značkou.

„Desítky milionů Američanů přišlo kvůli koronaviru o práci a jejich život se proměnil v totální chaos,“ říká advokát z Rhode Islandu Aaron Weisman. „Je neodpustitelné, že peníze z fondů určených právě těmto lidem někteří jedinci zneužívají ve vlastní prospěch,“ dodal.